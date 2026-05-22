بھوج شالا کمال مولا مسجد کیس: مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلم فریق سپریم کورٹ پہنچ گیا، آج سماعت
مسلم فریق کی جانب سے سپریم کورٹ میں اسپیشل لیو پٹیشن (SLP) دائر کی گئی ہے۔ معاملے کی سماعت آج (جمعہ) ہونے کا امکان ہے۔
Published : May 22, 2026 at 8:56 AM IST
دھار/نئی دہلی: دھار بھوج شالہ معاملے میں مسلم فریق نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ جمعرات کو، قاضی معین الدین نے، مسلم فریق کی نمائندگی کرتے ہوئے، ملک کی عدالت عظمیٰ میں اسپیشل لیو پٹیشن (SLP) دائر کی۔ بتایا جاتا ہے کہ معاملہ جمعہ کو سماعت کے لیے آنے کا امکان ہے۔
کمال مولا مسجد کی انتظامی کمیٹی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ہائی کورٹ کے سامنے اس کیس میں فریق اور وکیل تھے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بنچ نے کہا تھا کہ بھوج شالہ کے احاطے میں واقع کمال مولا مسجد کمپلیکس دیوی سرسوتی (جسے واگ دیوی بھی کہا جاتا ہے) کے لیے وقف ایک مندر تھا۔ عدالت نے مسلم کمیونٹی کو ہفتہ وار جمعہ کی نماز (نماز) ادا کرنے کی پہلے دی گئی اجازت کو بھی منسوخ کر دیا تھا۔
ہائی کورٹ نے مسلم کمیونٹی کو نماز پڑھنے کی اجازت دینے کے اے ایس آئی کے حکم کو منسوخ کر دیا:
ہائی کورٹ نے محکمہ آظار قدیمہ (اے ایس آئی) کے جاری کردہ 2003 کے حکم کو ایک طرف کر دیا، جس کے تحت مسلم کمیونٹی کو ہر جمعہ کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ مزید برآں، مسلم فریق کو مشورہ دیا گیا کہ وہ مسجد کے لیے علیحدہ زمین تلاش کریں۔ مسلم فریق نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آثار قدیمہ کے شواہد اور عبادت گاہوں کے ایکٹ 1991 ( Places of Worship Act, 1991) کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔
ہندو فریقوں نے پہلے ہی عدالت عظمیٰ میں 'کیویٹ' عرضی دائر کی
یہ امید کرتے ہوئے کہ مسلم فریق سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا، ہندو فریقوں نے پہلے ہی عدالت عظمیٰ میں 'کیویٹ' عرضی دائر کی ہے۔ اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت ہندو فریقین کے دلائل کو سنے بغیر کوئی بھی سابقہ (یکطرفہ) حکم جاری کرنے سے گریز کرے۔ مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم سے ان کے حقوق بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور اس لیے سپریم کورٹ سے مداخلت کی درخواست کی ہے۔ دریں اثنا، ہندو فریق اس معاملے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو جائز قرار دیتا ہے۔
مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ عبادت گاہوں کے ایکٹ 1991 کی بنیادی روح کے خلاف
مسلم فریق کے نمائندے عبدالصمد نے بتایا کہ سینئر ایڈوکیٹ سلمان خورشید جلد ہی ان کی طرف سے معاملہ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے اور ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگانے کی درخواست کریں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کے پاس مضبوط قانونی اور تاریخی شواہد موجود ہیں۔ دھار میں واقع کمال مولا مسجد میں تقریباً 700 سال سے مسلسل نماز جمعہ ادا کی جاتی رہی ہے۔ اس روایت کے ٹوٹنے سے معاشرے میں شدید غم و غصہ اور مایوسی پھیل گئی ہے۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ مسلم کمیونٹی اپنی قانونی جنگ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے لڑے گی۔
