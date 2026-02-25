موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ! فائر ڈپارٹمنٹ ان پر قابو پانے کے لیے کتنا ہے تیار؟
گیا میں فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں پرانی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہنگامی صورت حال میں آگ کو کیسے بجھائیں گی؟
Published : February 25, 2026 at 10:19 AM IST
گیا، بہار، (رتنیش کمار): ریاست بہار میں گرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گیا فائر ڈپارٹمنٹ آگ پر قابو پانے کے لیے چوکس ہے۔ تاہم، ہر سال آتشزدگی کے واقعات کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، محکمے کی تیاریوں اور دعوؤں پر بہت سے سوالات رہتے ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ پوری طرح تیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کوتاہیاں اکثر آخری وقت میں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے اس بار محکمہ کی چوکسی پہلے سے نظر آرہی ہے۔
ہر سال 300 آتشزدگی کے واقعات
گیا ضلع میں ہر سال آگ کے تقریباً 300 واقعات ہوتے ہیں۔ فائر ڈیپارٹمنٹ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق 2024 میں آگ لگنے کے تقریباً 300 واقعات پیش آئے۔ 2025 میں یہ فرق قدرے کم تھا۔ اسی طرح 2023 میں بھی اعداد و شمار اسی کے آس پاس رہے۔ آگ لگنے کے واقعات 2026 کے ابتدائی مہینوں میں بھی ہو رہے ہیں۔
صرف گیا کے شہری علاقے میں 2023 میں 109 اور 2024 میں 121 آتشزدگی کے واقعات ہوئے۔ 2025 میں یہ تعداد قدرے کم تھی۔ گیا ضلع میں 2024 میں آگ لگنے کے 300 واقعات ہوئے۔ 2024 میں آگ کے 121 واقعات ہوئے جب کہ گیا کے شہری علاقے میں یہ تعداد 209 تھی۔
کب اور کتنے آگ لگنے کے اعداد و شمار؟
سب سے چونکانے والا پہلو یہ ہے کہ آگ لگنے کے سب سے زیادہ واقعات مارچ، اپریل، مئی اور جون کے مہینوں میں ہوتے ہیں۔ گیا شہر میں 2024 کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو مارچ میں آگ لگنے کے 5، اپریل میں 7، مئی میں 45 اور جون میں 17 آگ لگنے کے واقعات ہوئے۔ اپریل 2023 میں گیا شہری علاقے میں آگ لگنے کے 42 واقعات ہوئے۔ گیا ضلع کا جغرافیائی محل وقوع کچھ مختلف ہے۔ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے فائر ڈیپارٹمنٹ کو مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب ڈویژن اور بلاک کی سطح پر فائر ڈیپارٹمنٹ بھی قائم کیے گئے ہیں۔
گیا شہر میں تنگ سڑکیں بنی ہوئی ہیں ایک چیلنج
گیا شہر کے علاقے میں تنگ سڑکیں ہیں، جس کی وجہ سے فائر ڈپارٹمنٹ کے لیے رسائی مشکل ہے، لیکن فائر ڈپارٹمنٹ آگ کے واقعات پر ردعمل ظاہر کرتا رہتا ہے۔ فائر ڈیپارٹمنٹ کے پاس اب ہائیڈرولک فائر انجن ہیں، جو 22 میٹر تک کی بلندی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی تعداد دو ہے۔ اس کی وجہ سے اب فائر ڈپارٹمنٹ شہری علاقوں میں آتشزدگی کے واقعات سے باآسانی نمٹ سکتا ہے۔
فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس 30 فائر انجن ہیں، بڑے اور چھوٹے دونوں، دستیاب ہیں۔ ان میں دو ہائیڈرولک گاڑیوں سمیت 10 بڑی اور 18 چھوٹی گاڑیاں شامل ہیں۔ تاہم آگ لگنے کے واقعات میں اضافے کو کم کرنے کے لیے آگہی ہی واحد حل دکھائی دیتی ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مسلسل مہم چلا رہا ہے۔
ڈھال بن جاتے ہیں فائر پراکسیمِٹی سوٹ
فائر ڈیپارٹمنٹ کے پاس اب کافی تعداد میں فائر پراکسیمِٹی سوٹ ہیں۔ 45 فائر فائٹرز 24 گھنٹے فائر پراکسیمِٹی سوٹ سے لیس ہیں۔ فائر پراکسیمِٹی سوٹ فائر ڈیپارٹمنٹ کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور ان سوٹ میں کام کرنے والے فائر فائٹرز کی تعداد 45 ہے۔ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ فائر آفیسر کا دعویٰ ہے کہ فائر ڈیپارٹمنٹ آگ کے واقعات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
"ہمارے پاس 45 فائر فائٹرز ہیں جو فائر پراکسیمِٹی سوٹ سے لیس ہیں اور 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہتے ہیں۔ اس بار ہمارے پاس دو ہائیڈرولک فائر انجن ہیں جو 22 میٹر کی اونچائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 30 نئے، چھوٹے اور بڑے فائر انجن ہیں۔ آگ کے واقعات سے نمٹنے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آگہی ان میں نمایاں کمی لا سکتی ہے۔" - نوین کمار سنگھ، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ فائر آفیسر، گیا
अग्नि सुरक्षा के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।— Bihar Fire Service & Home Guard (@Biharfire112) December 15, 2025
सतर्क नागरिक अग्नि दुर्घटनाओं को होने से पहले ही रोक सकते हैं।
जन-जन तक सुरक्षा का संदेश पहुँचाती बिहार अग्निशमन सेवा!
हर आपदा में तत्पर, हर जीवन की रक्षा के लिए सदैव तैयार।#BiharFireService #FireSafetyAwareness #FirePrevention pic.twitter.com/RKSw8cyA4e
فائر پراکسیمِٹی سوٹ کیا ہے؟
فائر پراکسیمِٹی سوٹ آگ سے بچاؤ میں بہت مؤثر ہے۔ اسے سلور بنکر سوٹ یا ایسبیسٹس سوٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایسبیسٹس کپڑے سے بنا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر، یہ ایک ایسا سوٹ ہے جو فائر فائٹرز اور آتش فشاں کے ماہرین کو انتہائی بلند درجۂ حرارت سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے پہلی بار 1930 کی دہائی میں ڈیزائن اور استعمال کیا گیا تھا۔
🔥 आग लगने की स्थिति में हर सेकंड कीमती होता है।⁰जब तक अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे, आपकी थोड़ी सी जागरूकता और सूझबूझ कई जिंदगियों और कीमती सामान को बचा सकती है।#FireSafetyAwareness #fireprevention #biharfireservice #weservetosave #fireawareness pic.twitter.com/Wdtr9gPsFI— Bihar Fire Service & Home Guard (@Biharfire112) July 5, 2025
آگ کیوں بڑھ رہی ہے؟
ماہرین موسمیات کے مطابق درجۂ حرارت میں اچانک اضافہ، دن اور رات کے درجۂ حرارت میں کم (معمولی) فرق اور تیز ہوائیں چلنا آگ لگنے کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس لیے لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کھانا پکانے کے بعد آگ بجھادی جائے۔ بیڑی اور سگریٹ جیسی چیزوں کو ہوا کے رُخ پر سلگانے سے پرہیز کریں۔ ہوا میں روشنی کی اشیاء جیسے بیڑی اور سگریٹ سے پرہیز کریں۔ ماچس کی تیلی کو بجھانے کے بعد ہی پھینکیں۔
झुग्गी-झोपड़ियों में आग लगने की घटनाएँ न केवल जान-माल की हानि करती हैं, बल्कि पूरे समुदाय को संकट में डाल देती हैं।— Bihar Fire Service & Home Guard (@Biharfire112) March 21, 2025
थोड़ी सी सतर्कता और ज़िम्मेदारी अपनाकर हम इस खतरे से खुद को और अपने आस-पास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं।#SummerSeason #FireSafety pic.twitter.com/Z6qmQguBj3
آگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی ضروری ہے
ماہرین کا کہنا ہے کہ آگ سے بچاؤ کی کلید شعور و آگہی ہی ہے۔ بہار فائر سروس، گیا، کی جانب سے آگ سے متعلق آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں لوگوں پر زور دیتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھانا پکانے کے دوران برتن میں پانی سے بھری دو بالٹیاں رکھیں، تھریشر مشین کے پاس دو ڈرم گرم پانی رکھیں،
گھاس پھوس والی جھونپڑیوں پر مٹی کا لیپ کریں۔ جہاں تک بھی ممکن ہو کھانا باہر پکائیں۔ صبح 9:00 بجے سے پہلے اور شام 6:00 بجے کے بعد کھانا وغیرہ پکائیں اور کام ختم ہونے کے بعد گیس ریگولیٹر کو بند کر دیں۔ کھیت کی باقیات (کھیت کا کچرا) کو جلانے سے گریز کریں۔ ہوا چل رہی ہو تو غلطی سے بھی آگ نہ جلائیں۔
فائر ڈپارٹمنٹ ماہرین کے کیا ہیں مشورے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ جلتی ہوئی ماچس کی تیلیاں اور بیڑی و سگریٹ کے ٹکڑوں کو ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ کچن میں مٹی کا تیل اور آتش گیر مواد نہ رکھیں، ایک دوسرے سے ملحقہ دو جھونپڑیاں نہ بنائیں۔ کثیر المنزلہ عمارتوں میں فائر سیفٹی اور تحفظ کے پیش نظر فلیٹس میں نصب آگ بجھانے والے آلات اور دیگر حفاظتی آلات کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ پرانی عمارتوں کا فائر آڈٹ کروائیں اور فائر ڈیپارٹمنٹ کی ہدایات پر عمل کریں۔ عمارتوں میں نصب فائر ایگزٹ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی فائر ڈپارٹمنٹ ہولی کے تہوار کے حوالے سے بیداری مہم بھی چلا رہا ہے۔