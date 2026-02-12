مختلف ٹریڈ یونینس اور کسان تنظیموں کا بھارت بند، جانیے حکومت کے کن مسائل پر کر رہے احتجاج
اس بھارت بند میں تقریباً 300 ملین کارکن شامل ہیں۔ ہڑتال کا اثر کئی ریاستوں میں محسوس کیا جا رہا ہے۔
Published : February 12, 2026 at 12:37 PM IST
نئی دہلی: سمیوکت کسان مورچہ (SKM) اور ملک کی بڑی مرکزی ٹریڈ یونینوں نے آج، جمعرات، 12 فروری کو بھارت بند کی کال دی ہے۔ یونینوں نے اس ہڑتال کی کال مرکزی حکومت کی مختلف اقتصادی پالیسیوں کے خلاف دی ہے جس میں بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے اور نئے لیبر قوانین شامل ہیں۔
300 ملین کارکنوں کی شرکت متوقع
اطلاعات کے مطابق انڈین نیشنل ٹریڈ یونین کانگریس (INTUC)، آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس (AITUC)، سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز (CITU)، اور ہند مزدور سبھا (HMS) سمیت کئی یونینیں اس بھارت بند میں حصہ لے رہی ہیں۔ تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ حکومت کے نئے لیبر کوڈ اور دیگر مسائل کے خلاف احتجاج کے لیے اس ہڑتال میں لگ بھگ 300 ملین مزدور شامل ہیں۔ آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کی جنرل سکریٹری امرجیت کور نے بتایا کہ جمعرات کی صبح پورے ملک میں عام ہڑتال شروع ہوئی، اور انہیں آسام، تمل ناڈو، پانڈیچیری، کیرالہ، اڈیشہ اور بہار جیسی ریاستوں سے احتجاج کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
کسان یونینز بھی اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں گی
انہوں نے مزید کہا کہ نئی دہلی کے صنعتی علاقوں میں جلوس نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ کور نے کہا کہ بینکنگ، انشورنس، ڈاک، ٹرانسپورٹ، صحت، کوئلہ اور غیر کوئلہ کان کنی، گیس پائپ لائن، اور بجلی کے شعبے ہڑتال سے متاثر ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسان یونین بھی اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں گی۔
ان مطالبات کے لیے بھارت بند
ان کے فوری مطالبات میں چار لیبر کوڈز اور ضوابط کی منسوخی، سیڈ بل اور الیکٹرسٹی ترمیمی بل کے مسودے کو واپس لینا، اور نیوکلیئر انرجی فار ٹرانسفارمنگ انڈیا (شانتی) ایکٹ کے پائیدار استعمال اور ترقی شامل ہیں۔ یونینیں منریگا کو دوبارہ شروع کرنے اور وکاسیت بھارت – ایمپلائمنٹ اینڈ لائیولی ہڈ مشن (دیہی) ایکٹ 2025 کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کر رہی ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، تنظیمیں بھی بھارت بند کے لیے اوڈیشہ میں سڑکوں پر نکل آئی ہیں۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور حکومت کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔
آل انڈیا سنٹرل کونسل آف ٹریڈ یونینز (AICCTU) کے جنرل سکریٹری مہندر پریڈا نے کہا کہ تمام مرکزی ٹریڈ یونین اس ہڑتال اور بند کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ "ہمارا مطالبہ وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کے 29 موجودہ لیبر قوانین کو ضم کرنے اور چار نئے لیبر کوڈ بنانے کے فیصلے کے خلاف ہے۔ یہ کوڈ محنت کش طبقے کو غلام بنائیں گے۔ ان نئے قوانین کے تحت مزدوروں کو ہڑتال کرنے کا حق نہیں رہے گا، اور کام کا دن 12 گھنٹے تک بڑھا دیا جائے گا۔ یہ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کے معیارات کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیبر قوانین کے اطلاق کی حد کو بڑھا دیا گیا ہے، جس سے 50 سے کم مزدوروں والے یونٹوں کو خارج کر دیا جائے گا اور ہندوستان کی 80 فیصد افرادی قوت کو تحفظ کے بغیر چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے ہڑتال کے حق سے انکار، یونینز بنانے میں مشکلات، اور لیبر ٹربیونلز کو انتظامی اداروں میں تبدیل کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا، جس سے مزدوروں کا قانونی راستہ محدود ہے۔ دریں اثناء مغربی بنگال میں سڑکیں خالی دکھائی دیں اور دکانیں بند رہیں۔