سو دن سے زائد قید میں رہنے والے سونم وانگچُک جودھپور جیل میں قیدیوں کی زندگی بہتر بنانے کے خواہاں
سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی نے سوشل میڈیا پر اس بات کا انکشاف کیاکہ جیل میں بھی وانگچُک کا اختراعی ذہن پوری طرح سرگرم ہے۔
Published : January 24, 2026 at 7:43 PM IST
جودھپور: سماجی کارکن اور سائنس دان سونم وانگچک نے جودھپور سینٹرل جیل میں قید کے دوران بھی اصلاحی اور تعمیری سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انہوں نے جیل کے بیرکس کو موسم کے مطابق بہتر بنانے کے لیے تھرما میٹر اور دیگر آلات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، تاکہ شدید گرمی میں ٹھنڈک اور سردیوں میں مناسب حرارت برقرار رکھی جا سکے۔
سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے سوشل میڈیا پر اس بات کا انکشاف کیا کہ جیل میں بھی سونم کا اختراعی ذہن پوری طرح سرگرم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ ملاقات کے دوران سونم نے بتایا کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی اور اس کے حل سے متعلق کئی کتابیں منگوائی ہیں، جن میں Ants: Workers of the World بھی شامل ہے۔
گیتانجلی کے مطابق، جیل عملہ بھی اکثر سونم وانگچک سے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے مشورے لیتا ہے، جس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ سونم وانگچک کو ستمبر 2025 میں لداخ میں ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے مطالبے پر ہوئے پرتشدد مظاہروں کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایکٹ (این ایس اے) کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں 26 ستمبر کو لداخ سے جودھپور سینٹرل جیل منتقل کیا گیا، جہاں وہ اب تک 100 دن سے زائد عرصے سے قید ہیں۔
ان کی اہلیہ نے گرفتاری کے الزامات کی مسلسل تردید کی ہے، جبکہ ان کی رہائی کے لیے دائر درخواست سپریم کورٹ میں زیرِ سماعت ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ جودھپور سینٹرل جیل تقریباً 147 سال پرانی ہے اور یہاں ماضی میں سلمان خان، مہپال مدیرنا، آسارام باپو، لارنس بشنوئی سمیت کئی معروف اور بدنام قیدی رہ چکے ہیں۔