’اپنے گریبان میں جھانکیں‘، کراچی حملے سے متعلق پاکستان کے الزامات مسترد: بھارت
رندھیر جیسوال نے کہاکہ پاکستان کی جانب سے کراچی حملے کے سلسلے میں بھارت پر عائد کیے گئے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
Published : June 28, 2026 at 8:23 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے کراچی میں واقع سندھ رینجرز کے ہیڈکوارٹر پر ہونے والے دہشت گرد حملے سے متعلق پاکستان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو دوسروں پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنے ملک میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔
Our response to media queries regarding allegations made by Pakistan ⬇️https://t.co/08biu984kA pic.twitter.com/eJ88YvCQvH— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 28, 2026
وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اتوار کو جاری بیان میں کہا کہ پاکستان کی جانب سے کراچی حملے کے سلسلے میں بھارت پر عائد کیے گئے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم پاکستان کی جانب سے کیے گئے بے بنیاد الزامات کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنے ملک میں موجود دہشت گردی کے ڈھانچے کے خلاف قابلِ اعتماد کارروائی کرے اور دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے کی روش ترک کرے۔"
واضح رہے کہ ہفتہ کی رات کراچی کے گلستانِ جوہر علاقے میں واقع سندھ رینجرز کے بھٹائی ونگ ہیڈکوارٹر پر مسلح دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق حملہ آور کالعدم تحریکِ طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے وابستہ تنظیم جماعت الاحرار کے ارکان تھے۔
حملے کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ بعد ازاں سندھ رینجرز، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ (ایس ایس یو) اور انسداد دہشت گردی فورس (اے ٹی ایف) نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے چھ دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ ایک زخمی حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ اس جھڑپ میں سندھ رینجرز کے چار اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔
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پاکستان کی بعض رپورٹوں میں اس حملے کو بھارت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم نئی دہلی نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ پاکستان کو اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد تنظیموں کے خلاف سنجیدہ اور مؤثر اقدامات کرنے چاہئیں تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔