ملک کی 230 یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کا بہترین موقع؛ جانیں سی یو ای ٹی کی تیاری کرنے کا طریقہ
CUET ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ملک بھر کی مرکزی، ریاستی، ڈیمڈ اور نجی یونیورسٹیوں میں داخلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
Published : February 26, 2026 at 3:35 PM IST
حیدرآباد: 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کے پاس ملک بھر کی 230 یونیورسٹیوں میں داخلہ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے زیر اہتمام کامن یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ (سی یو ای ٹی ) دے کر ان یونیورسٹیوں میں اپنے پسندیدہ کورسز میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ این ٹی اے نے سی یو ای ٹی 2026 کے لیے 11-13 مئی کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ آئیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیرئیر، تعلیم اور مہارت کی ترقی کے لیے ای ٹی وی بھارت کے 'کیریئر کنیکٹ' کے ذریعے اس کی تیاری کیسے کی جائے۔
سی یو ای ٹی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے: سی یو ای ٹی ، یا کامن یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ، ملک کی 48 مرکزی یونیورسٹیوں، 36 ریاستی یونیورسٹیوں، 26 ڈیمڈ یونیورسٹیوں، اور 113 نجی یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔
مزید برآں، سی یو ای ٹی اسکور کی بنیاد پر انڈرگریجویٹ (یو جی) اور پوسٹ گریجویٹ (پی جی) کورسز میں داخلہ سات سرکاری اداروں میں بھی دستیاب ہے، جیسے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچرل ریسرچ، نیشنل فارنسک سائنسز یونیورسٹی، اور راجیو گاندھی انسٹی ٹیوٹ آف پیٹرولیم ٹیکنالوجی۔
کامن یونیورسٹی کے داخلہ ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے؟
سی یو ای ٹی پیپر ایک کمپیوٹر پر مبنی (کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ، سی بی ٹی) پیپر ہے جس میں متعدد انتخابی سوالات (ایم سی کیوز) ہوتے ہیں۔ امتحان تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا سیکشن زبان پر ہے، جہاں آپ کو 13 مختلف زبانوں میں سے ایک زبان کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوسرا سیکشن ڈومین مضامین پر ہے، جہاں آپ ان مضامین میں سے انتخاب کر سکتے ہیں جن کا مطالعہ آپ نے 12ویں جماعت میں کیا تھا۔ تیسرا سیکشن جنرل ٹیسٹ ہے۔ امتحان کے تمام سوالات 12ویں جماعت کے این سی ای آر ٹی کے نصاب پر مبنی ہیں۔
سی یو ای ٹی کی تیاری کیسے کریں:
طلباء کو سی یو ای ٹی کی تیاری کے لیے ایک واضح اور مرکوز منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ اس میں فوری جائزے، روزانہ پریکٹس سیشنز، اور ماک ٹیسٹ شامل ہونے چاہئیں۔ اس طرح، آپ اپنی رفتار اور درستگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
**این سی ای آر ٹی کے نصاب کو غور سے پڑھیں
**کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے نصاب کی اچھی طرح سے مشق کریں۔
**اس کے علاوہ، باقاعدگی سے ماک ٹیسٹ لیں۔
**اپنے روٹین میں پچھلے سال کے سوالیہ پرچوں کو حل کرنا شامل کریں۔
**اپنے ٹائم مینجمنٹ کو کنٹرول کریں۔ بورڈ کا امتحان 3 گھنٹے تک رہتا ہے، جبکہ سی یو ای ٹی ایک گھنٹہ تک ہی رہتا ہے۔
سی یو ای ٹی میں نگیٹیو مارکنگ ہے:
سی یو ای ٹی میں فی مضمون 50 سوالات ہیں۔ درست جوابات کو 5 نمبر دیے جاتے ہیں، جبکہ غلط جوابات پر ایک نمبر کاٹا جاتا ہے۔ ان سوالات کو چھوڑ دینا بہتر ہے جو آپ نہیں جانتے۔ کیونکہ سوال چھوڑنے پر نمبر نہیں کاٹے جائیں گے۔ سی یو ای ٹی پانچ پیپرز پر مشتمل ہے۔ پورے پیپر میں 250 نمبر ہوتے ہیں۔ ہر مضمون کے پیپر کو مکمل کرنے کے لیے 60 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔
سی یو ای ٹی کی درجہ بندی کیسے ہوتی ہے:
سی یو ای ٹی کے نتائج کو صد فیصد میں ظاہر کیا جاتا ہے، جو کہ تقابلی اسکور ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی طالب علم کسی مضمون میں 90 پرسنٹائل اسکور کرتا ہے، تو ملک بھر کے تمام طلباء میں سے 90 فیصد جنہوں نے وہ پیپر دیا تھا، ان کے پیچھے سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 90 پرسنٹائل حاصل کرنے والا طالب علم ٹاپ 10 میں شامل ہے۔
