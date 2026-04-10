نتیش کمار نے راجیہ سبھا رکن کے طور پر حلف اٹھا لیا، جلد وزارتِ اعلیٰ سے استعفیٰ متوقع
Published : April 10, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 3:52 PM IST
نئی دہلی: بہار کی سیاست ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں نتیش کمار نے جمعہ کے روز راجیہ سبھا کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ انہیں ایوانِ بالا کے چیئرمین اور نائب صدر سی پی رادھاکرشنن نے دوپہر 12:13 بجے حلف دلایا۔
حلف برداری کی تقریب پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں منعقد ہوئی جس میں مختلف جماعتوں کے سینئر رہنما شریک ہوئے۔ ان میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن، وزیر صحت و راجیہ سبھا میں قائد ایوان جے پی نڈا، مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ، کانگریس رہنما جئے رام رمیش سمیت کئی اہم شخصیات شامل تھیں۔
حلف کے بعد چیئرمین نے نتیش کمار کا خیرمقدم کیا، جبکہ نتیش کمار تقریب کے اختتام کے بارے میں استفسار کرتے نظر آئے۔ یہ تقریب ان کے سیاسی سفر میں ایک اہم سنگِ میل سمجھی جا رہی ہے کیونکہ اب وہ جلد ہی بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔
نتیش کمار اس اقدام کے بعد ان چند رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جو لوک سبھا، راجیہ سبھا، ودھان سبھا اور ودھان پریشد چاروں ایوانوں کے رکن رہ چکے ہیں۔ بہار سے اس فہرست میں لالو پرساد یادو اور سشیل کمار مودی بھی شامل ہیں۔
75 سالہ نتیش کمار بہار کے طویل ترین عرصے تک وزیر اعلیٰ رہنے والے لیڈر ہیں۔ انہوں نے 2005 میں پہلی بار یہ عہدہ سنبھالا اور ایک مختصر وقفے کے علاوہ مسلسل اس منصب پر فائز رہے۔ انہوں نے 4 مارچ کو راجیہ سبھا جانے کا اعلان کیا تھا، 5 مارچ کو کاغذات نامزدگی داخل کیے اور 16 مارچ کو منتخب ہوئے۔ بعد ازاں 30 مارچ کو انہوں نے قانون کے مطابق ایم ایل سی عہدہ چھوڑ دیا۔
سیاسی حلقوں کے مطابق ان کے استعفیٰ کے بعد بہار میں پہلی بار مکمل طور پر بی جے پی کی قیادت میں حکومت بننے کی راہ ہموار ہوگی، جبکہ این ڈی اے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل میں مصروف ہے۔