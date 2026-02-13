ETV Bharat / bharat

بھارت بنگلہ دیش تعلقات: پی ایم مودی نے طارق رحمان کو دی مبارکباد، کہا: ترقی پسند بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے بھارت

بنگلہ دیش میں 300 نشستیں ہیں، لیکن 299 کے لیے انتخابات ہوئے، ایک نشست پر مقابلہ نہیں ہو سکا۔

پی ایم مودی نے طارق رحمان کو مبارکباد دی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 13, 2026 at 11:32 AM IST

نئی دہلی: بنگلہ دیش میں 13ویں پارلیمانی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے دو تہائی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پی ایم مودی سمیت کئی سربراہان مملکت نے بی این پی کے طارق رحمان کو اس جیت پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے لکھا کہ یہ جیت (طارق رحمان) بنگلہ دیشی عوام کے ان کی قیادت پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔

سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے مزید لکھا، "میں بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات میں بی این پی کو فیصلہ کن جیت دلانے کے لیے طارق رحمان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ جیت بنگلہ دیش کے عوام کے ان کی قیادت پر اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔" انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری اور ترقی پسند بنگلہ دیش کی حمایت جاری رکھے گا اور امید کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے۔

انہوں نے لکھا کہ ہندوستان ایک جمہوری، ترقی پسند اور جامع بنگلہ دیش کی حمایت میں کھڑا رہے گا۔

"میں اپنے متنوع تعلقات کو مضبوط بنانے اور ہمارے مشترکہ ترقیاتی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔"

بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی حکومت بنانے کے لیے تیار

اس سے قبل انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد بی این پی نے حکومت بنانے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا تھا۔ بی این پی میڈیا سیل نے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) اکثریتی نشستیں جیت کر حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔

بھارت نئی حکومت کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کا خواہاں

واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفیٰ کے بعد یہ پہلا بڑا الیکشن تھا۔ بی این پی کے طارق رحمان تقریباً 17 سال بعد وطن واپس آئے اور اقتدار میں زبردست واپسی کی۔ بھارت نے ان کی جیت پر یہ عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ بنگلہ دیش میں جمعرات کو عام انتخابات ہوئے جس کے بعد گنتی شروع ہو گئی۔ اب تک دستیاب معلومات کے مطابق طارق رحمان کی بی این پی نے 299 میں سے 209 نشستیں حاصل کی ہیں۔

طارق رحمان کی عوام سے اپیل

اس تاریخی فتح کے حوالے سے طارق رحمان نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جشن نہ منائیں بلکہ خالدہ ضیاء کو یاد کریں اور نماز جمعہ ادا کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

