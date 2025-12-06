ملک بدر کی گئی بنگال کی رہائشی سنالی خاتون اور اس کے بیٹے کو بنگلہ دیش سے بھارت واپس لایا گیا
سنالی حمل کے آخری مرحلے میں ہے۔ بھارت واپس لائے جانے کے بعد اسے گذشتہ روز شام سات بجے ایک افسر کے حوالے کیا گیا۔
Published : December 6, 2025 at 7:37 AM IST
مالدہ: مغربی بنگال میں بیر بھوم کی رہائشی 26 سالہ سنالی خاتون اور اس کے بیٹے صابر کو ہندوستانی شہری ہونے کے باوجود بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے ذریعہ بنگلہ دیش میں دھکیل دیا گیا تھا، انہیں جمعہ کی شام شمالی بنگال میں مالدہ سرحد کے ذریعے بھارت واپس بھیج دیا گیا۔ واضح رہے کہ سنالی خاتون اور بیٹے صابر کو بنگلہ دیش میں دھکیلے جانے کے بعد وہاں کی پولیس نے انہیں 'درانداز' قرار دیتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا اور وہ دونوں ایک بنگلہ دیشی جیل میں 103 دن سے بند تھے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ ان کی وطن واپسی سپریم کورٹ کی سخت ہدایت کے بعد ممکن ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت کو واضح ہدایت دی کہ وہ انہیں واپس لائے۔ تاہم اس بارے میں کوئی وضاحت موصول نہیں ہوئیں کہ بنگلہ دیش میں دھکیل دیے گئے چار دیگر افراد کو بھارت کب واپس لایا جائے گا جن کو وطن واپس لانے کے لیے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ سنالی خاتون کو حمل کے آخری مرحلے میں ہیں۔ انہیں ملک واپس لائے جانے کے بعد عدالت کے حکم کے مطابق جمعہ کی شام سات بجے کے قریب ڈپٹی ہائی کمشنر کے عہدے کے ایک افسر کے حوالے کیا گیا جہاں سے دونوں کو پہلے مہدی پور کے بی ایس ایف کیمپ میں رسمی کارروائیوں کے لیے لے جایا گیا اور بعد میں طبی جانچ کے لیے مالدہ میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ڈاکٹروں نے ان کو سفر کے لیے موزوں ہونے کی تصدیق کی تو انہیں سنیچر کے روز بیر بھوم ضلع کے مررائی کے پیکر گاؤں کے دورجی پاڑہ علاقے میں ان کی رہائش گاہ پر لے جایا جائے گا۔ پولیس نے انہیں 18 جون کو دہلی کے کاٹجو نگر روہنی کے سیکٹر 26 میں بنگالی بستی سے اٹھایا تھا، جہاں وہ دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ سے رہ رہی تھیں اور ایک کچرا چننے کا کام کرتی تھیں۔ پولیس نے بنگلہ دیشی شہری ہونے کے شبہ میں سنالی خاتون، اس کے شوہر دانش اور ان کے بیٹے صابر کو اٹھا لیا اور بعد میں فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس سے حکم ملنے کے بعد انہیں بی ایس ایف کی مدد سے بنگلہ دیش میں دھکیل دیا گیا۔
ملک بدری کیے گئے لوگوں میں بیر بھوم گاؤں کا ایک اور خاندان بھی شامل تھا۔ سویٹی بی بی اور ان کے دو بیٹے قربان شیخ (16) اور امام دیوان (6) سمیت تمام چھ افراد کو بنگلہ دیش میں دھکیل دیا گیا تھا جہاں انہیں بنگلہ دیشی سکیورٹی ایجنسیوں نے چپائی نواب گنج اصلاحی مرکز میں 20 اگست سے "درانداز" کے طور پر حراست میں رکھا۔ بعد ازاں ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے یکم دسمبر کو ہر ایک کو 5,000 روپے کے مچلکے پر ضمانت دے دی تھی۔
مرکزی حکومت نے 26 ستمبر کو کلکتہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بنچ کے اس حکم کو چیلنج کیا جس نے مرکز کو ہدایت کی تھی کہ وہ سنالی سمیت بنگال سے ملک بدر کیے گئے دیگر پانچ لوگوں کی واپسی میں سہولت فراہم کرے اور اس حکم پر عمل درآمد کے لیے چار ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر کی۔
مغربی بنگال حکومت نے ہائی کورٹ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے پر مرکز کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی۔ سماعتوں کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی پر مشتمل بنچ نے بغیر مناسب کارروائی کے مذکورہ افراد کو مبینہ طور پر ملک بدر کرنے پر مرکز پر شدید تنقید کی۔
بنچ نے ریکارڈ پر موجود ان کے بھارتی شہری ہونے کے "کافی ثبوت" کا ذکر کیا بشمول ملک بدر خاندانوں کے 1952 اراضی کے کاغذات، 2002 کے ووٹر لسٹ میں سنالی کے ماں باپ کا ووٹر کے طور نام درج ہونا، آدھار اور پین کارڈ کی تفصیلات اور بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ سمیت تمام دستاویز ان کی غیر قانونی دراندازی کے پولیس کے دعووں کی نفی کرتے ہیں۔
عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ حکام غیر قانونی تارکین وطن کو واپس دھکیل سکتے ہیں لیکن ان کی شہریت کی تفصیلی جانچ سے پہلے ایسا نہیں کر سکتے۔ بنچ نے کہا، "اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، تو ان کے حقوق ہیں۔ ان کے موقف کو سنا جانا چاہیے۔" تین دسمبر کو مرکز نے عدالت کو بتایا کہ حکومت سنالی اور اس کے نابالغ بیٹے کو "انسانی بنیادوں پر" واپس لائے گی۔
ان کی واپسی پر ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ سمیر الاسلام نے ایکس پر لکھا کہ "بالآخر، بنگلہ مخالف زمینداروں کے خلاف ایک طویل قانونی جنگ کے بعد سنالی خاتون اور اس کا نابالغ بیٹا بھارت واپس آگئے ہیں۔ یہ دن ایک تاریخی لمحے کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو غریب بنگالیوں پر ڈھائے جانے والے تشدد اور مظالم کو بے نقاب کرتا ہے۔ سنالی جو اس وقت حاملہ تھیں، کو زبردستی اس سال جون میں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ چھ ماہ کی ناقابل برداشت تکالیف کے بعد اسے اور بچے کو اپنے آبائی وطن واپس لایا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود، "غریب مخالف" مرکزی حکومت گذشتہ دو دنوں میں ان کی فوری واپسی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ "نتیجے کے طور پر ہمارے وکلاء آج سپریم کورٹ کے سامنے ایک بار پھر اس معاملے کا ذکر کرنے پر مجبور ہوئے۔ تب ہی بالآخر واپسی ممکن ہوئی۔" اسی کے ساتھ سمیر اسلام نے ملک بدر کیے گئے خاندانوں کی مدد کے لیے اپنی پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔
مالدہ ضلع پریشد کے سبھادھیپتی لپیکا برمن گھوش، جو سنالی کی وطن واپسی کے وقت سرحد پر موجود تھے، نے سوال کیا کہ جب سپریم کورٹ نے سبھی کو وطن واپس لانے کا حکم دیا تھا تو چار دیگر افراد اب بھی بنگلہ دیش میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں۔" میں نے ڈپٹی ہائی کمشنر سے پوچھا جو سنالی اور اس کے بچے کا استقبال کرنے کے لیے یہاں موجود تھے، اس کے شوہر اور بیر بھوم کے تین دیگر افراد کو واپس کیوں نہیں لایا گیا؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔" لپیکا برمن گھوش نے کہا۔