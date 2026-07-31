مغربی بنگال سے جیشِ محمد کا مشتبہ عسکریت پسند گرفتار: پلوامہ حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ سے روابط کا الزام
حکام کے مطابق وہ جموں وکشمیر میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں سے رابطے میں تھا اور متعدد مرتبہ وہاں کا سفر بھی کر چکا ہے۔
Published : July 31, 2026 at 4:19 PM IST
بردھمان : مغربی بنگال پولیس نے جمعہ کو ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے جیشِ محمد کے ایک مشتبہ دہشت گرد حمید منڈل کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے روابط 2019 کے پلوامہ حملے کے مبینہ ماسٹر مائنڈ سجاد بھٹ سے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریاستی پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے جمعہ کی صبح بردھمان کے رینائسنس ہاؤسنگ کمپلیکس سے حمید منڈل کو گرفتار کیا۔
تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ وہ جموں و کشمیر میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں سے رابطے میں تھا اور متعدد مرتبہ وہاں کا سفر بھی کر چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق حمید منڈل نے جموں و کشمیر میں دہشت گرد تنظیموں کے بعض رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور گرفتاری سے قبل بردھمان میں خاموشی سے رہ رہا تھا۔
پولیس ذرائع نے مزید دعویٰ کیا کہ تفتیش کار اس بات کی بھی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا حمید منڈل کے تعلقات سجاد بھٹ سے تھے یا نہیں، جسے 2019 کے پلوامہ حملے کا مبینہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا ہے۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
ایس ٹی ایف کے ایک سینئر افسر نے، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر، بتایا کہ گرفتاری کے دوران متعدد اہم دستاویزات برآمد کی گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حمید منڈل کے پاس مغربی بنگال کے کئی سینئر سیاسی رہنماؤں سے متعلق معلومات موجود تھیں، اور تفتیش کار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا وہ ممکنہ طور پر ان رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کسی منصوبہ بندی میں شامل تھا یا نہیں۔
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پولیس حکام کے مطابق قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حمید منڈل کو مزید پوچھ گچھ کے لیے کولکاتا میں واقع مغربی بنگال پولیس کے ہیڈکوارٹر بھوانی بھون منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب، ایک گنجان آباد رہائشی علاقے سے اس کی گرفتاری نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ اتنے عرصے تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے کیسے بچا رہا۔ خبر لکھے جانے تک ضلع بردھمان پولیس کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا تھا۔