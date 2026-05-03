بنگال کے فالتا حلقے کا الیکشن رد، 21 مئی کو تمام 285 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ، 24 مئی کو کاؤنٹنگ
الیکشن کمیشن نے 29 اپریل کو ہوئی پولنگ کے دوران فالتا میں "سنگین انتخابی جرائم اور جمہوری عمل کی خلاف ورزی" کا حوالہ دیا ہے۔
Published : May 3, 2026 at 7:31 AM IST
کولکاتا: مغربی مگرہاٹ اور ڈائمنڈ ہاربر اسمبلی حلقوں میں دوبارہ پولنگ کے چند گھنٹوں کے اندر، الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے سنیچر کی شام کو جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے فالتا اسمبلی حلقہ کے تمام پولنگ بوتھوں پر 29 اپریل کو ہوئی ووٹنگ کے دوران "سنگین انتخابی جرائم" کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کو رد کر دیا اور نئے انتخابات کرانے کا حکم دیا۔
ای سی آئی کے حکام کے مطابق فالتا کو چھوڑ کر مغربی بنگال کے تمام اسمبلی حلقوں میں چار مئی کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ کمیشن نے کہا کہ اس حلقے (فالتا) میں 29 اپریل کو ہونے والی پوری پولنگ منسوخ کر دی گئی ہے اور 21 مئی کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔
ای سی آئی نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ مغربی بنگال کے فالتا اسمبلی حلقہ نمبر 144 میں 29 اپریل کو پولنگ بوتھوں کی ایک بڑی تعداد میں ووٹنگ کے دوران ہوئے 'سنگین انتخابی جرائم اور جمہوری عمل کی خلاف ورزیوں' پر غور کرتے ہوئے کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ تمام 285 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے۔ وہاں 21 مئی کو صبح سات بجے سے شام چھ بجے تک دوبارہ پولنگ کروائی جائے گی۔ دوبارہ ووٹنگ کے بعد حلقے میں ووٹوں کی گنتی 24 مئی کو ہوگی۔
Election Comission of India (ECI) directs that fresh polls shall be conducted in all the 285 polling stations, including Auxiliary polling stations, in 144-Falta Assembly Constituency, between 7 AM and 6 PM on 21st May 2026, and counting of votes will take place on 24th May 2026:… pic.twitter.com/lMZsfuPbdZ— ANI (@ANI) May 2, 2026
جمعہ کو، کمیشن نے جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے دو اسمبلی حلقوں - ڈائمنڈ ہاربر اور مگرہاٹ (مغرب) - کے 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ کا اعلان کیا تھا۔ ان بوتھوں پر سنیچر کو دوبارہ پولنگ ہوئی۔
دوسرے مرحلے کی پولنگ سے پہلے ہی فالتا خاصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اتر پردیش کیڈر کے انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) افسر، ای سی کے مقرر کردہ خصوصی پولیس مبصر اجے پال شرما اور فالتا سے ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ پولنگ کے دن، حلقے میں ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کے الزامات سامنے آئے، اور کمیشن کو دوبارہ پولنگ کرانے کے لیے عرضیاں پیش کی گئیں۔ کمیشن نے بعد میں مبینہ بے ضابطگیوں کی حد کا تعین کرنے کے لیے جانچ پڑتال کی۔
ذرائع کے مطابق، دوبارہ پولنگ کی سب سے زیادہ شکایات جنوبی 24 پرگنہ ضلع سے موصول ہوئی ہیں، جن میں اہم حلقوں میں فالتا بھی شامل ہے۔
چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کی ہدایت کے مطابق، کمیشن کے مقرر کردہ خصوصی مبصر سبرت گپتا نے جمعرات کو فالتا، مگرہاٹ، ڈائمنڈ ہاربر اور دیگر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرکے صورت حال کا جائزہ لیا۔ زمینی صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد گپتا نے کمیشن کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں فالتا میں تقریباً 30 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ کی سفارش کی گئی۔
مزید پڑھیں: ووٹوں کی گنتی سے قبل 165 نئے گنتی مبصر اور 77 پولس مبصر مغربی بنگال میں تعینات
ذرائع نے بتایا کہ سنگین بے ضابطگیوں کا پتہ چلا ہے، جس میں یہ الزام بھی شامل ہے کہ کئی بوتھوں میں نگرانی کے لیے لگائے گئے کیمرے بند تھے اور نیٹ ورک کے مسائل کی وجہ سے کنٹرول روم تک معلومات نہیں پہنچی تھیں۔
جانچ پڑتال کے بعد مبصرین کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ای وی ایم کے بیلٹ یونٹس پر پولنگ بٹن سیاہ ٹیپ سے ڈھکے ہوئے پائے گئے۔ ای سی آئی نے کہا کہ نتیجے کے طور پر، ووٹرز کے لیے اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنا ممکن نہیں تھا۔
اگرچہ پریزائیڈنگ افسران نے مبینہ طور پر دوپہر 1 بجے کے قریب ٹیپ کو ہٹا دیا تھا، تاہم اس وقت تک تقریباً 58 فیصد ووٹنگ ہو چکی تھی، جس سے پولنگ کے عمل کی سالمیت کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے۔
الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ پینل نے کہا کہ "شکایات موصول ہونے پر جب تک اصلاحی اقدامات کیے گئے، اس وقت تک کافی فیصد پولنگ ہو چکی تھی کیونکہ صبح 9 بجے تک 17.14 فیصد ووٹ ڈالے جا چکے تھے؛ 11 بجے تک 38.33 فیصد؛ دوپہر 1 بجے تک 58.04 فیصد؛ دوپہر 3 بجے تک 74.86 فیصد اور شام 3 بجے تک 68 فیصد پولنگ ہو چکی تھی۔ دوپہر 1:15 بجے اور شام 4:10 بجے اور اس کے بعد مختلف ادوار میں شکایتوں پر کارروائی کی رپورٹیں بھیجی گئیں۔"
ای سی آئی کے نوٹس میں مزید کہا گیا کہ خصوصی مبصر اور ضلع انتخابی افسر نے مشاہدہ کیا کہ یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی بنیادیں موجود ہیں کہ 144-فالتا اسمبلی حلقہ کے متعدد پولنگ اسٹیشنوں میں انتخابی عمل کو بیلٹ یونٹ کے بٹنوں پر مبینہ طور پر سیاہ ٹیپ/پینٹ لگا کر خراب کیا گیا تھا۔ "مبصر نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ، 1951 کی دفعہ 135A کے معنی میں بوتھ پر قبضہ کیا گیا تھا۔" اس نے مزید کہا۔
یہ بھی پڑھیں: بنگال اسمبلی انتخابات 2026: دوبارہ پولنگ کے دوران لوگوں میں جوش و خروش، پولنگ بوتھوں پر لمبی قطاریں
رپورٹ کے مطابق، تقریباً 60 پولنگ اسٹیشنوں میں ای وی ایم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ نتیجتاً، پولنگ باڈی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کسی خاص امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے ای وی ایم پر سیاہ ٹیپ لگا کر ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور ای وی ایم وغیرہ کے بیلٹنگ یونٹس کے پولنگ بٹنوں پر پینٹ اور سیاہی وغیرہ لگانا، ایک "سنگین انتخابی جرم" قرار پاتا ہے۔
ای سی آئی کے حکم میں کہا گیا ہے کہ "رپورٹ کیے گئے واقعات کی سنگینی اور انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کے پیش نظر، کمیشن فالتا اسمبلی حلقہ میں 29 اپریل کو ہونے والی رائے شماری کو کالعدم قرار دیتا ہے اور تمام پولنگ اسٹیشنوں پر نئے سرے سے پولنگ کا حکم دیتا ہے۔"
پولنگ پینل نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ جہاں بھی ضرورت ہو تمام ضروری انتظامات، بشمول مناسب مرکزی فورسز، مائیکرو آبزرور اور ویب کاسٹنگ سہولیات کو یقینی بنائیں تاکہ "کسی بھی قسم کی بدعنوانی کی تکرار" کو روکا جا سکے۔ کمیشن نے یہ بھی ہدایت دی کہ پولنگ کے پورے عمل کی ویڈیو گرافی کی جائے اور اس پر کڑی نظر رکھی جائے۔
دریں اثنا، مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر سکانتا مجمدار نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ پولنگ مقامی ٹی ایم سی لیڈر جہانگیر خان کے "مظالم" پر "فالتا کی خواتین کی جیت" ہے۔
فالتا میں خان کا مقابلہ بی جے پی کے دیبانگشو پانڈا اور کانگریس کے عبدالرزاق مولیٰ سے ہے۔ سی پی آئی (ایم) کے سمبھو ناتھ کرمی بھی میدان میں ہیں۔
Ten lifetimes won't be enough for your Bangla Birodhi Gujarati gang and their stooge Gyanesh Kumar to put even a dent in my DIAMOND HARBOUR MODEL.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 2, 2026
Bring everything you have got. I challenge the entire Union of India- Come to Falta. Send your strongest, send one of the… https://t.co/Db7yIsQXj7
اس پیشرفت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ اور پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے ایک پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "بنگلہ برودھی گجراتی گینگ اور ان کے کٹھ پتلی گیانیش کمار کے لیے میرے ڈائمنڈ ہاربر ماڈل میں سیندھ لگانے کے لیے کیا دس زندگیاں کافی نہیں ہوں گی۔"
ٹی ایم سی لیڈر نے بی جے پی کو چیلنج کرتے ہوئے لکھا کہ "آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئیں۔ میں پورے بھارت کی یونین کو چیلنج کرتا ہوں - فالتا آئیں۔ اپنے مضبوط ترین لوگوں کو بھیجیں، دہلی سے کسی ایک گاڈ فادر کو بھیجیں۔ اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے تو فالتا میں مقابلہ کریں۔"
مزید پڑھیں:
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات: الیکشن کمیشن نے 15 پولنگ بوتھس پر دوبارہ ووٹنگ کا دیا حکم
ٹی ایم سی نے ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کا لگایا الزام، ممتا بنرجی نے اسٹرانگ روم کا کیا دورہ، الیکشن کمیشن کو دینی پڑی صفائی
بنگال میں ٹی ایم سی 226 سیٹوں پر جیتے گی، ایگزٹ پول کے بعد ممتا بنرجی کا پہلا بیان