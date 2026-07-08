بھارت میں 14 برس سزا مکمل کرنے کے بعد بابو خان کو بنگلہ دیش بھیج دیا گیا
پولیس کا کہنا ہے کہ خان مبینہ طور پر کام کی تلاش میں 2002 میں ہندوستان آیا تھا،بعد میں کئی مجرمانہ مقدمات میں ملوث تھا۔
Published : July 8, 2026 at 8:05 PM IST
بالاسور: ایک بنگلہ دیشی شہری جس نے اڈیشہ میں 14 سال کی قید کی سزا پوری کی تھی۔ کولکاتہ میں بنگلہ دیشی ڈپٹی ہائی کمیشن کی طرف سے ضروری سفری اور خارجی اجازت نامے جاری کرنے کے بعد اسے اس کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے فرید پور ضلع کے حمیداری گاؤں کے رہنے والے محمد بابو خان کو سب انسپکٹر آلوک کمار جینا کی قیادت میں بالاسور پولیس کی ایک ٹیم سرحد پر لے گئی۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نرنجن بہیرا نے کہا کہ خان مبینہ طور پر کام کی تلاش میں 2002 میں ہندوستان آیا تھا اور بعد میں بالاسور ضلع میں کئی مجرمانہ مقدمات میں ملوث تھا۔ اس نے اس سال اپریل میں اپنی سزا مکمل کی تھی۔ اہلکار نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشن کی جانب سے اس کی شہریت کی تصدیق کے بعد ضروری سفری اور خارجی اجازت نامے جاری کیے گئے، جس سے اسے ملک بدر کرنے کی اجازت دی گئی۔
پولیس نے کہا کہ خان کو باضابطہ طور پر ایک نامزد سرحدی چیک پوسٹ پر بنگلہ دیشی حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق، خان کے خلاف بالسور ٹاؤن، بستہ، صدر، صنعتی اور ریمونا پولیس اسٹیشنوں میں نو فوجداری مقدمات درج تھے۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نرنجن بہیرا نے کہا کہ بالاسور پولیس سرگرمی سے گشت کر رہی ہے اور خفیہ معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ کسی بھی بنگلہ دیشی درانداز کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بابو پکڑا گیا تھا اور وہ اپنی سزا کاٹ رہا تھا، اس لیے ہم نے اصول کے مطابق اسے آج اس کے ملک بھیجنے کے انتظامات کیے ہیں۔
اسے 2007 میں ایک غیر ملکی شہری کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا۔ 2012 میں، ایک ایڈیشنل سیشن کورٹ نے اسے تعزیرات ہند کی دفعہ 395 کے تحت مجرم قرار دیا اور اسے 2000 روپے جرمانے کے ساتھ 14 سال کی سخت قید کی سزا سنائی۔ اس سال اپریل میں بابو کی رہائی کے بعد اسے پولیس کی حفاظت میں ایک عارضی حراستی مرکز میں رکھا گیا تھا۔