بنگلہ دیشی مویشی اسمگلرز نے سرحد پر تعینات بی ایس ایف کے ایک جوان کو اغوا کر لیا
Published : December 22, 2025 at 7:48 PM IST
کولکاتہ: بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام کے درمیان، بنگلہ دیشی مویشیوں کے اسمگلروں نے مغربی بنگال کے کوچ بہار ضلع میں تعینات بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف) کے ایک سپاہی کو اغوا کر لیا۔ مبینہ طور پر یہ فوجی مویشیوں کے اسمگلروں کا پیچھا کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں داخل ہوا۔ حکام نے بتایا کہ یہ واقعہ اتوار کی صبح ضلع کے میکھلی گنج علاقے میں پیش آیا۔
تاہم بی ایس ایف کے بارڈر گارڈز بنگلہ دیش (بی جی بی) کے ساتھ معاملہ ساجھا کرنے کے بعد سپاہی اسی شام بحفاظت ہندوستان واپس آگیا۔ اہلکار کے مطابق، 174ویں بٹالین کے سپاہی وید پرکاش کو بنگلہ دیشی مویشیوں کے اسمگلروں نے اس وقت اغوا کر لیا جب وہ اسمگلروں کا پیچھا کرتے ہوئے گھنی دھند میں نادانستہ طور پر سرحد پار کر گیا۔ بی ایس ایف کے ایک اہلکار نے کہا یہ معاملہ بی جی بی کے ساتھ ذکر شیئر کیا گیا۔
انہوں نے کہا، "بی ایس ایف اور بی جی بی افسران کے درمیان ملاقاتوں کے بعد، وید پرکاش شام کو اپنے کیمپ میں بحفاظت واپس آ گئے۔" اس واقعے کے بعد، بی ایس ایف نے کوچ بہار ضلع میں ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد پر چوکسی بڑھا دی ہے۔ حکام نے کہا کہ اضافی احتیاطی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں مربوط گشت میں اضافہ، بہتر نگرانی، اور سرحد پار جرائم کو روکنے کے لیے حساس علاقوں میں تعیناتی میں اضافہ شامل ہے۔
جرائم پیشہ عناصر اور شرپسندوں کو دھند کا فائدہ اٹھانے سے روکنے کے لیے تمام حساس علاقوں میں گشت بڑھا دی گئی ہے۔ایک اہلکار نے کہا، "سردی کے موسم میں سرحد پار نقل و حرکت اور اسمگلنگ کی کوششوں کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کئے جا رہے ہیں۔"
دریں اثنا، ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد پر مویشیوں کی اسمگلنگ ایک مستقل چیلنج بنی ہوئی ہے، خاص طور پر سردیوں کے دوران جب سمگلر صبح سویرے گھنی دھند کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بی ایس ایف کو 4,096 کلو میٹر طویل ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد کی حفاظت کا کام سونپا گیا ہے اور وہ اسمگلنگ اور دیگر سرحد پار جرائم کو روکنے کے لیے باقاعدگی سے تیز کارروائیاں کرتی ہے۔
بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر بی ایس ایف کو ہندوستان کے ساتھ سرحد پر خاص طور پر چوکس رہنے کو کہا گیا ہے۔ فوج کے اعلیٰ افسران نے نہ صرف سرحد کا دورہ کیا ہے بلکہ چوکسی بھی برقرار رکھی ہوئی ہے۔
ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی سرحد کے ساتھ بہت سے مقامات پر آسانی سے رسائی حاصل ہے۔ اس کی روشنی میں بی ایس ایف نے شہریوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ان پر یہ بھی زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع دیں جو وہ دیکھتے ہیں یا اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ کشیدگی کے بعد بھارت سے متصل مختلف ریاستوں کی سرحدوں پر خصوصی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔