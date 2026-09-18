مغربی بنگال ووٹر لسٹ پر بڑا انکشاف: ایس آئی آر کے بعد 38.20 لاکھ اپیلیں، صرف 1.02 لاکھ نمٹائی گئیں

مغربی بنگال ووٹر لسٹ پر بڑا انکشاف: ایس آئی آر کے بعد 38.20 لاکھ اپیلیں، صرف 1.02 لاکھ نمٹائی گئیں
یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بنگال کانگریس رہنما پرسنجیت بوس کی جانب سے دائر درخواست کے سلسلے میں سامنے آیا ہے۔
Published : September 18, 2026 at 3:09 PM IST
نئی دہلی : مغربی بنگال میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی (ایس آئی آر) کے بعد انتخابی فہرست میں نام حذف یا شامل کیے جانے سے متعلق 37 لاکھ سے زائد اپیلیں اب بھی زیر التوا ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں داخل اپنے جواب میں یہ اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں کے خلاف مجموعی طور پر 38,20,683 اپیلیں دائر کی گئیں، جن میں سے اب تک صرف 1,02,231 اپیلوں کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ 37,18,452 اپیلیں زیر التوا ہیں۔
یہ معاملہ سپریم کورٹ میں مغربی بنگال کانگریس کی ایس آئی آر کمیٹی کے چیئرمین پرسن جیت بوس کی جانب سے دائر درخواست کے سلسلے میں سامنے آیا ہے۔ درخواست میں انتخابی حلقہ وار تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، خصوصاً ان ووٹروں کے دعووں اور اعتراضات سے متعلق جن کے نام ایس آئی آر کے دوران انتخابی فہرست سے خارج کیے گئے تھے۔17 جولائی کو چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت، جسٹس جوی مالیا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا تھا۔
بعد ازاں 25 اگست کو سپریم کورٹ نے کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ ایس آئی آر کے دوران انتخابی فہرست سے نام خارج یا شامل کیے جانے کے خلاف دائر اپیلوں کی تعداد، ان کے نمٹارے اور زیر التوا معاملات کی تفصیلات پیش کرے۔ عدالت نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ ان اپیلوں کا فیصلہ مقررہ وقت کے اندر کیا جانا ضروری ہے اور الیکشن کمیشن سے پوچھا تھا کہ زیر التوا معاملات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے کیا اقدامات کیے جارہے ہیں اور مزید کتنے ٹریبونلز کی ضرورت ہوسکتی ہے۔
الیکشن کمیشن کے حلف نامے میں مجموعی تعداد تو بتائی گئی ہے، تاہم یہ تفصیل واضح طور پر فراہم نہیں کی گئی کہ 37.18 لاکھ زیر التوا اپیلوں میں کتنی اپیلیں ان ووٹروں کی ہیں جن کے نام حذف کیے گئے اور کتنی اپیلیں انتخابی فہرست میں نام شامل کیے جانے کے خلاف ہیں۔ یہ تفریق اس لیے اہم ہے کہ نام حذف ہونے والے ووٹر اپنی انتخابی حیثیت بحال کرانے کے لیے اپیل کرتے ہیں، جبکہ دوسری نوعیت کی اپیلیں انتخابی فہرست میں نام شامل کیے جانے سے متعلق ہوتی ہیں۔
درخواست گزار پرسن جیت بوس کے مطابق ایس آئی آر کے اینمیریشن مرحلے کے دوران 58 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کو انتخابی فہرست سے باہر رکھا گیا تھا۔ دعویٰ اور اعتراضات کے مرحلے کے دوران نام شامل کرانے کے لیے فارم 6 اور 6A کے ذریعے تقریباً 9.64 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ نام حذف کرانے کے لیے فارم 7 کے ذریعے 99 ہزار سے زیادہ درخواستیں داخل کی گئیں۔ درخواست گزار کے مطابق حتمی انتخابی فہرست میں تقریباً 1.82 لاکھ نئے ناموں کا اضافہ ظاہر ہوا۔ یہ اعداد درخواست گزار کی جانب سے عدالت میں پیش کیے گئے دعووں سے متعلق ہیں۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے عدالت میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 17 دسمبر 2025 کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری ہونے سے 7 اگست 2026 تک فارم 6 کے ذریعے 34.13 لاکھ درخواستیں داخل کی گئیں۔ فارم 6 انتخابی فہرست میں نام شامل کرانے کے لیے استعمال ہونے والی قانونی درخواست ہے۔ اس میں پہلی مرتبہ ووٹر بننے والے افراد کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہوسکتے ہیں جن کے نام ڈرافٹ مرحلے کی نظرثانی کے دوران خارج ہوگئے تھے اور وہ دوبارہ نام شامل کرانے کی درخواست دے رہے تھے۔
سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد مغربی بنگال، اڑیسہ اور جھارکھنڈ سے تقریباً 700 عدالتی افسران کو دعووں اور اعتراضات سے متعلق معاملات سے نمٹنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اس وقت تقریباً 60 لاکھ دعووں اور اعتراضات سے متعلق بوجھ موجود تھا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کی ہدایت پر کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 19 اپیلیٹ ٹریبونلز قائم کیے، جن کی سربراہی سابق ہائی کورٹ چیف جسٹسز اور ججوں کو سونپی گئی، تاکہ SIR سے متعلق اپیلوں کا فیصلہ کیا جاسکے۔
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الیکشن کمیشن کے تازہ اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ ایس آئی آر سے متعلق اپیلوں کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی فیصلہ طلب ہے۔ 38.20 لاکھ اپیلوں میں سے صرف 1.02 لاکھ کے نمٹارے اور 37.18 لاکھ کے زیر التوا ہونے کی تفصیل اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ اب عدالت کے سامنے اہم سوال یہ ہے کہ زیر التوا اپیلوں کو کس رفتار سے نمٹایا جائے گا، حذف کیے گئے ووٹروں کی اپیلوں کو کس طرح ترجیح دی جائے گی اور انتخابی فہرست سے متعلق اعتراضات کا حتمی طور پر فیصلہ کرنے کے لیے ٹریبونلز کی موجودہ تعداد کافی ہے یا مزید انتظامات کی ضرورت ہوگی۔