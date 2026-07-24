بابا صدیقی قتل کیس: عدالت کا بڑا فیصلہ، انمول بشنوئی کو ممبئی پولیس کی تحویل میں دینے سے انکار
انمول بشنوئی کو این آئی اے نے 19 نومبر 2025 کو دہلی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا۔
Published : July 24, 2026 at 10:28 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل کے معاملے میں گینگسٹر لارنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کو ممبئی پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پرشانت شرما نے یہ حکم مرکزی وزارت داخلہ کے جاری کردہ خط پر غور کرنے کے بعد جاری کیا۔
مرکزی وزارت داخلہ نے تہاڑ جیل کے باہر انمول بشنوئی کی نقل و حرکت پر پابندی لگانے کا حکم دیا ہے۔ اس خط کی روشنی میں پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انمول بشنوئی کو ممبئی پولیس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ گریٹر ممبئی کی سٹی سیشن کورٹ کے حکم کے بعد ممبئی پولیس نے انمول بشنوئی کی تحویل مانگی تھی۔
انمول بشنوئی کو این آئی اے نے 19 نومبر 2025 کو دہلی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا۔ انمول بشنوئی پر مہاراشٹرا این سی پی لیڈر بابا صدیقی کے قتل کا الزام ہے۔ انمول بشنوئی نے امریکی عدالت میں سیاسی پناہ کی درخواست کی تھی لیکن ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد انمول بشنوئی کو ڈی پورٹ کر کے دہلی لایا گیا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔
انمول بشنوئی کو جنوری میں مفرور قرار دیا گیا تھا۔ ان کے خلاف ملک بھر میں 22 مقدمات زیر التوا ہیں۔ مئی 2022 میں پنجابی گلوکار سدھو موس والا کے قتل کے سلسلے میں بھی تفتیشی ایجنسیاں ان سے تفتیش کر رہی ہیں۔ سدھو موس والا کے قتل کے بعد انمول بشنوئی 2022 میں جعلی پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ فرار ہو گیا تھا۔ انمول بشنوئی پر دہلی، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان میں لارنس بشنوئی گینگ کے لیے رینسم ویئر سنڈیکیٹ چلانے کا الزام ہے۔