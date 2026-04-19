بنگال اسمبلی انتخابات 2026: ای سی نے پولنگ سے قبل تقریباً 700,000 نئے ووٹرز کا اضافہ کیا
الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ریاست میں ووٹروں کی کل تعداد 68,251,008 ہے جو نئے نام جوڑنے پر بڑھ سکتی ہے۔
Published : April 19, 2026 at 1:27 PM IST
کولکاتا: اسمبلی انتخابات سے چند دن قبل الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کی ووٹر لسٹ میں تقریباً 700,000 نئے ووٹرز کو شامل کیا ہے۔ تاہم کمیشن نے ابھی تک ان اضافی ووٹروں کے بارے میں تفصیلی معلومات جاری نہیں کی ہیں۔
پی ٹی آئی نے سنیچر کو الیکشن کمیشن کے ایک سینئر اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ ان نئے ووٹرز میں سے تقریباً 322,000 پہلے مرحلے میں اپنا ووٹ ڈالیں گے، جب کہ بقیہ تقریباً 388,000 لوگ دوسرے مرحلے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔
تاہم، کمیشن نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان میں سے کتنے نئے ووٹرز پہلی بار ووٹ دینے والے ہیں۔ کمیشن نے جنس کے لحاظ سے ان ووٹرز کی کوئی تفصیلی فراہم نہیں کی ہے۔
کمیشن نے یہ بھی ظاہر نہیں کیا ہے کہ ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے لیے فارم 6 کی کتنی درخواستیں موصول ہوئیں، یا کتنی مسترد کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ "مجموعی اعداد و شمار قائم کردہ ضوابط کے مطابق جاری کیے گئے ہیں۔ تفصیلی ڈیٹا الگ سے رکھا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بعد میں شیئر کیا جا سکتا ہے۔"
الیکشن کمیشن نے کہا کہ ریاست میں اب ووٹروں کی کل تعداد 68,251,008 ہے، اگر ٹربیونل کے احکامات کے بعد نئے ناموں کو شامل کیا گیا تو اس میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ دریں اثنا، مغربی بنگال کے چیف الیکشن آفیسر منوج کمار اگروال نے سنیچر کو سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک ورچوئل جائزہ میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ ڈے پر کسی قسم کی گڑبڑ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔
23 اپریل کو پہلے مرحلے کی ووٹنگ سے قبل پولیس سپرنٹنڈنٹ اور کمشنروں سے خطاب کرتے ہوئے اگروال نے کہا کہ انتخابات کے دن کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری اور فیصلہ کن کارروائی کی جانی چاہیے۔
میٹنگ میں موجود ذرائع کے مطابق سی ای او نے خبردار کیا کہ "امن و امان برقرار رکھنے میں کسی بھی کوتاہی کو سنجیدگی سے لیا جائے گا، اور انچارج افسران کو معطل کیا جا سکتا ہے۔" سی ای او نے پولس افسران کو یہ بھی ہدایت کی کہ اگر ووٹنگ کے دوران کسی علاقے سے اسلحہ، گولہ بارود یا دھماکہ خیز مواد برآمد ہوتا ہے تو فوری کارروائی کریں۔
ان کا کہنا تھا کہ 'ایسے معاملات میں ذمہ داری متعلقہ تھانے پر عائد ہوتی ہے، اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت کارروائی کی جائے گی۔' اگروال نے پچھلے انتخابات کے دوران تشدد کے الزام میں لوگوں کو گرفتار کرنے میں تاخیر پر بھی سوال اٹھایا اور اضلاع کو ہدایت دی کہ وہ عادی مجرموں اور انتخابات سے متعلق مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کی شناخت کریں۔
بنگال میں انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلا مرحلہ 23 اپریل کو طے ہے۔ اس مرحلے میں 152 اسمبلی سیٹوں پر پولنگ ہوگی۔ دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو 142 سیٹوں پر مشتمل ہوگا۔
