مرکزی حکومت کا اہم فیصلہ: سو ملی گرام سے زیادہ کی پین کلر گولیوں پر لگا دی پابندی، جان جانے کا خطرہ، ملک بھر میں اس دوا پر فوری طور پر روک
مرکزی حکومت نے درد کم کرنے والی نیموسلائیڈ گولیوں پر پابندی لگا دی ہے۔
Published : December 31, 2025 at 4:50 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے درد کش دوا نیموسلائیڈ کو لے کر ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے فوری اثر کے ساتھ 100 ملی گرام سے زیادہ مقدار میں زبانی نیموسلائیڈ گولیوں کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے۔
29 دسمبر کو وزارت صحت نے اس پابندی سے متعلق ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔ یہ فیصلہ ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 کے سیکشن 26 اے کے تحت لیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ دوا صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ جب کہ مارکیٹ میں کئی محفوظ متبادل دستیاب ہیں۔
The Government of India has banned the manufacture of the painkiller nimesulide and has also prohibited the sale of all oral formulations of this popular painkiller containing more than 100 mg. pic.twitter.com/21zQehU1j6— ANI (@ANI) December 31, 2025
وزارت صحت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا
وزارت صحت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 100 ملی گرام سے زیادہ کی نیموسلائیڈ گولیاں انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ یہ ایک غیر سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوا (NSAID) ہے اور اس کے جگر پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں، دیگر منفی اثرات کی وجہ سے، اس دوا کی دنیا بھر میں تحقیق کی جا رہی ہے۔
ملک بھر میں اس دوا پر فوری طور پر پابندی
حکومت نے ڈرگ ٹیکنیکل ایڈوائزری بورڈ کے مشورے کے بعد نیموسلائیڈ پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ملک بھر میں اس دوا پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے یہ فیصلہ انسانوں پر درد کش ادویات کے خطرات کے پیش نظر کیا، تاکہ صحت عامہ کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ درد کش ادویات کی زیادہ مقدار جگر اور گردے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر بھی درد کش ادویات کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔
جانوروں کے علاج میں پہلے ہی پابندی ہے
حکومت نے اس سے قبل جانوروں میں استعمال ہونے والی تمام نیموسلائیڈ (Nimesulide) ادویات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کی وجہ ماحولیاتی خدشات تھے، کیونکہ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گدھ دوا دیے جانے کے 24 گھنٹوں کے اندر ہی مر گئے۔
کئی ممالک میں اسے منظور نہیں کیا گیا ہے
نیموسلائیڈ (Nimesulide) مبینہ طور پر 1985 میں اٹلی میں متعارف کرایا گیا تھا اور اس کا تعلق NSAID (نان سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوائی) کے زمرے سے ہے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، جاپان اور نیوزی لینڈ سمیت دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں اسے منظور نہیں کیا گیا ہے۔ طویل مدتی استعمال جگر میں زہریلا ہونے، خون بہنے، گردے کو نقصان پہنچانے اور جلد پر خارش کا سبب بن سکتا ہے۔
ہندوستان کی موجودہ صورتحال
بھارت نے 2011 میں بچوں میں نیموسلائیڈ (Nimesulide) کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی، لیکن یہ بوڑھے مریضوں کو دی جاتی ہے۔ حالانکہ مارچ 2023 میں، انڈین فارماکوپیا کمیشن نے متنبہ کیا تھا کہ (ایک ہی جگہ میں بار بار ددورا) دوائی فکسڈ ڈرگ پھٹنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔