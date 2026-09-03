نلسار یونیورسٹی- بار کونسل تنازعہ: سپریم کورٹ نے کہا، بی سی آئی کے پاس قانون کے طلبہ کے خلاف تادیبی کارروائی کا اختیار نہیں
سپریم کورٹ نے نلسار یونیورسٹی کیس میں BCI کےحکم کوغیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہاکہ طلباء پر کنٹرول صرف ان کے تعلیمی ادارے کا ہے۔
By Sumit Saxena
Published : September 3, 2026 at 3:58 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو واضح کیا کہ بار کونسل آف انڈیا (بی سی آئی) اور ریاستی بار کونسلوں کے پاس قانون کے طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ طلباء پر اس طرح کا اختیار صرف اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بطور وکیل خود کو رجسٹر کراتے ہیں۔
اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جویمالیہ باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے کی۔ بنچ 13 اگست کو بی سی آئی کے چیئرمین منن کمار مشرا کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کو چیلنج کرنے والی مہیرا سود اور ابھیشیک تیواری کی طرف سے دائر ایک رٹ درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بی سی آئی کے چیئرمین نے چند گھنٹوں کے اندر ہی نلسار یونیورسٹی کے طلباء کے خلاف جاری ان ہدایات کو واپس لے لیا تھا۔
The Supreme Court has held that the Bar Council of India (BCI) letters seeking action against NALSAR students over their protest concerning the 2026 convocation were issued without jurisdiction. A bench led by CJI Surya Kant also made absolute its earlier direction restraining… pic.twitter.com/hOZILeDMBr— ANI (@ANI) September 3, 2026
سماعت کے دوران، عرضی گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ کے پرمیشور نے دلیل دی کہ اگرچہ چیئرمین کی ہدایات کو واپس لے لیا گیا تھا، لیکن جس طریقے سے انہیں جاری کیا گیا تھا، اس کی جانچ کی ضرورت تھی۔ وکیل نے کہا کہ، یہ مسئلہ یونیورسٹی میں آزادی اظہار اور اظہار رائے سے متعلق ہے اور یہ صرف ایک طالب علم سے متعلق نہیں ہے۔
دوسری جانب، بی سی آئی کے چیئرمین اور سینئر ایڈوکیٹ منن کمار مشرا نے عدالت کو بتایا کہ ہدایات جاری ہونے کے ایک گھنٹے کے اندر واپس لے لی گئی تھیں۔ تاہم، پرمیشور نے دلیل دی کہ بی سی آئی اب دعویٰ کرتا ہے کہ ہدایات واپس لے لیے گئے تھے، یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بی سی آئی نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ طلباء کی ایک پوری کھیپ کو وکالت کے طور پر اندراج نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ ان کے مؤکلوں نے بی سی آئی سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ میٹنگیں کیسے بلائی گئیں، کس نے فیصلہ لیا، اور قانون کی کس شق کے تحت کارروائی شروع کی گئی۔ سینئر وکیل نے اس بات پر زور دیا کہ بی سی آئی کا قانون کے طلباء پر کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے اور وہ وکیل کے طور پر رجسٹر ہونے کے بعد ہی ان کے طرز عمل کو منظم کر سکتا ہے۔
بحث اور دلائل سننے کے بعد چیف جسٹس نے مشاہدہ کیا کہ، "یہ ہمارا خیال ہے کہ ایڈوکیٹس ایکٹ، 1961 (جس کے تحت بی سی آئی قانونی طور پر تشکیل دیا گیا) کے تحت بار کونسل آف انڈیا یا کسی بھی ریاستی بار کونسل کو قانون کے طلباء کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کرنے کا براہ راست یا بالواسطہ اختیار نہیں دیتا ہے۔ ایسا اختیار صرف قانون کے گریجویٹ کے رجسٹر ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک طلباء کا سوال ہے صرف ان کا بنیادی ادارہ، یا اس ادارے کے قواعد و ضوابط کے تحت نامزد کردہ اتھارٹی، تادیبی کارروائی شروع کرنے کی اہل ہے۔"
سماعت کو ختم کرتے ہوئے، بنچ نے کہا، "ہم 13 اگست کے تمام خطوط، یا اس کے بعد کے کسی بھی ترمیم شدہ خطوط کو قانونی اختیار کے بغیر (غیر قانونی) قرار دیتے ہیں۔ عبوری ہدایات کو حتمی سمجھا جائے گا۔"
13 اگست کو، بار کونسل آف انڈیا نے چیئرمین منن کمار مشرا کی طرف سے جاری کردہ پہلے کے حکم میں ترمیم کی تھی۔ ترمیم شدہ حکم میں کہا گیا کہ، طلبہ کی اکثریت بے قصور ہے اور یونیورسٹی کے کانووکیشن تقریب میں چیف جسٹس سوریہ کانت کی موجودگی کی مخالفت کرنے والی مہم میں حصہ نہیں لینا چاہتی تھی۔
اس سے ایک دن قبل ، بی سی آئی نے تمام ریاستی بار کونسلوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ نلسار یونیورسٹی آف لاء، حیدرآباد کے 2026 کی کلاس سے فارغ التحصیل طلبہ کے رجسٹریشن کو اگلے احکامات تک وکیل کے طور پر رجسٹر نہ کریں۔ یہ ہدایت طلبہ کی اس مہم کی تحقیقات کے لیے جاری کی گئی تھی جس میں سی جے آئی سوریہ کانت کی یونیورسٹی کے کانووکیشن میں شرکت کی مخالفت کی گئی تھی۔
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