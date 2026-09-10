'جسٹس فار شروتی'؛ طالبہ کی موت پر طلبہ کا شدید احتجاج، گوہاٹی سے گوالیار تک مظاہرے
احتجاجی طلبہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور شروتی کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
Published : September 10, 2026 at 2:25 PM IST
گوالیار: مدھیہ پردیش میں ایک بار پھر 'جین زی' کا احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے گوالیار میں واقع لکشمی بائی انسٹی ٹیوٹ آف فزیکل ایجوکیشن (ایل این آئی پی آئی) کیمپس کے باہر بدھ کی شام کو تقریباً 500 سے 600 طلبہ پرامن احتجاج کرتے ہوئے دھرنے پر بیٹھ گئے۔ مظاہرین ایل این آئی پی ائی فزیکل یونیورسٹی کے گوہاٹی کیمپس میں ایک طالبہ کی موت کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور متوفیہ کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج گوہاٹی سے لے کر گوالیار تک جاری ہے۔
Gwalior, Madhya Pradesh: LNIPE students staged a protest over the death of student Shruti in Guwahati. A large number of students held a sit-in outside the institute, demanding a thorough investigation into her death and compensation for her family— IANS (@ians_india) September 9, 2026
(09/09) pic.twitter.com/lxhdh2X8vV
گوہاٹی کیمپس میں طالبہ کی موت، انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام
گذشتہ دنوں ایل این آئی پی ای کے گوہاٹی کیمپس میں بی پی ایڈ تھرڈ ایئر کی طالبہ اور ٹینس پلیئر شروتی کی طبعیت بگڑنے کے بعد موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے لیے گوہاٹی ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹروں اور وارڈن پر لاپرواہی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ گوالیار کیمپس کے باہر دھرنا دے رہے طلبہ کا الزام ہے کہ شروتی گذشتہ ایک ہفتے سے بیمار تھی اور اس کے پیٹ میں درد تھا۔ اس نے کیمپس کے ہیلتھ سینٹر جا کر ڈاکٹر کو اس بارے میں بتایا بھی تھا، لیکن اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے محض درد کش دوا دے دی گئی۔ الزام ہے کہ ڈاکٹر شروتی کی تکلیف کو عام پیٹ درد اور گیس کا مسئلہ بتاتے رہے، لیکن جب اس کی بیماری زیادہ بڑھ گئی تو وہ وارڈن کے پاس علاج کے لیے طبی رخصت بھی مانگنے گئی، لیکن اسے چھٹی نہیں دی گئی۔
Gwalior, Madhya Pradesh: A student says, " we are conducting a peaceful protest. in guwahati, a girl from our batch passed away due to medical negligence. we are here to support them because they lack sufficient reach and platform to raise their voice there. that's why we are… pic.twitter.com/SHZaAaLMV0— IANS (@ians_india) September 9, 2026
شروتی کے اہل خانہ کے لیے 50 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ
احتجاج میں شامل ایل این آئی پی ای کے طالب علم کرِش نے کہا کہ ''شروتی کو اتنی زیادہ درد کش دوائیاں دی گئیں کہ اس کا اپینڈکس پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے انفیکشن جسم کے اندرونی اعضاء میں پھیل گیا، جس کے نتیجے میں ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے اور ان والدین کو بڑا معاوضہ دینے کے بجائے یونیورسٹی انتظامیہ کہتی ہے کہ گوہاٹی کیمپس میں طلبہ اور اساتذہ نے ایک لاکھ روپے جمع کر کے شروتی کے خاندان کو مالی امداد دی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک لاکھ روپے کوئی معنی رکھتے ہیں؟ متاثرہ خاندان کو کم از کم 50 لاکھ روپے کی مالی امداد دی جانی چاہیے۔ جب تک شروتی کو انصاف نہیں ملتا، تب تک اسی طرح گوہاٹی اور گوالیار دونوں جگہوں پر احتجاج جاری رہے گا۔''
گوہاٹی پہنچیں وائس چانسلر، لاپرواہی پر ڈاکٹر برطرف
اس مظاہرے پر فزیکل یونیورسٹی ایل این آئی پی ای کے رجسٹرار پروفیسر یتیندر تومر نے کہا کہ ''طلبہ نے اس احتجاج کی واضح وجہ اب تک انتظامیہ کو نہیں بتائی ہے۔ لیکن گوہاٹی کے واقعے کے بعد ایل این آئی پی ای کی وائس چانسلر گوہاٹی پہنچ گئی ہیں اور طلبہ سے بات چیت کر رہی ہیں۔ اس معاملے کی جانچ بھی کرائی جا رہی ہے اور متعلقہ ڈاکٹروں کو بھی فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ طالبہ کی موت انتہائی افسوسناک ہے لیکن جو بھی ممکنہ مدد ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاج کے تمام اخراجات بھی ادارے نے ہی برداشت کیے ہیں، اور طلبہ کو بھی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔''
گوالیار میں پانچ طلبہ پر مشتمل کمیٹی تشکیل
انتظامیہ کی جانب سے رجسٹرار کا کہنا ہے کہ ''گوالیار میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں، اس کے لیے پانچ طلبہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جو ہر ہفتے کیمپس میں ہیلتھ سینٹر سے لے کر دیگر احاطوں میں صفائی ستھرائی اور انتظامات کی نگرانی کرے گی، اور اس کے بعد ان امور کے سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کر کے فیصلے کیے جائیں گے۔''
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