بابا صدیقی کی اہلیہ نے ایس آئی ٹی جانچ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا
شاہزین صدیقی نےالزام لگایا ہے کہ انہیں اپنے شوہر کے قتل میں بلڈر لابی اور ایک سیاستدان کے ملوث ہونے کا سخت شبہ ہے۔
Published : November 7, 2025 at 10:27 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کی بیوہ نے اپنے شوہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی تشکیل کے لیے ممبئی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اصل مجرموں کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ بابا صدیقی کو 12 اکتوبر 2024 کی رات ممبئی کے باندرہ (ایسٹ) علاقے میں ان کے بیٹے ذیشان کے دفتر کے باہر تین حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
شاہزین صدیقی نے وکیل ترویندر کمار کرنانی کے توسط سے دائر اپنی درخواست میں الزام لگایا ہے کہ پولیس جان بوجھ کر اس معاملے میں اصل مجرموں کو گرفتار کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ قتل کا حکم گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی نے دیا تھا۔
درخواست کی سماعت آئندہ ہفتے ہائی کورٹ میں ہونے کا امکان ہے۔ شاہزین صدیقی نے اپنی درخواست میں الزام لگایا ہے کہ انہیں اپنے شوہر کی موت میں بلڈر لابی اور ایک سیاستدان کے ملوث ہونے کا سخت شبہ ہے۔
درخواست میں الزام لگایا گیا ہے، بابا صدیق نے ہمیشہ کچی آبادیوں کی حمایت کرتے تھے ہے اور اس وجہ سے، علاقے کے بہت سے ڈیویلپرز اور بلڈرز اسے ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ پولیس نے اس پہلو کی کبھی تفتیش نہیں کی۔"
عرضی میں کہا گیا ہے کہ مشتبہ مجرموں کا موجودہ ریاستی حکومت سے تعلق ہے اور اس لیے اس کی تحقیقات ایک آزاد تفتیشی ایجنسی سے کرائی جانی چاہیے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال جولائی میں بابا صدیقی کو پرتھوی جیت چوان نامی شخص کی جانب سے دھمکی آمیز پیغام موصول ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنی سیکیورٹی بحال کرنے کی درخواست کی تھی۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کے بیٹے ذیشان صدیق نے بھی اس وقت کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو ایک خط لکھ کر اپنے والد کے لیے اضافی 'وائی پلس' سیکیورٹی کی درخواست کی تھی۔ یہ خط لکھنے کے وقت ذیشان صدیقی ایم ایل اے تھے۔
اس سال جنوری میں، پولیس نے چارج شیٹ داخل کی، اور اپریل میں، مزید تحقیقات کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ تاہم یہ درخواست واپس لے لی گئی۔
جون میں، صدیقی کے خاندان کے افراد نے اس کیس میں انمول بشنوئی کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات کی درخواست کی۔ تاہم، اہل خانہ کو حق اطلاعات قانون کے تحت اس معلومات سے انکار کر دیا گیا تھا۔ اگست میں انہیں بتایا گیا کہ وزارت خارجہ نے امریکی حکام کو حوالگی کی درخواست بھیجی ہے۔
جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کو چارج شیٹ میں مطلوب ملزم کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ استغاثہ کے مطابق، انمول بشنوئی نے کرائم سنڈیکیٹ پر خوف اور غلبہ قائم کرنے کے لیے صدیقی کے قتل کی سازش کی۔
اس معاملے میں گرفتار 26 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ ان سبھی پر مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ (MCOCA) کے تحت الزام عائد کیا گیا ہے اور وہ فی الحال عدالتی حراست میں ہیں۔