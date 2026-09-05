کھرگے شدھی کرن معاملہ: بنگلورو پولیس نے اتراکھنڈ بی جے پی لیڈروں کے خلاف 'زیرو ایف آئی آر' درج کی
چونکہ یہ زیرو ایف آئی آر ہے اسلیے ایف آئی آر کو مزید تفتیش کےلیے اتراکھنڈ کے ہلدوانی کے متعلقہ تھانے میں منتقل کیا جائےگا۔
By ANI
Published : September 5, 2026 at 9:36 AM IST
بنگلورو: بنگلورو میں ودھانا سودھا پولیس نے اتراکھنڈ بی جے پی ممبران اور دیگر کے خلاف 'زیرو ایف آئی آر' درج کی ہے۔ یہ معاملہ ہلدوانی کے رام لیلا میدان میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے ذریعہ خطاب کرنے والی ایک ریلی کے بعد انجام دی گئی مبینہ "شدھی کرن کی رسم" سے متعلق ہے۔
انڈین نیشنل کانگریس کے شیڈولڈ ٹرائب (ایس ٹی) ڈپارٹمنٹ کے سابق وائس چیئرمین ٹی آر رامپا کی شکایت پر 31 اگست کو ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔
شکایت کے مطابق، راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر کھرگے نے آٹھ اگست کو نینیتال ضلع کے ہلدوانی کے رام لیلا گراؤنڈ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ شکایت کنندہ نے اس ریلی کو ایک پرامن اور قانونی جمہوری اسمبلی قرار دیا۔
الزام ہے کہ 10 اگست کو بی جے پی کے ارکان اور عہدیداروں نے اسی مقام پر ’’شدھی کرن کی رسم‘‘ ادا کی۔
شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ اس رسم کا مقصد یہ بتانا تھا کہ کھرگے کی موجودگی کی وجہ سے مقام "ناپاک" ہو گیا ہے، کیونکہ کھرگے درج فہرست ذات برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکایت میں اس عمل کو توہین آمیز اور اچھوت کی ممانعت کے قوانین کے تحت ایک جرم قرار دیا گیا ہے۔
شکایت میں اتراکھنڈ بی جے پی کے صدر مہیندر بھٹ کا نام بھی لیا گیا ہے، جن پر عوامی تنقید کے بعد شدھی کرن کی رسم کا دفاع اور حمایت کرنے کا الزام ہے۔
پولیس نے 'پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ 1955' کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ اس میں 'ایس سی ایس ٹی (مظالم کی روک تھام) ایکٹ، 1989' کی دفعہ 3(1)(یو)، اور 'بھارتیہ نیاے سنہتا، 2023' کی دفعہ 196(1)(بی) شامل کی گئی ہیں۔
چونکہ یہ مقدمہ 'زیرو ایف آئی آر' کے طور پر درج کیا گیا ہے، اس لیے اسے دائرہ اختیار کی حدود سے قطع نظر کسی بھی پولیس اسٹیشن میں درج کیا جا سکتا ہے۔ ودھانا سودھا پولیس نے بتایا کہ ایف آئی آر کو مزید تفتیش کے لیے ہلدوانی، اتراکھنڈ کے متعلقہ تھانے میں منتقل کیا جائے گا۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ بنگلورو پولیس اس معاملے کی تحقیقات نہیں کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے کے سلسلے میں ملک بھر میں کم از کم آٹھ مقامات پر اسی طرح کی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ اس پیش رفت نے کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی محاذ آرائی کو جنم دیا ہے۔
کھرگے نے 13 اگست کو راجیہ سبھا میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور اس کے بعد قائد ایوان جے پی نڈا کو خط لکھ کر اس واقعہ سے متعلق ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر پر سوال اٹھایا تھا۔
اپنے خط میں، کھرگے نے کہا ہے کہ جس مقام پر انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کیا تھا وہاں "شدھی کرن" کا عمل آئین اور انسانی اقدار کی روح کے خلاف تھا، اور انہوں نے اس عمل کو اچھوت سے جوڑ دیا۔
دریں اثنا، ہلدوانی پولیس نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی تھی، جس میں ایک شکایت کی بنیاد پر الزام لگایا گیا تھا کہ راہل گاندھی نے ایک معمول کی مذہبی رسم کو ذات پات سے جوڑ دیا۔
کانگریس نے راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر کو مبینہ طور پر شدی کرن کی رسم کے معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔
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