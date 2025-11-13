بہار اسمبلی انتخابات 2025: ووٹوں کی گنتی کل، نتیش کمار حکمرانی جاری رکھ پائیں گے یا تیجسوی یادو نیا باب لکھیں گے؟
ووٹوں کی گنتی سے قبل انتظامیہ نے پٹنہ سمیت تمام اضلاع میں سیکورٹی سخت کر دی ہے۔
Published : November 13, 2025 at 7:13 PM IST
نئی دہلی: بہار کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا انتظار پورا ملک کر رہا ہے۔ ریاست کی 243 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی جمعہ 14 نومبر کو صبح 8 بجے سے شروع ہوگی۔ اس بار بہار انتخاب میں ووٹرس کا کافی جوش دیکھنے کو ملا۔ دو مرحلوں میں کل 66.91 فیصد ووٹ ڈالے گئے، خواتین نے 71.6 فیصد ووٹ ڈال کر تاریخ رقم کی۔ مردوں نے 62.8 فیصد ووٹ کاسٹ کیا۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ آیا نتیش کمار اپنی طویل حکمرانی جاری رکھ پائیں گے یا تیجسوی یادو کی عظیم اتحاد حکومت اقتدار میں ایک نیا باب لکھے گی۔
ووٹوں کی گنتی کے دن امیدواروں/الیکشن ایجنٹوں اور مرکزی مبصرین کی موجودگی میں ویڈیو گرافی کے تحت اسٹرانگ روم کھولے جائیں گے۔ اس کے بعد گنتی شروع ہوگی۔ ریاست میں گنتی کے 46 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ 243 نشستوں کے لیے گنتی کے مبصرین کو تعینات کیا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے شروع ہوگی۔ پہلے سروس ووٹ (پوسٹل بیلٹ) کے ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ اس کے بعد صبح 8:30 بجے ای وی ایم کی گنتی شروع ہوگی۔ گنتی کے تقریباً دو گھنٹے کے اندر رجحانات شروع ہو جائیں گے۔ تاہم تصویر آہستہ آہستہ واضح ہوتی جائے گی۔
ووٹوں کی گنتی سے قبل انتظامیہ نے پٹنہ سمیت تمام اضلاع میں سیکورٹی سخت کر دی ہے۔ اسٹرانگ رومز کی سیکورٹی کئی سطحوں پر بڑھا دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے ہالوں، گیٹس، کنٹرول رومز اور بیٹھنے کے انتظامات کا معائنہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام نے ضلع مجسٹریٹس کے ساتھ تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔
ایکزٹ پول میں این ڈی اے کی سرکار
بہار اسمبلی انتخابات کے بعد تقریباً تمام ایگزٹ پولس نے پیش گوئی کی ہے کہ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) ایک بار پھر بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ اگر حقیقی نتائج انتخابات کے بعد کے ان انتخابات کی عکاسی کرتے ہیں، تو اقتدار ایک بار پھر راشٹریہ جنتا دل، کانگریس، بائیں بازو کی جماعتوں، اور وکاسیل انسان پارٹی (وی آئی پی) کے "گرینڈ الائنس" کے لیے دور کی کوڑی ثابت ہوگی۔
اپنی اپنی جیت کے دعوے
این ڈی اے اور گرینڈ الائنس دونوں اتحادوں کے قائدین اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تیجسوی یادو نے کہا ہے کہ وہ 18 نومبر کو حلف لیں گے۔ ادھر این ڈی اے کا دعویٰ ہے کہ اس بار ان کی جیت 2010 کی اکثریت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اب سب کی نظریں 14 نومبر پر ہیں، جب اصل نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔