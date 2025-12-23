بنگلہ دیش نے نئی دہلی، تریپورہ میں ویزا خدمات کو عارضی طور پر معطل کر دیا
یہ پیشرفت اس وقت ہوئی جب ہندوستان نے سیکورٹی کا حوالہ دے کرچٹاگانگ میں انڈین ویزا ایپلیکیشن سینٹر (IVAC) میں ویزا آپریشن معطل کر دیا۔
Published : December 23, 2025 at 7:02 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان، نئی دہلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن نے قونصلر اور ویزا خدمات کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر ایک نوٹس چسپا کیا گیا ہے۔
بنگلہ دیشی ہائی کمیشن نے ایک نوٹس میں کہا کہ، "کچھ ضروری وجوہات کی بنا پر، نئی دہلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن میں تمام قونصلر اور ویزا خدمات کو اگلے نوٹس تک عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کسی بھی تکلیف پر افسوس ہے۔"
نئی دہلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن نے ایک عوامی نوٹس جاری کیا جس میں ناگزیر حالات کی وجہ سے ویزا خدمات معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تریپورہ میں بنگلہ دیش کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن نے بھی اتوار کو مشن کے باہر مظاہروں کے بعد ویزا خدمات معطل کرنے کا ایسا ہی اعلان کیا۔
معلوم ہوا ہے کہ مغربی بنگال کے سلی گوڑی میں ویزا درخواستوں پر کارروائی کے لیے ڈھاکہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک پرائیویٹ آپریٹر نے بھی اپنی خدمات معطل کر دی ہیں۔
غور طلب ہے کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ ہفتے طلبہ لیڈر شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد بدامنی کی نئی لہر دیکھنے میں آئی ہے۔ ہادی حکومت سابقہ شیخ حسینہ حکومت مخالف مظاہروں میں ایک نمایاں شخصیت تھے جنہوں نے شیخ حسینہ کو حکومت سے دستبردار ہونے اور جلاوطنی پر مجبور کیا۔
گزشتہ ہفتے بھی کچھ مظاہرین نے بھارت کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا۔ نئے مظاہروں کے درمیان بنگلہ دیش کے شہر میمن سنگھ میں ایک ہندو شخص دیپو چندر داس کو قتل کر دیا گیا۔
جمعرات کو مشتعل مظاہرین کے ایک گروپ نے چٹاگانگ میں ہندوستان کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جس کے بعد بھارت نے مشن پر ویزا خدمات معطل کر دیں۔
ہندوستان نے بدھ کو بنگلہ دیش کے سفیر ریاض حمید اللہ کو طلب کیا اور کچھ انتہا پسند عناصر کی جانب سے ڈھاکہ میں ہندوستانی مشن کے ارد گرد سیکورٹی صورتحال پیدا کرنے کی منصوبہ بندی پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب کچھ انتہا پسند عناصر نے ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے گرد احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان کیا۔
ایک بیان میں، وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان بنگلہ دیش میں حالیہ کچھ واقعات کے حوالے سے انتہا پسند عناصر کی طرف سے تیار کیے جانے والے جھوٹے بیانیے کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔
حمید اللہ کو طلب کرنے کے فوراً بعد، بھارت نے کہا، "یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ عبوری حکومت نے ان واقعات کے حوالے سے نہ تو مکمل تحقیقات کی ہیں اور نہ ہی بھارت کے ساتھ کوئی بامعنی ثبوت شیئر کیے ہیں۔"
