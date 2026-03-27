بھارت اور بنگلہ دیش کو حساس معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنا ہوگا: بنگلہ دیشی سفیر
ریاض حمیداللہ نے کہا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش اس وقت عالمی نظام میں پیچیدگیوں اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔
Published : March 27, 2026 at 2:32 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کے سفیر ریاض حمیداللہ نے کہا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کو اپنے درمیان موجود "مشکل" اور "حساس" معاملات کو خوش اسلوبی اور باہمی احترام کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ڈھاکہ ایک "باہمی فائدہ مند" شراکت داری کو برقرار رکھنے کے لیے پُرعزم ہے۔
ریاض حمیداللہ نے یہ بات بنگلہ دیش کے یومِ آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں بھارت کے وزیر مملکت برائے امورِ خارجہ کیرتی وردھن سنگھ اور خارجہ سکریٹری وکرم مسری بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، “ہمارے جیسے قریبی ہمسایہ ممالک کے درمیان اگر کوئی مشکل یا حساس مسائل ہوں تو انہیں دیانت داری، خلوص اور صاف گوئی کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے، چاہے وہ تجارت، سکیورٹی یا قدرتی وسائل کی تقسیم سے متعلق ہوں۔”
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک اس وقت عالمی نظام میں پیچیدگیوں اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ “اگرچہ ہم آنے والے وقت میں مزید چیلنجز دیکھ رہے ہیں، لیکن بنگلہ دیش علاقائی کھلے پن (اوپن ریجنلزم) اور کثیرالجہتی اصولوں کے تحفظ کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔”
واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ تاہم حالیہ پارلیمانی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی کامیابی اور طارق رحمان کے وزیر اعظم بننے کے بعد نئی دہلی اور ڈھاکہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔
وزیر اعظم طارق رحمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بنگلہ دیش اپنے بھارت کے ساتھ تعلقات کو “انتہائی اہمیت” دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، “ہمارے عوام کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات موجود ہیں۔ ہماری حکومت ایک مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ بھارت کے ساتھ تعلقات کو عزت، برابری، باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر آگے بڑھانا چاہتی ہے۔”
ریاض حمیداللہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر ڈھاکہ اور نئی دہلی عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے مسائل حل کریں تو دونوں ممالک مشترکہ مفادات میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔