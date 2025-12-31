ETV Bharat / bharat

مرکزی حکومت کا اہم فیصلہ: سو ملی گرام سے زیادہ کی پین کلر گولیوں پر لگا دی پابندی، جان جانے کا خطرہ، ملک بھر میں اس دوا پر فوری طور پر روک

مرکزی حکومت نے درد کم کرنے والی نیموسلائیڈ گولیوں پر پابندی لگا دی ہے۔

The central government has banned the painkiller Nimesulide tablet Urdu News
مرکزی حکومت نے درد کم کرنے والی نیموسلائیڈ گولیوں پر پابندی لگا دی ہے (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 31, 2025 at 4:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: مرکزی حکومت نے درد کش دوا نیموسلائیڈ کو لے کر ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے فوری اثر کے ساتھ 100 ملی گرام سے زیادہ مقدار میں زبانی نیموسلائیڈ گولیوں کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے۔

29 دسمبر کو وزارت صحت نے اس پابندی سے متعلق ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔ یہ فیصلہ ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 کے سیکشن 26 اے کے تحت لیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ دوا صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ جب کہ مارکیٹ میں کئی محفوظ متبادل دستیاب ہیں۔

وزارت صحت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا

وزارت صحت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 100 ملی گرام سے زیادہ کی نیموسلائیڈ گولیاں انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ یہ ایک غیر سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوا (NSAID) ہے اور اس کے جگر پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں، دیگر منفی اثرات کی وجہ سے، اس دوا کی دنیا بھر میں تحقیق کی جا رہی ہے۔

ملک بھر میں اس دوا پر فوری طور پر پابندی

حکومت نے ڈرگ ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ کے مشورے کے بعد نیموسلائیڈ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ملک بھر میں اس دوا پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے یہ فیصلہ انسانوں پر درد کش ادویات کے خطرات کے پیش نظر کیا، تاکہ صحت عامہ کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ درد کش ادویات کی زیادہ مقدار جگر اور گردے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر بھی درد کش ادویات کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔

جانوروں کے علاج میں پہلے ہی پابندی ہے

حکومت نے اس سے قبل جانوروں میں استعمال ہونے والی تمام نیموسلائیڈ (Nimesulide) ادویات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کی وجہ ماحولیاتی خدشات تھے، کیونکہ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گدھ دوا دیے جانے کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی مر گئے۔

کئی ممالک میں اسے منظور نہیں کیا گیا ہے

نیموسلائیڈ (Nimesulide) مبینہ طور پر 1985 میں اٹلی میں متعارف کرایا گیا تھا اور اس کا تعلق NSAID (نان سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوائی) کے زمرے سے ہے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، جاپان اور نیوزی لینڈ سمیت دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں اسے منظور نہیں کیا گیا ہے۔ طویل مدتی استعمال جگر میں زہریلا ہونے، خون بہنے، گردے کو نقصان پہنچانے اور جلد پر خارش کا سبب بن سکتا ہے۔

ہندوستان کی موجودہ صورتحال

بھارت نے 2011 میں بچوں میں نیموسلائیڈ (Nimesulide) کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی، لیکن یہ بوڑھے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ حالانکہ مارچ 2023 میں، انڈین فارماکوپیا کمیشن نے متنبہ کیا تھا کہ (ایک ہی جگہ میں بار بار ددورا) دوائی فکسڈ ڈرگ پھٹنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

کولڈریف کھانسی کی دوائی بنانے والی کمپنی سریسن فارما کا لائسنس منسوخ، دوائی میں پائی گئی ڈائی تھیلین گلائکول کی ملاوٹ

از خود دوائی کھانے کے بڑھتے رجحان کے بیچ جموں وکشمیر میں سالانہ اوسطاً 3500 کروڑ روپے کی ادویات کی کھپت

حکومت سستی ادویات کے لیے جنرک ادویات کو فروغ دے رہی ہے، لیکن کمیشن بڑی رکاوٹ ہے، جانیے پورا معاملہ

کولڈریف کھانسی کی دوائی سے موت کے معاملے میں بڑی کارروئی، سری سن کمپنی کا مالک گرفتار

New Study: اینٹی ڈپریسنٹس کے ساتھ اوپیوآئڈ لینے سے 'اوور ڈوز' کا خطرہ بڑھتا ہے

سوپور اسپتال کا سنسنی خیز انکشاف، سرکاری دوا سپلائی سے جان کو خطرہ

New Study: وٹامن بی 6 بے چینی کو کم کرنے میں مددگار

TAGGED:

SALES DISTRIBUTION OF NIMESULIDE
BAN ON NIMESULIDE TABLET
BAN ON MANUFACTURE
PAINKILLER NIMESULIDE BAN
BAN PAIN KILLER TABLET NIMESULIDE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.