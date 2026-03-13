ایران اسرائیل جنگ میں بہار سے تعلق رکھنے والے ایک جہاز انجینئر کی موت، سنگاپور لے کر جا رہے تھے تیل
جاری خلیجی جنگ میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہار کے بیٹے بھی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ مزید پڑھیں
Published : March 13, 2026 at 5:27 PM IST
بھاگلپور، بہار: ایران اسرائیل امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں بہار کا ایک اور شخص جان کی بازی ہار گیا ہے۔ مرنے والے کی شناخت دیونندن پرساد سنگھ کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ بھاگلپور کے کہل گاؤں بلاک کے رانیبیمیا گاؤں کا رہنے والا تھا۔
بھاگلپور کے دیونندن پرساد سنگھ کی موت
بھاگلپور کے ایک انجینئر دیونندن پرساد سنگھ کی ایک امریکی آئل ٹینکر پر میزائل حملے میں موت ہو گئی۔ دیونندن ایک شپنگ کمپنی میں کام کرتا تھا اور ایک امریکی آئل ٹینکر پر تعینات تھا۔ آئل ٹینکر پر مشتمل جہاز عراق سے سنگاپور جا رہا تھا۔
وہ ایک امریکی جہاز کو سنگاپور لے جا رہا تھا
دیونندن پرساد سنگھ انٹرنیشنل براوو شپنگ کمپنی میں ایڈیشنل چیف انجینئر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور آئل ٹینکر، سیفیسیہ وشنو پر تعینات تھے۔ اطلاعات کے مطابق جہاز عراق کی بصرہ بندرگاہ سے الجبیر کے راستے سنگاپور جا رہا تھا۔
حملے میں متعدد افراد زخمی ہوئے
خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان بدھ کی رات جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی نے جمعرات کو اس واقعے کی باضابطہ تصدیق کی۔ اس حملے میں جہاز میں سوار کئی افراد زخمی ہوئے، جب کہ دیونندن پرساد سنگھ کی موت ہو گئی۔ اہل خانہ کے مطابق واقعہ سے قبل یہ ان کی اہل خانہ سے آخری بات چیت تھی۔
گھر والوں نے جمعرات کو بتایا
اس نے بتایا تھا کہ وہ سمندر پر تھا اور ڈیوٹی پر تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکے۔ جمعرات کی صبح 8 بجے کے قریب کمپنی کی جانب سے ان کے اہل خانہ کو ایک پیغام بھیجا گیا جس میں انہیں حادثے اور ان کی تشویشناک حالت کے بارے میں بتایا گیا۔ بعد میں ان کی موت کی خبر موصول ہوئی۔
"وہ وہاں کام کر رہا تھا، اور ایک فون آیا کہ بادکا (دیونندن پرساد سنگھ) مر گیا ہے۔" میں کچھ نہیں سمجھ سکتا۔" - گایتری دیوی، مقتول کی ماں
"لاش کو عراق سے واپس لایا جائے"
مقتول کی بھانجی سونالی کماری نے کہا، "ہم حکومت، وزیر اعظم اور تمام وزارتوں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو جلد از جلد روکا جائے اور میرے چچا کی لاش کو، جو اس وقت عراق میں ہے، قومی اعزاز کے ساتھ واپس لایا جائے۔ میری دادی ایک بار بھی اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔"
بیٹا جاپان میں، بیٹی تیاری کر رہی ہے: متوفی دیو نندن پرساد سنگھ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹا جاپان میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے جبکہ بیٹی میڈیکل کی تیاری کر رہی ہے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ اہل خانہ لاش کو اپنے آبائی گاؤں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔