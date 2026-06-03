حلف لینے سے پہلے ڈی کے شیوکمار نے کہا، میں جانتا ہوں آگے کا راستہ آسان نہیں، مشکل وقت بھی آئے گا
نئے وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری کے لیے تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔
Published : June 3, 2026 at 1:23 PM IST
بنگلورو: ڈی کے شیوکمار حکومت کی حلف برداری کی تقریب آج کرناٹک میں طے ہے۔ تقریب تقریباً 4 بجے گورنر کے لوک بھون میں منعقد ہوگی۔ چیف منسٹر کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، گورنر تھاور چند گہلوت شیوکمار اور نئی کابینہ کے ارکان کو لوک بھون کے گلاس ہاؤس میں عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔
اس موقع پر پارٹی کے قومی صدر ملکارجن کھرگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پارٹی جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال سمیت کئی سینئر لیڈران موجود رہیں گے۔ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، نائب وزرائے اعلیٰ، اور ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدور، اراکین پارلیمنٹ اور پارٹی کے سینئر لیڈران بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔
اطلاعات کے مطابق ڈی کے شیوکمار کی حلف برداری کی تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ دودلاحلی، کنکا پورہ کے سرکاری اسکول کے طلباء کو مدعو کیا گیا ہے۔ یومیہ اجرت پر کام کرنے والے کارکنوں، صفائی کے کارکنوں، کسان لیڈروں، دلت تنظیموں کے نمائندوں، پسماندہ طبقات کے لیڈروں، خواتین کے سیلف ہیلپ گروپوں، خواتین کے لیڈروں اور نوجوان لیڈروں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔
فلم انڈسٹری، عدلیہ، کھیل، تھیٹر، ادیب، فنکار، صنعتکار، کاروباری رہنما اور ہوٹل انڈسٹری کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ اس وسیع فہرست کو نئی حکومت کے جامع طرز حکمرانی اور سماج کے متنوع طبقات کے ساتھ مشغولیت کے عزم کو ظاہر کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قبل ازیں منگل کو شیوکمار نے کہا تھا کہ ان کی قیادت میں ریاست میں "نوجوانوں کے لیے ایک نئے دور" کا آغاز ہوگا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آگے کی ذمہ داریاں آسان نہیں ہوں گی۔