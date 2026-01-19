بنگلورو انہدام: متاثرہ خاندانوں کو سنگین حالات کا سامنا، سڑکوں پر سونے کیلئے مجبور
شمالی بنگلورو میں بلڈوزر آپریشن سے بے گھر ہوئے خاندان بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ بچے اور حاملہ خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔
Published : January 19, 2026 at 9:50 AM IST
بنگلورو: شمالی بنگلورو میں کوگیلو سلم بستی میں بلڈوزر آپریشن کے تقریباً ایک ماہ بعد مسماری سے متاثرہ خاندان بدستور مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ابھی تک بنیادی ضروریات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ سائٹ کا دورہ کرنے کے بعد ریاستی انسانی حقوق کمیشن (SHRC) نے دو جنوری کو ایک عبوری رپورٹ پیش کی، جس میں گریٹر بنگلورو اتھارٹی (GBA) پر زور دیا گیا کہ وہ بے گھر ہونے والوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔
کمیشن کی عبوری رپورٹ میں چار اہم سفارشات
ریاستی انسانی حقوق کمیشن نے اپنی رپورٹ انتظامیہ سے چار اہم سفارشات کیں۔ ان میں خوراک اور پینے کے صاف پانی کی بلاتعطل فراہمی کو یقینی بنانا، موبائل ہیلتھ کیئر یونٹس کا قیام، موبائل بیت الخلا کی فراہمی، اور ریلیف کیمپوں میں زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا شامل ہے۔ حکومت نے عارضی طور پر خوراک اور پانی کا بندو بست کیا ہے لیکن سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ دیگر سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے۔
لیگل کارکن ایڈوکیٹ ٹی نرسمہمورتھی نے ریاستی انسانی حقوق کمیشن کی طرف سے تجویز کردہ صحت اور صفائی کی سہولیات کا حوالہ دیتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "یہ آسائشیں نہیں ہیں۔ یہ انسانی وقار کے لیے کم سے کم تقاضے ہیں۔"
سب سے زیادہ متاثر بچے اور حاملہ خواتین
ایڈوکیٹ نرسمہمورتی نے کہا کہ انہوں نے چیف سکریٹری سے ملاقات کی تاکہ کوگیلو کیمپ میں حالات زندگی خصوصاً بچوں اور حاملہ خواتین کے بارے میں اپنی تشویش ان کے سامنے رکھ سکیں۔ انہوں نے بنگلورو میونسپل کارپوریشن کے کمشنر سے فون پر بات کرکے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، "حالات بہت خراب ہیں۔ بچے بیمار ہو رہے ہیں، اور حاملہ خواتین طبی امداد کے بغیر زندگی گزار رہی ہیں۔"
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بے گھر خاندانوں کی مدد کرنے والے سماجی کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "خوف پیدا کرنے کے لیے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی پولیس کیس کا سامنا ہے۔ لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد انسانی خدشات کو اٹھانے والی آوازوں کو خاموش کرنا ہے۔ متاثرہ خاندان سڑکوں پر سو رہے ہیں، ان پر حفاظتی خدشات منڈلا رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، حقوق کارکن گوورما نے کوگیلو کیمپ میں زندگی کی خوفناک تصویر بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ "لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ بغیر کھائے سڑکوں پر سو رہے ہیں۔ انہوں نے زندہ رہنے کے لیے خود چھوٹے خیمے لگا رکھے ہیں۔"
انہوں نے حکام کی طرف سے تجویز کردہ امدادی مراکز میں حفاظت کے بارے میں بھی شدید خدشات کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق، متاثرہ خاندانوں کو چار سے پانچ کلومیٹر دور واقع مراکز میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، جہاں سہولیات یا رہائش کے بارے میں کوئی واضح جانکاری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ "کسی طرح کے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کے جانے کے بعد ہی سہولیات فراہم کریں گے۔ یہ غیر یقینی صورت حال خاندانوں کو خوف سے وہاں رہنے پر مجبور کرتی ہے۔"
کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان حالات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین انتظامی سطح پر بات چیت کے باوجود ایس ایچ آر سی کی عبوری سفارشات کو پوری طرح سے نافذ نہیں کیا گیا۔
جی بی اے انتخابات پر ممکنہ اثرات
گورمما نے اس سال کے جی بی اے انتخابات سے قبل گھروں کو منہدم کرنے کے سیاسی اثرات پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ "لوگ اپنے گھروں کو گرانے کے لیے نہیں، سیکورٹی کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ اگر حکومتیں اسی طرح کام کرتی رہیں تو عوامی غصہ ضرور بھڑکے گا۔ الیکشن کے وقت ایسے فیصلوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔"
فی الحال، بے گھر خاندان پناہ، تحفظ اور عزت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، سماجی کارکنوں نے خبردار کیا کہ امداد میں تاخیر سے انسانی مصائب اور عوامی غصہ دونوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔