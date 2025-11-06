بہار اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ: حلقے، امیدوار، مجرمانہ ریکارڈ اور آمدنی سمیت تمام حقائق پر ایک نظر
بہار اسمبلی الیکشن 2025 کا پہلا مرحلہ چھ نومبر کو 121 سیٹوں پر مشتمل ہے۔ آج 1,314 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔
Published : November 6, 2025 at 7:22 AM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلہ کے لیے آج چھ نومبر 2025 کو 18 اضلاع پر محیط 121 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ دوسرا مرحلہ 11 نومبر 2025 کو ہوگا اور تمام 243 سیٹوں کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی 14 نومبر 2025 کو ہوگی۔
پہلے مرحلے میں بی جے پی، جے ڈی (یو)، آر جے ڈی، اور کانگریس کے کئی اہم رہنما اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ اس مرحلے میں سیاسی طور پر حساس اور کئی ہائی پروفائل سیٹیں شامل ہیں۔
پولنگ کا شیڈول اور انتظامات
ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہو گئی اور شام پانچ بجے تک جاری رہے گی۔ تاہم بعض حساس علاقوں میں سکیورٹی خدشات کے پیش نظر پولنگ شام چار بجے ختم ہو جائے گی۔ جو ووٹر مقررہ وقت کے بعد بھی لائن میں ہیں، انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے شفاف پولنگ کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ کل 45,341 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں جن میں سے دیہی علاقوں 36,733 بوتھ اور شہری علاقوں میں 8,608 بوتھ ہیں۔ پولنگ حکام نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی تربیت حاصل کی ہے کہ ووٹنگ کا عمل شفاف، محفوظ اور موثر رہے۔
پہلے مرحلے میں شامل اضلاع اور حلقے
بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کل 18 اضلاع میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اضلاع اور انتخابی حلقوں کی تعداد درج ذیل ہے:
- مدھے پورہ- 4 سیٹیں
- سہرسا-4 نشستیں
- دربھنگہ - 10 سیٹیں
- مظفر پور- 11 سیٹیں
- گوپال گنج- 6 سیٹیں
- سیوان - 8 نشستیں
- سارن - 10 نشستیں
- ویشالی - 8 نشستیں
- سمستی پور- 10 سیٹیں۔
- بیگوسرائے- 7 نشستیں
- کھگڑیا- 4 نشستیں
- مونگیر- 3 نشستیں
- لکھی سرائے- 2 نشستیں
- شیخ پورہ- 2 سیٹیں
- نالندہ - 7 سیٹیں۔
- پٹنہ- 14 نشستیں
- بھوجپور- 7 سیٹیں۔
- بکسر - 4 سیٹیں
سنہ 2020 میں این ڈی اے اور عظیم اتحاد دونوں نے ان 18 اضلاع میں تقریباً مساوی تعداد میں سیٹیں جیتی تھیں، جس میں ایک سخت مقابلہ ہوا تھا۔
کل امیدوار، مرد و خواتین کی تعداد
پہلے مرحلے میں کل 1,314 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں جن میں 1,191 مرد، 122 خواتین اور ایک خواجہ سرا شامل ہیں۔
پارٹی وار امیدواروں کی تعداد
- جے ڈی (یو) - 57 امیدوار
- بی جے پی - 48 امیدوار
- آر جے ڈی - 72 امیدوار
- کانگریس - 24 امیدوار
- جے ایس پی - 118 امیدوار
- وی آئی پی - 5 امیدوار
- سی پی آئی (ایم ایل) (ایل) - 14 امیدوار
- ایل جے پی (آر وی) - 13 امیدوار
- آزاد- 464 امیدوار
- دیگر - 499 امیدوار
ڈویژن وار امیدواروں کی تعداد
- دربھنگہ ڈویژن- 231 امیدوار
- کوسی ڈویژن- 82 امیدوار
- مونگیر ڈویژن- 185 امیدوار
- پٹنہ ڈویژن- 351 امیدوار
- سرن ڈویژن- 230 امیدوار
- ترہوت ڈویژن- 235 امیدوار
امیدواروں کی عمر اور تعلیمی لیاقت
زیادہ تر امیدواروں کی عمر 41-60 سال کے درمیان ہے۔ 25-30 سال کے کئی نوجوان بھی میدان میں ہیں، جو نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی شراکت کو ظاہر کرتے ہیں۔
- گریجویٹس: 295
- پوسٹ گریجویٹس: 206
- گریجویٹ پروفیشنلز: 117
- ڈاکٹریٹ: 40
- بارہ پاس: 261
- دسویں پاس: 178
- ناخواندہ: 8
ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) کی رپورٹ کے مطابق کل 519 امیدوار کروڑ پتی ہیں، یعنی ان کے ظاہر کردہ اثاثے ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہیں۔
بڑے کروڑ پتی امیدواروں کے نام
- کمار پرنے (بی جے پی) - مونگیر - 170 کروڑ روپے
- راج کشور گپتا (آزاد) - مہاراج گنج - 137 روپے
- اننت کمار سنگھ (جے ڈی یو) - موکاما - 100 کروڑ روپے
- ڈاکٹر کمار پشپنجے (جے ڈی (یو) - باربیگھا - 94 کروڑ روپے
- ارون کمار (آر جے ڈی) - تارا پور - 83 کروڑ روپے
- سندیپ کمار سنگھ عرف گوپال سندیپ سنگھ (جے ایس پی) - مَنیر - 80 کروڑ روپے
- دیو کمار چورسیا (آر جے ڈی) - حاجی پور - 68 کروڑ روپے
- راجیو رنجن (آزاد) - جگدیش پور - 63 کروڑ روپے
- ارون کمار گپتا (آر جے ڈی) - برہڑیا - 54 کروڑ روپے
- سنجے کمار سنگھ (ایل جے پی- آر وی) - سمری بختیار پور - 45 کروڑ روپے
وہیں ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) کی رپورٹ کے مطابق 423 امیدواروں نے اپنے خلاف فوجداری مقدمات کا اعلان کیا ہے، جب کہ 354 کو سنگین مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے۔ ان میں 33 امیدواروں پر قتل کا الزام ہے، 86 امیدواروں پر قتل کی کوشش کا الزام ہے، اور دو امیدواروں پر عصمت دری کا الزام ہے۔ بہار میں 91 انتخابی حلقے "ریڈ الرٹ" پر ہیں کیوں کہ 75 فیصد حلقوں میں تین یا اس سے زیادہ امیدوار مجرمانہ ریکارڈ کے حامل ہیں۔
مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ سرفہرست 10 امیدوار
- اننت کمار سنگھ
- وکاش کمار عرف دکیش سنگھ
- شیام بھارتی
- رام پرویش سنگھ
- امریندر کمار پانڈے
- امرجیت کشواہا
- کرن ویر سنگھ یادو
- دیو چندر یادو
- انیرودھ کمار
- سنیل کمار
اہم نشستیں اور سٹار امیدوار
- راگھوپور (آر جے ڈی): سابق نائب وزیر اعلی تیجسوی یادو میدان میں ہیں۔
- مہوا: تیج پرتاپ یادو الیکشن لڑ رہے ہیں۔
- تارا پور (بی جے پی): نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری میدان میں ہیں۔
- لکھیسرائے (بی جے پی): نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا یہاں مقابلہ کر رہے ہیں۔
- علی نگر (بی جے پی): لوک گلوکارہ میتھلی ٹھاکر نے اپنا سیاسی آغاز کیا۔
گذشتہ بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج
سنہ 2020 کے اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے (بی جے پی + جے ڈی (یو) نے 125 نشستیں حاصل کیں، جب کہ عظیم اتحاد (آر جے ڈی + کانگریس) نے 110 نشستیں حاصل کیں۔ آر جے ڈی 75 سیٹوں کے ساتھ واحد سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے بعد بی جے پی (74) دوسرے نمبر پر اور جے ڈی (یو) (43) تیسرے نمبر پر تھی۔
