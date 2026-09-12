گلوبل اسٹیج پر چمک رہا ہے بھارت منڈپم: جانیں برکس کانفرنس کے لیے کیوں چنا گیا ملک کا یہ شاندار مرکز؟
دہلی کے پرگتی میدان میں واقع بھارت منڈپم، ایشیا کا سب سے بڑا ملٹی پرپز اور کئی خصوصیات سے لیس ہے۔ جانیں اس کی خاصیت۔
Published : September 12, 2026 at 1:50 PM IST
نئی دہلی: دارالحکومت دہلی کے پرگتی میدان میں واقع بھارت منڈپم اس وقت نہ صرف ملک بلکہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ موقع ہے کثیر الجہتی برکس سربراہی اجلاس (BRICS Summit 2026) کا، جہاں روس، چین، برازیل، جنوبی افریقہ سمیت دنیا کے تمام طاقتور ممالک کے سربراہان اور سفارتی ماہرین جمع ہیں۔ جب پوری دنیا کی نظریں اس ہائی پروفائل مہاکمبھ پر ٹکی ہیں، تب ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ آخر اس عالمی تقریب کے لیے 'بھارت منڈپم' کو ہی کیوں چنا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس شاندار اور جدید ترین کمپلیکس کی وہ خاص باتیں، جو اسے دنیا کے بہترین کنونشن سینٹرز کی صف میں کھڑا کرتی ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس سربراہی اجلاس سے قبل جمعہ کو اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے جاری تنازعات، نیویگیشن کی آزادی، پائیدار ترقی، انسانی مرکز AI اور عالمی غذائی تحفظ سمیت متعدد مسائل پر تبادلۂ خیال کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن، ایرانی صدر مسعود پیزشکیان، جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا اور کئی دوسرے رہنما آج سے شروع ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جمعہ کو دہلی پہنچے۔ لیکن ہم بات کریں گے بھارت منڈپم اس وقت ملک بلکہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
جانیں کیوں خاص ہے بھارت منڈپم کا انتخاب؟
کسی بھی بین الاقوامی سطح کی کانفرنس کے لیے سکیورٹی، شان و شوکت، ٹیکنالوجی اور ایک ساتھ ہزاروں مہمانوں کے انتظام جیسی کئی کسوٹیاں ہوتی ہیں۔ بھارت منڈپم نے ان تمام پیمانوں پر خود کو ثابت کیا ہے۔ سال 2023 میں جب اس کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، تو افتتاح کے فوراً بعد یہاں جی-20 (G20) کانفرنس کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئی تھی۔ دہلی کے دل میں واقع پرگتی میدان کی تاریخی زمین پر بنا یہ کمپلیکس ملک کی اقتصادی اور ثقافتی ترقی کی علامت ہے۔ یہاں سے اقتدار کا مرکز اور اہم سفارتی ٹھکانے بے حد قریب ہیں۔ عالمی تقریبات کا اب تک کا ٹریک ریکارڈ کامیاب رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ جگہ تاریخی G20 سربراہی اجلاس کی میزبانی کامیابی سے کر چکی ہے۔ ایسے میں عالمی سکیورٹی ایجنسیوں اور منتظمین کا بھروسہ اس وینیو (Venue) پر پہلے سے ہی مضبوط ہے۔
بھارت منڈپم کی وہ خصوصیات جو اسے بناتی ہیں 'خاص'
ایشیا کا سب سے بڑا ملٹی پرپز ہال: بھارت منڈپم کا مرکزی کنونشن سینٹر اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کا مرکزی پلینری ہال (Plenary Hall) اتنا بڑا ہے کہ ایک ساتھ 7,000 سے زائد مندوبین کے بیٹھنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہ اوپیرا ہاؤس اور دنیا کی اعلیٰ ترین کانفرنسوں کے معیار کا مقابلہ کرتا ہے۔
جدید ترین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر
اس ڈیجیٹل دور کی ضروریات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اسے ایک 'اسمارٹ وینیو' (Smart Venue) کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ یہاں دنیا کی بہترین 'سملٹینیس انٹرپریٹیشن فیسیلٹی' (ایک ساتھ کئی زبانوں میں ترجمے کی سہولت) موجود ہے، جس سے مختلف ممالک کے مہمان اپنی زبان میں گفتگو سن سکتے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی انڈور ایل ای ڈی (LED) ڈسپلے دیواروں میں سے ایک اور براڈکاسٹ گریڈ لائٹنگ اسے ویژول (Visual) کے معاملے میں لاجواب بناتی ہے۔
شاندار ایمفی تھیٹر اور نمائشی علاقہ
اس کمپلیکس میں تقریباً 3,000 لوگوں کی گنجائش والا ایک کھلا ایمفی تھیٹر (Amphitheatre) ہے، جو قدرتی خوبصورتی کے درمیان ثقافتی پروگراموں کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، 1 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوئے جدید ترین، کالم فری (ستونوں کے بغیر) اور مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ ایگزیبیشن ہالز (نمائشی ہال) ہیں، جہاں 'بھارت انوویٹس' جیسی عالمی نمائشیں منعقد ہو رہی ہیں۔
سکیورٹی اور پارکنگ کے بے مثال انتظامات
برکس کانفرنس جیسی تقریبات میں سکیورٹی سب سے اہم پہلو ہوتی ہے۔ بھارت منڈپم میں فل پروف سکیورٹی گریڈ، اینٹی ڈرون سسٹم اور وی وی آئی پی (VVIP) موومنٹ کے لیے مخصوص راستے ہیں۔ ساتھ ہی، یہاں 5,500 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ایک بڑا انڈر گراؤنڈ پارکنگ ایریا ہے، جو دہلی ٹریفک میں خلل ڈالے بغیر گاڑیوں کی آمد و رفت کو یقینی بناتا ہے۔
ایک نئے اور خود کفیل بھارت کا پیغام
سینئر مصنف ویویک شکلا کہتے ہیں، "بھارت منڈپم صرف اینٹ، گارے اور کنکریٹ کی ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ بدلتے ہوئے بھارت کی اس قوتِ ارادی کی علامت ہے جو عالمی اسٹیج پر دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی فنِ تعمیر (آرکیٹکچر) میں ہندوستانی ثقافت کی جھلک اور جدید انجینئرنگ کا حسین سنگم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب برکس ممالک کے رہنما یہاں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، تو یہ جگہ بھارت کی بڑھتی ہوئی ساکھ اور صلاحیت کی گواہی پوری دنیا کو دے رہی ہوتی ہے۔"