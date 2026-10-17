ایتھنول میں چینی کے استعمال پر پابندی عائد، حکومت کا بڑا فیصلہ
کمزور مون سون کے باعث چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے اہم فیصلہ لیا ہے۔
Published : October 17, 2026 at 10:20 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے چینی کی گھریلو دستیابی کو برقرار رکھنے اور چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے سرکاری تیل کی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سپلائی سال کے لیے چینی، گنے کے رس اور بی ہیوی گڑ سے بنے ایتھنول کی خریداری کو فوری طور پر روک دیں۔ یہ حکم 1 نومبر 2026 سے شروع ہونے والے نئے سپلائی سال سے لاگو ہوگا۔
یہ فیصلہ ال نینو کی وجہ سے ایک دہائی میں سب سے کمزور مانسون کے بعد آیا ہے۔ خشک موسم نے مہاراشٹرا اور کرناٹک جیسی اہم پیداواری ریاستوں میں گنے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس سے چینی کی پیداوار میں ممکنہ کمی واقع ہوئی ہے۔
ریفائنریز نے 11 بلین لیٹر کے لیے ٹینڈر جاری کیا
اس نئی حکومتی پالیسی کی ہدایت کے بعد، ملک کی بڑی پبلک سیکٹر آئل ریفائنریز انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ، بھارت پیٹرولیم، ہندوستان پیٹرولیم، نومالی گڑھ ریفائنری، اور منگلور ریفائنری نے مشترکہ طور پر ایک نیا ٹینڈر جاری کیا ہے۔ اس ٹینڈر کے تحت تیل کمپنیوں نے نئے سپلائی سال کے لیے تقریباً 11 بلین لیٹر ایتھنول مانگے ہیں۔ ٹینڈر دستاویزات کے مطابق چینی یا گنے کے رس سے بنے ایتھنول کے لیے کوئی بولی قبول نہیں کی جائے گی۔
اناج اور سی ہیوی مولاسیس اب ایک آپشن ہوں گے
ماحول دوست ایندھن کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے حکومت اب چینی کے علاوہ زرعی متبادل پر توجہ دے رہی ہے۔ نئے ٹینڈر کے تحت ایتھنول تیار کرنے والے اب درج ذیل خام مال استعمال کر سکیں گے۔
سی ہیوی گڑ: گنے کی ایک ضمنی پیداوار جس میں چینی کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔
مکئی اور خراب اناج: بازار میں دستیاب خراب یا زائد غلہ۔
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سرپلس چاول: ایف سی آئی گوداموں میں بچا ہوا چاول۔
مارکیٹ میں چینی کی قلت کو روکنے کے لیے اضافی اقدامات
اس تہوار کے موسم میں ہموار فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے شوگر ملوں کو ایک اور بڑا ریلیف فراہم کیا ہے۔ اس کے تحت شوگر ملوں کو ان کے باقاعدہ ماہانہ کوٹے کے علاوہ اکتوبر 2026 میں تیار ہونے والی چینی کو اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں مارکیٹ میں فروخت کرنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک مل اکتوبر میں 1,000 میٹرک ٹن اضافی چینی پیدا کرتی ہے، تو وہ اسے اپنے مقررہ کوٹے کے علاوہ کھلی منڈی میں فروخت کر سکتی ہے۔
فوڈ سیکیورٹی بمقابلہ گرین انرجی بیلنس
ہندوستان نے مقررہ وقت سے پانچ سال پہلے ہی 2025 تک پٹرول میں 20 فیصد ایتھنول ملانے کا اپناہدف حاصل کر لیا تھا۔ تاہم، بے ترتیب موسم اور کمزور مانسون نے حکومت کو خوراک کی حفاظت کو ترجیح دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے عام صارفین کے لیے چینی کی قیمتوں میں استحکام آئے گا تاہم ایتھنول کی صنعت کو اب اناج پر مبنی ڈسٹلریز کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا۔