اتر پردیش میں ٹرین سے باہر پھینکے جانے سے بہار کے عالمِ دین کی موت پر اسد اویسی نے کارروائی کا کیا مطالبہ
توصیف رضا، محمد اختر رضا خان ازہری کے عرس میں شرکت کے لیے بریلی گئے، جہاں پہلے انھوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔
Published : May 1, 2026 at 9:58 AM IST
پٹنہ: بہار کے کشن گنج سے تعلق رکھنے والے 30 سالہ امام (مولوی) کو، جو اپنی آبائی ریاست واپس جا رہے تھے، مبینہ طور پر اتر پردیش کے بریلی ریلوے اسٹیشن کے قریب چلتی ٹرین میں مارا پیٹا گیا اور انہیں ٹرین سے باہر پھینک دیا گیا۔ ان کی لاش اتوار کی رات (26 اپریل) کو ریلوے پٹریوں کے قریب سے ملی تھی۔
اگرچہ ریلوے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 30 سالہ مولانا توصیف رضا کی موت ایک حادثہ ہے، تاہم ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان پر ٹرین میں حملہ کیا گیا جو اقلیتی برادری کو نشانہ بنانا نفرت انگیز جرم لگتا ہے۔
بہار کے سیمانچل سے توصیف کا تعلق
توصیف ایک سورجاپوری مسلمان تھے، جو بہار کے سیمانچل (شمال مشرقی) علاقے میں رہنے والی ایک کمیونٹی برادری سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے نرم مزاج اور اچھے برتاؤ کے لیے مشہور تھے۔ ان کا تعلق کشن گنج کے ٹھاکر گنج بلاک میں بھوگداور پنچایت کے تحت باکھوتولی گاؤں سے تھا۔
مرحوم نے حال ہی میں ضلع سیوان کے ایک مدرسے میں پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن 24 اور 25 اپریل کو محمد اختر رضا خاں ازہری المعروف تاج الشریعت کے عرس (سالانہ یوم وفات) میں شرکت کے لیے بریلی گیا تھے، جہاں پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔
توصیف کی غمزدہ بیوی کا رو رو کر برا حال
توصیف کی غمزدہ بیوی تبسم نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "میں ان کی کال کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اتوار کی رات سیوان کے لیے ٹرین میں سوار ہونے والے تھے۔ رات 9 بجے کے تھوڑی دیر بعد کال آئی، لیکن وہ گھبراہٹ کی حالت میں تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان سے بیہودہ باتیں کی ہیں اور انہیں مار رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے مدد کے لیے شاہجہان پور (اتر پردیش میں) میں پولیس کو فون کرنے کو کہا،" توصیف کی غمزدہ بیوی تبسم خاتون نے ای ٹی وی بھارت کو غمزدہ لہجے میں بتایا۔
I hope the Railway Minister @AshwiniVaishnaw will take action against the perpetrators which led to the killing and death of Maulana Tousif Raza on a Train. https://t.co/AVPHloQ8DK— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 30, 2026
ویڈیو کال پر شوہر کو مار کھاتے دیکھا
تبسم، جس کی توصیف سے 2024 میں شادی ہوئی تھی اور وہ سرکاری اسکول ٹیچر بننے کی تیاری کر رہی تھی، وہ گھبرا کر اپنے شوہر کو ویڈیو کال کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی شوہر کو گریبان سے پکڑ رہا ہے۔ یہ آخری بار تھا جب اس نے اپنے شوہر کو زندہ دیکھا۔ وہ رات بھر اور اگلی صبح توصیف کے موبائل فون پر کال کرتی رہی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔
شاہجہاں پور پولیس سے مدد مانگی تھی
پیر کی صبح تقریباً 9 بجے بریلی کینٹ تھانے کے ایک پولیس اہلکار کو کال موصول ہوئی۔ اس نے اسے بتایا کہ توصیف ٹرین سے گر کر زخمی ہوا ہے۔ جب اس نے اپنے شوہر سے بات کرنے پر اصرار کیا تو اس نے اسے ان کی موت کی اطلاع دی۔ ریکارڈ شدہ کال کا ایک مختصر کلپ جو ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے جو تبسم نے شیئر کیا ہے۔ توصیف نے اسے بچانے کے لیے شاہجہاں پور پولیس سے مدد مانگتے ہوئے سنا۔
خاندان پر آسمان ٹوٹ پڑا
مولانا توصیف کی موت سے خاندان پر اس وقت آسمان ٹوٹ پڑا جب تبسم نے توصیف کے والد محمد ابوالحسین، جو کہ ایک کسان ہیں اور دہلی اور پنجاب میں کام کرنے والے چار بھائیوں کو خبر دی۔ ان میں سے دو، جن میں سب سے چھوٹا، توحید عالم، جو دہلی کے پہاڑ گنج کے ایک گیسٹ ہاؤس میں کام کرتا ہے، بریلی پہنچ گئے۔
پولیس جھوٹ بول رہی ہے
توحید نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’ہم پیر کی شام بریلی پہنچے، چاروں طرف سے پوچھ گچھ کی اور پھر بریلی کے سول لائنز کے سرکاری اسپتال سے توصیف کی لاش لانے میں کامیاب ہوئے، تب تک پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اسے بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے۔ لاش کے ساتھ اس کا ذاتی سامان اور موبائل فون برآمد ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جرم کا تعلق چھیننے سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ ٹرین سے گرا تھا۔ ہم پولیس کے اس بیان کو قبول نہیں کرتے کہ وہ ٹرین سے گر کر مر گیا۔‘‘
اتر پردیش میں خوف اور نفرت کا ماحول
توحید نے مزید کہا، "میرا بھائی ایک شریف اور معصوم آدمی تھا جو تدریس کے لیے وقف تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پر اس کی شکل، اس کی داڑھی، لباس اور ٹوپی کی وجہ سے حملہ کیا گیا ہے، کیوں کہ وہ مسلمان تھا۔ اتر پردیش میں خوف اور نفرت کا ماحول ہے اور قتل اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ توحید نے اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرین میں کوئی بھی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا،" توحید نے مزید کہا۔
مسلمانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے
توصیف کے بھائی ایک ایمبولینس کرائے پر لے کر اس کی لاش کو واپس بکتولی لے آئے جہاں انہیں خاندانی روایت کے مطابق منگل (28 اپریل) کی سہ پہر سپرد خاک کر دیا گیا۔ توصیف کے بچپن کے دوست اور جنتا دل (یونائیٹڈ) یا جے ڈی یو کے یوتھ ونگ کے ریاستی نائب صدر تحسین رضا نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک قانون لایا جائے خاص طور پر جو مسلمان کرتہ پاجامہ ٹوپی کا روایتی لباس پہنتے ہیں اور داڑھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے ریلوے سے اس واقعہ کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا اور مزید کہا کہ اسے تمام مسافروں کی حفاظت کے انتظامات کرنے چاہئیں، خواہ ان کی ذات، نسل یا جنس سے کچھ بھی ہو۔
ایسی تنظیموں کو روکنے کے لیے سخت قانون لایا جائے
اگرچہ جے ڈی یو بہار اور مرکز میں حکمراں قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) کا ایک حصہ ہے، تحسین نے کہا: "کچھ لوگ اور تنظیمیں ہیں جو تمام مسلمانوں کو ملک دشمن اور بنگلہ دیشی سمجھتے ہیں۔ وہ آگ یا فرقہ پرستی اور نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ ایسی تنظیموں کو روکنے کے لیے سخت قانون لایا جانا چاہیے۔"
ارریہ میں مقیم ایڈووکیٹ اور سماجی تنظیم جن جاگرن شکتی سنگٹھن (جے جے ایس ایس) کے رکن رمیز رضا نے اس واقعہ کو "انتہائی پریشان کن" قرار دیتے ہوئے مذمت کی اور منصفانہ، شفاف اور فوری جانچ کا مطالبہ کیا۔
یہ محض قتل نہیں بلکہ فرقہ وارانہ منافرت اور تفرقہ انگیز سیاست کا نتیجہ
"اگر مولانا توصیف رضا کے اہل خانہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں تو یہ محض قتل نہیں ہے بلکہ فرقہ وارانہ منافرت اور تفرقہ انگیز سیاست سے کارفرما ایک سنگین فعل ہے جس نے ہمارے معاشرے کے طبقات کو مسلسل سیاسی ایجنڈوں کے ذریعے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہم متعلقہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات کرائیں، مجرموں کی نشاندہی کریں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی یقینی بنائیں"۔ رمیز نے کہا۔
اسد الدین اویسی کا ریلوے حکام سے کارروائی کا مطالبہ
متاثرہ خاندان نے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں کرائی ہے لیکن قانونی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ کمیونٹی کے ارکان غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اتر پردیش حکومت اور ریلوے حکام سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
دریں اثنا، اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اپنے ایکس ہینڈل پر تبسم کو توصیف کی آخری کال کا ایک حصہ شیئر کیا اور امید ظاہر کی کہ ریلوے حکام قصورواروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔