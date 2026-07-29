بھوج شالا تنازع: جمعہ کی نماز سے متعلق مسلم فریق کی درخواست پر جمعرات کو ہوگی سپریم کورٹ میں سماعت
مسلم فریق نے اس جگہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہاکہ یہ مقام نہ صرف کافی دور ہے بلکہ نماز کی ادائیگی کےلیے بھی مناسب نہیں۔
Published : July 29, 2026 at 8:59 PM IST
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع متنازع بھوج شالا کمپلیکس کے قریب جمعہ کی نماز کے لیے متبادل مقام فراہم کرنے سے متعلق مسلم فریق کی درخواست پر جمعرات کو سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ مسلم فریق نے عدالت سے شکایت کی ہے کہ ریاستی حکومت اور ضلعی انتظامیہ سپریم کورٹ کے سابقہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔
بدھ کے روز سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت کی سربراہی والی بنچ کے سامنے معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ عدالت کی جانب سے متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت کے باوجود انتظامیہ نے ایسا مقام مختص کیا ہے جو تقریباً 1.3 کلومیٹر دور ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے موزوں نہیں۔
اس پر چیف جسٹس نے مدھیہ پردیش حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا سے کہا کہ وہ مسلم فریق کو متبادل مقام کی تفصیلات فراہم کریں۔ حذیفہ احمدی نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق متبادل مقام فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ تشار مہتا نے مؤقف اختیار کیا کہ انتظامیہ نے ایک دوسری جگہ کی نشاندہی کر دی ہے۔
تاہم مسلم فریق نے اس جگہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقام نہ صرف کافی دور ہے بلکہ نماز کی ادائیگی کے لیے بھی مناسب نہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بھوج شالا کے قریب ایک درگاہ موجود ہے اور اس کے سامنے خالی زمین دستیاب ہے، جسے نماز کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے۔
چیف جسٹس سوریا کانت، جسٹس جوئے مالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کہا کہ اس معاملے پر جمعرات کو تفصیلی سماعت کی جائے گی۔ واضح رہے کہ 14 جولائی کو سپریم کورٹ نے مدھیہ پردیش حکومت کو ہدایت دی تھی کہ حتمی فیصلے تک متنازع مقام کے قریب ایک علیحدہ کھلی جگہ فراہم کی جائے تاکہ ہر جمعہ دوپہر ایک بجے سے تین بجے کے درمیان نماز ادا کی جا سکے۔
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سپریم کورٹ اس معاملے میں مسلم فریق کی ان اپیلوں پر بھی سماعت کر رہی ہے جن میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں متنازع بھوج شالا کمپلیکس کو دیوی سرسوتی کا مندر قرار دیا گیا تھا۔