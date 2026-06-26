گھریلو پابندیوں سے بوجھل اور30 لاکھ کی مقروض، پورے خاندان کے قتل کیس میں بڑا انکشاف
بنگلورو میں سنسنی خیز تہرے قتل کیس کے سلسلے میں پولیس نے ملزم بیٹی اور اس کے بوائے فرینڈ کو گرفتار کرلیا ہے۔
Published : June 26, 2026 at 3:33 PM IST
پڈوچیری: سافٹ ویئر انجینئر سوما سندرم 55 سالہ اور ان کی بیوی متولکشمی 48 سالہ کے آر میں رہتے تھے۔ بنگلورو، کرناٹک کے قریب پورم کا علاقہ میں ان کی دو بیٹیاں، شویتا (24) ساکی اور سپریا (20)سالہ تھیں۔ شویتا کے علاوہ خاندان کے دیگر تین افراد کا 22 جون کی رات کو سیگہلی کے ایک اپارٹمنٹ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔
متولکشمی اور سپریا کی موقع پر ہی موت ہوگئی، جب کہ سوماسندرم شدید زخمی حالت میں پائے گئے اور اپنی زندگی سے لڑ رہے تھے۔ پڑوسیوں نے انہیں ہسپتال پہنچایا جہاں علاج کے دوران وہ بھی دم توڑ گئے۔ پولیس نے اس معاملے میں سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ پولیس کے مطابق، قتل سوماسندرم کی بیٹی اور اس کے بوائے فرینڈ نے کیا تھا۔
ملزمان کیسے پکڑے گئے۔
پولس نے اس ٹرپل قتل کیس کے مرکزی ملزمان شویتا اور کینتھ کو پکڑنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ شویتا کو 23 جون کو پڈوچیری ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران، اس نے یہ اعتراف کر کے تفتیش کاروں کو حیران کر دیا کہ اس نے اپنے والد، ماں اور چھوٹی بہن کو ذاتی طور پر چاقو مار کر قتل کیا تھا۔
تمل ناڈو اور کرناٹک کے پولیس دستوں نے کینتھ کو تلاش کرنے کے لیے چھ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ جمعرات کی رات تقریباً 10 بجے انہیں اطلاع ملی کہ وہ پڈوچیری کے انا سلائی علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد، اوڈیان سلائی پولیس نے کڑی نظر رکھی اور کینتھ کو 1 بجے کے قریب گرفتار کر لیا۔
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ سب سے بڑی بیٹی شویتا واقعے سے دو ماہ قبل اپنے بوائے فرینڈ کینتھ کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب اس کے والدین اس سے ملنے پہنچے تو جھگڑا ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہی خاندان کے افراد کو قتل کر دیا اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موقع سے فرار ہو گئی۔
ان تینوں کو قتل کرنے کے بعد یہ جوڑا موٹرسائیکل پر ترووناملائی فرار ہو گیا۔ جب وہاں موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو کینتھ نے شویتا کو پڈوچیری جانے والی بس میں بٹھایا۔
شویتا کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق اسے گھر میں کسی قسم کی آزادی سے محروم رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی تناؤ اور تنہائی کی حالت میں رہ رہی تھیں۔ اس عرصے کے دوران اسے کینتھ نامی نوجوان سے محبت ہو گئی۔ تاہم اس کی ماں، متولکشمی نے اس رشتے کی سخت مخالفت کی۔ اس کے بعد، شویتا نے نوکری چھوڑ دی، سگہلی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا، اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگی۔
دریں اثنا اپنا کاروبار شروع کرنے کے ارادے سے، شویتا نے مختلف ذرائع سے تقریباً 30 لاکھ کا قرض لیا۔ جب اس کے والدین کے گھر قرض کی واپسی کے نوٹس آنے لگے تو واقعہ کے دن سگہلی کی رہائش گاہ پر ماں اور بیٹی کے درمیان گرما گرم بحث شروع ہوگئی۔ اپنی ماں کے تئیں شدید ناراضگی کو برقرار رکھتے ہوئے شویتا نے متولکشمی کو چھرا گھونپ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اسی دوران اس کی چھوٹی بہن سپریہ جو باہر گئی ہوئی تھی گھر واپس آگئی۔ شویتا نے مبینہ طور پر اپنی بہن کو بھی چاقو مارا اور بار بار اپنے والد سوماسندرم پر حملہ کیا، جو ہنگامہ سن کر پڑوسی اندر پہنچ گئے تھے۔ اپنے بیان میں، اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے خوف کی وجہ سے اپنے والد اور بہن کو قتل کیا۔ شویتا نے انکشاف کیا کہ اس کے بوائے فرینڈ، کینتھ، جو اس وقت ہیڈ فون پر موسیقی سن رہا تھا، اس نے لاشوں کو باتھ روم میں گھسیٹنے اور خون کے دھبے صاف کرنے میں مدد کی۔
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کیس میں اہم انکشاف
جبکہ شویتا نے کہا تھا کہ کینتھ نے قتل نہیں کیا تھا، سوماسندرم کی طرف سے پولیس کو دیے گئے ایک بیان میں جو اس کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، اس سے ایک اہم تفصیل سامنے آئی۔ اس بیان میں، اس نے واضح طور پر کہا تھا، "یہ کینتھ ہی تھا جس نے ہم پر وار کیا۔ نتیجتاً، پولیس ان وحشیانہ قتل میں کینتھ کے براہ راست ملوث ہونے کی حد تک تعین کرنے کے لیے گہری پوچھ گچھ کر رہی ہے۔