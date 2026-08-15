پاکستانی آرمی پر حملہ کرنے کی فراق میں تھا شخص، پولیس نے کیا گرفتار
پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں دہشت گرد کنکشن والے شخص کو بنگلورو سے گرفتار کیا گیا ہے۔
Published : August 15, 2026 at 1:31 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے بنگلورو میں پولیس نے مغربی بنگال کے رہنے والے ایک 25 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے تحریک طالبان پاکستان (TTP) کے ایک رکن کے ساتھ مل کر تنظیم میں شامل ہونے اور پاکستانی فوج کے خلاف جوابی حملے کی منصوبہ بندی کرنے کی سازش رچی تھی۔
ہیباگوڈی پولیس نے مغربی بنگال کے نارتھ 24 پرگنہ ضلع کے رہنے والے اسفُل ملک (25) کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ وہ بنگلورو کے بیرونی علاقے جیگانی میں رہتا تھا اور بوماسندرا کے صنعتی علاقے میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں سکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔
پاکستانی آرمی پر حملہ کرنے کی ٹریننگ
اسفُل ملک کے تحریک طالبان پاکستان (TTP) دہشت گرد تنظیم سے روابط تھے۔ ہیباگوڈی پولیس کو خفیہ معلومات ملی تھیں کہ وہ پاکستانی آرمی پر حملہ کرنے کی ٹریننگ لینے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر، انسپکٹر سوم شیکھر جی کی قیادت میں ایک ٹیم نے 11 اگست کو اسفُل ملک کو حراست میں لے کر اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔
اسرائیل کا ساتھ دے کر بدلہ لینے کا فیصلہ
الیکٹرانک سٹی ڈی سی پی نارائن ایم نے بتایا کہ، اس نے فیس بک کے ذریعے عمران حیدر نامی ایک افغانی دہشت گرد سے رابطہ کیا تھا اور پاکستانی فوج سے بدلہ لینے کے لیے مدد مانگی تھی۔ اس نے وہاں مسجدوں اور مدرسوں میں مسلمانوں پر پاکستانی آرمی کے ظلم اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان لڑائی میں اسرائیل کا ساتھ دے کر بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے پاسپورٹ بنوا لیا تھا اور افغانستان جانے کے لیے ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا تھا۔ تاہم، پیسے کی تنگی (لگی لپٹی) اور خاندان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پایا۔
بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کا موبائل فون ضبط کر لیا گیا ہے اور اس میں پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بات چیت کی آڈیو ریکارڈنگ اور میسجز ملے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ہیباگوڈی پولیس اسٹیشن میں انڈین پینل کوڈ (بی این ایس) کے تحت دہشت گردی کا کیس درج کیا گیا ہے اور آگے کی جانچ چل رہی ہے۔