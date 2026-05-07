موسم پر بڑا اپ ڈیٹ، یوپی۔بہار میں موسلادھار بارش، دہلی-راجستھان میں آگ برسائے گا آسمان
شمال مشرقی اور جنوبی ہندوستان میں بدلتے موسم کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ طوفان، بارش اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔
Published : May 7, 2026 at 7:03 PM IST
نئی دہلی: محکمہ موسمیات نے 7 مئی سے 12 مئی کے درمیان کئی ریاستوں کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ شمال، مشرقی اور جنوبی ہندوستان میں بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے گرج چمک، تیز بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی توقع ہے۔
آئی ایم ڈی کے مطابق، آنے والے دنوں میں کم از کم 13 ریاستوں میں شدید موسم کی توقع ہے۔ شمال مغربی ہندوستان میں گرج چمک اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جبکہ جنوب اور شمال مشرق میں تیز بارش اور بجلی گرنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش اور راجستھان کے کچھ حصوں میں 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ کچھ علاقوں میں ہوا کی رفتار اس سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ دریں اثنا، کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں تیز بارش اور گرج چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے۔ آسام اور میگھالیہ میں بھی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
دہلی میں گرمی کی لہر بدستور تباہی مچائے گی۔
محکمہ موسمیات نے جمعرات کو دہلی-این سی آر میں خاص طور پر دوپہر اور شام کے وقت ہلکی گرج چمک اور گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ شمالی، جنوبی، مغربی دہلی، شاہدرہ اور نئی دہلی جیسے علاقوں میں بادل چھائے رہنے کی توقع ہے، کچھ جگہوں پر دھول کے طوفان کا امکان ہے۔ دہلی سے ملحقہ شہروں جیسے گروگرام، نوئیڈا، غازی آباد اور فرید آباد میں بھی ہلکی بارش اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔
تاہم ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ ریلیف صرف عارضی ہے۔ اس کے بعد درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ ہفتے کے آخر تک (ہفتہ-اتوار)، دہلی کا پارہ 40 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ سکتا ہے۔
اگلے سات دنوں کے لیے موسم کی پیشن گوئی
آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے بتایا کہ شمال مغربی ہندوستان میں درجہ حرارت اس وقت معمول سے کم ہے، گرمی اور ہیٹ ویو کے اثرات بتدریج بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ راجستھان کے کچھ حصوں کو چھوڑ کر شمال مغربی ہندوستان میں اگلے سات دنوں تک شدید گرمی کی لہر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تاہم مغربی راجستھان میں اگلے تین سے چار دنوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ 10 مئی سے ایک نئی "ویسٹرن ڈسٹربنس" شمال مغربی ہندوستان کو متاثر کرے گی۔ جموں و کشمیر میں 10 مئی کی رات سے ہلکی بارش شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ بارش جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش کے کچھ حصوں اور راجستھان میں 11 اور 13 مئی کے درمیان پھیل جائے گی۔ اس دوران 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔
راجستھان میں شدید گرمی کی لہر
مغربی راجستھان میں درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ متوقع ہے، جبکہ مشرقی راجستھان کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش جاری رہ سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، 9 مئی کے آس پاس جیسلمیر، پھلودی اور بارمیر جیسے شہروں میں پارہ 45 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ مزید برآں، آئی ایم ڈی نے 9 اور 12 مئی کے درمیان گجرات کے ساحلی علاقوں کے لیے ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے۔
اتر پردیش کے 40 اضلاع میں بھاری بارش کی وارننگ
محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں اتر پردیش کے کم از کم 40 اضلاع میں تیز بارش اور گرج چمک کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔ لکھنؤ، بریلی، آگرہ، ایودھیا، گورکھپور، سیتا پور، بہرائچ، بلیا اور غازی پور سمیت کئی اضلاع میں بارش، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کی توقع ہے۔ کانپور میں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جبکہ لکھنؤ میں ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش سے درجہ حرارت دو سے چار ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے جس سے گرمی سے عارضی راحت ملے گی۔ تاہم، عہدیداروں نے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور موسم کی اچانک تبدیلیوں، خاص طور پر پوروانچل اور ترائی علاقوں میں فصلوں کے ممکنہ نقصان سے خبردار کیا ہے۔
جنوبی ہندوستان اور ہمالیائی ریاستوں میں بارش کا امکان ہے
محکمہ موسمیات کے مطابق 11 سے 13 مئی کے درمیان جموں و کشمیر، ہماچل پردیش اور دیگر ہمالیائی خطوں میں مغربی ڈسٹربنس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بارش، گرج چمک اور آسمانی بجلی گرنے کی توقع ہے۔ کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری جیسی جنوبی ریاستوں میں بھی ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ڈاکٹر نریش نے بتایا کہ، جنوبی ہندوستان میں جاری گرج چمک کے علاوہ، فی الحال موسم کی کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔
محکمہ موسمیات نے عوام کے لیے خصوصی ایڈوائزری جاری کر دی
محکمہ موسمیات نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت براہ راست سورج کی روشنی سے گریز کریں، وافر مقدار میں پانی پئیں (ہائیڈریٹڈ رہیں) اور جب بہت گرمی ہو تو باہر جانے سے گریز کریں۔ بچوں، بوڑھوں اور ان لوگوں کو جن کی صحت کی بنیادی حالتیں ہیں انہیں خصوصی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
آئی ایم ڈی نے کسانوں اور طوفان سے متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں سے بھی چوکس رہنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ اگلے کئی دنوں میں بجلی گرنے، تیز ہواؤں اور ژالہ باری کی توقع ہے۔
ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات جنوب مغربی مانسون کی آمد سے قبل ایک تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں۔ اس وقت کے دوران، مغربی رکاوٹوں اور شمالی ہندوستان میں بڑھتی ہوئی گرمی کا امتزاج اکثر گرج چمک اور گردو غبار کے طوفان کا باعث بنتا ہے۔