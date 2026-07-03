بابا صدیقی کے اہل خانہ نے عدالت سے رجوع کیا، انمول بشنوئی کی تحویل کا کیا مطالبہ
صدیقی کو 12 اکتوبر 2024 کی رات ممبئی کے باندرہ ایسٹ علاقے میں تین حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
Published : July 3, 2026 at 10:52 PM IST
ممبئی: جمعہ کے روز، بابا صدیقی کے اہل خانہ نے یہاں کی ایک خصوصی عدالت میں درخواست دائر کی، جس میں عدالت سے پولیس کو ہدایت دی جائے کہ وہ این سی پی لیڈر کے قتل کیس میں مطلوب ملزم انمول بشنوئی کو تحویل میں لے۔
صدیقی (66)، مہاراشٹر کے ایک سابق وزیر کو 12 اکتوبر 2024 کی رات ممبئی کے باندرہ ایسٹ علاقے میں ان کے بیٹے ذیشان کے دفتر کے باہر تین حملہ آوروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ جیل میں بند گینگسٹر لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی انمول کو گزشتہ سال نومبر میں امریکہ سے ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا اور بعد میں ایجنسی (این این آئی اے) نے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ اس وقت نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہے۔
صدیقی کی بیٹی شاہ زین ضیاء الدین صدیقی کی طرف سے دائر درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے پولیس انمول بشنوئی کو تحویل میں لینے سے گریز کر رہی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ مداخلت کرنے والے فریق (صدیقی خاندان) کو یقین ہے کہ انمول بشنوئی سے پوچھ گچھ ان لوگوں کی شناخت اور نام ظاہر کرے گی جن کے کہنے پر اس نے اور اس کے ساتھی ملزمان نے قتل کی سازش کی تھی۔
وکلاء پردیپ گھرت اور تریوین کمار کرنانی کے ذریعے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ استغاثہ ایجنسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے بشنوئی کو حراست میں لینے سے گریز کر رہی ہے، جس میں بعض ناموں کو ظاہر ہونے سے روکنے کی خواہش بھی شامل ہے۔
خاندان نے اس بات پر زور دیا کہ اب انمول بشنوئی کو عدالت کے سامنے پیش نہ کرنا، جب کہ 27 دیگر ملزمان کے خلاف پہلے ہی الزامات عائد کیے جا چکے ہیں، اس کے نتیجے میں دوبارہ ٹرائل ہوگا، عدالت کا وقت اور ریاستی وسائل ضائع ہوگا۔
عرضی میں کہا گیا ہے کہ ڈی سی بی۔ سی آئی ڈی (جو کیس کی تحقیقات کر رہی ہے) کو ہدایت دی جائے کہ وہ اس معاملے میں انمول بشنوئی کو بغیر کسی بہانے یا تاخیر کے فوری طور پر حراست میں لے۔ کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی مکوکا عدالت نے استغاثہ سے جواب طلب کیا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 10 جولائی کو ہوگی۔
انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی) اور مہاراشٹر کنٹرول آف آرگنائزڈ کرائم ایکٹ (مکوکا) کے متعلقہ سیکشن کے تحت کل 27 لوگوں پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے۔ انمول بشنوئی اور دو دیگر ملزمان اس کیس میں مطلوب ہیں۔ انمول بشنوئی بھی اداکار سلمان خان کے باندرہ گھر کے باہر شوٹنگ کے سلسلے میں مطلوب ہیں۔