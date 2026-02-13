بھارت بنگلہ دیش تعلقات: پی ایم مودی نے طارق رحمان کو دی مبارکباد، کہا: ترقی پسند بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے بھارت
بنگلہ دیش میں 300 نشستیں ہیں، لیکن 299 کے لیے انتخابات ہوئے، ایک نشست پر مقابلہ نہیں ہو سکا۔
Published : February 13, 2026 at 11:32 AM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش میں 13ویں پارلیمانی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے دو تہائی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پی ایم مودی سمیت کئی سربراہان مملکت نے بی این پی کے طارق رحمان کو اس جیت پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے لکھا کہ یہ جیت (طارق رحمان) بنگلہ دیشی عوام کے ان کی قیادت پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے مزید لکھا، "میں بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں بی این پی کو فیصلہ کن جیت دلانے کے لیے طارق رحمان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جیت بنگلہ دیش کے عوام کے ان کی قیادت پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری اور ترقی پسند بنگلہ دیش کی حمایت جاری رکھے گا اور امید کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔
I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh.— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026
This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.
India will continue to stand in support of a democratic,…
انہوں نے لکھا کہ ہندوستان ایک جمہوری، ترقی پسند اور جامع بنگلہ دیش کی حمایت میں کھڑا رہے گا۔
"میں اپنے متنوع تعلقات کو مضبوط بنانے اور ہمارے مشترکہ ترقیاتی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔"
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی حکومت بنانے کے لیے تیار
اس سے قبل انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد بی این پی نے حکومت بنانے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا تھا۔ بی این پی میڈیا سیل نے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) اکثریتی نشستیں جیت کر حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔
VIDEO | Bangladesh Elections 2026: Nazrul Islam Khan, BNP's polls coordination committee chief on PM Modi's congratulatory message BNP chief Tarique Rahman, says , " we also on behalf of our party thank him and we believe that under the leadership of our leader tarique rahman,… pic.twitter.com/ePNTIFLlxa— Press Trust of India (@PTI_News) February 13, 2026
بھارت نئی حکومت کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کا خواہاں
واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفیٰ کے بعد یہ پہلا بڑا الیکشن تھا۔ بی این پی کے طارق رحمان تقریباً 17 سال بعد وطن واپس آئے اور اقتدار میں زبردست واپسی کی۔ بھارت نے ان کی جیت پر یہ عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ بنگلہ دیش میں جمعرات کو عام انتخابات ہوئے جس کے بعد گنتی شروع ہو گئی۔ اب تک دستیاب معلومات کے مطابق طارق رحمان کی بی این پی نے 299 میں سے 209 نشستیں حاصل کی ہیں۔
طارق رحمان کی عوام سے اپیل
اس تاریخی فتح کے حوالے سے طارق رحمان نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جشن نہ منائیں بلکہ خالدہ ضیاء کو یاد کریں اور نماز جمعہ ادا کریں۔