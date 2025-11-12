بابا رام دیو کے چیون پراش کے اشتہار پر پابندی، دہلی ہائی کورٹ کا تمام پلیٹ فارمز سے ہٹانے کا حکم
عدالت نے پتنجلی کو اپنے نئے اشتہار کو ہٹانے کا حکم دیا جس میں دیگر کمپنیوں کے چیون پراش کو 'دھوکہ' قرار دیا گیا ہے۔
Published : November 12, 2025 at 2:40 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی کو اپنے نئے اشتہار کو ہٹانے کا حکم دیا ہے جس میں دیگر کمپنیوں کے چیون پراش میں دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا تھا۔ جسٹس تیجس کریا نے کہا کہ یہ اشتہار تمام قسم کے آیورویدک چیون پراش کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔
سماعت کے دوران جسٹس تیجس کریا نے بابا رام دیو کی کمپنی سے پوچھا کہ وہ اپنے اشتہار میں دوسری کمپنیوں کی مصنوعات کے لیے "دھوکہ" لفظ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا کہ رام دیو کی کمپنی بہترین ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے، لیکن وہ دوسروں پر فرضی ہونے کا لیبل نہیں لگا سکتی۔ دھوکہ ایک منفی اصطلاح ہے۔ عدالت نے بابا رام دیو کی کمپنی سے کہا کہ وہ دوسروں کو فرضی کہہ رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ لوگ فرضی چیون پراش کھا رہے ہیں۔
یہ عرضی ایک اور برانڈ کی نمائندگی کرنے والی ایک کمپنی کی طرف سے دائر کی گئی تھی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ بابا رام دیو کی کمپنی اپنے اشتہارات کے ذریعے چیون پراش کے دیگر برانڈز کو غلط طریقے سے بدنام کر رہی ہے۔ بابا رام دیو کی کمپنی پر اپنے اشتہارات کے ذریعے صارفین کو گمراہ کرنے کا بھی الزام لگایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ بابا رام دیو کی کمپنی نے گمراہ کن اور جھوٹے دعوے کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ واحد اصلی آیورویدک چیون پراش بناتے ہیں۔
مزید پڑھیں: روح افزا کیس میں رام دیو کو دہلی ہائی کورٹ کی سرزنش، توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے حکم
درخواست میں الزام لگایا گیا کہ بابا رام دیو کی کمپنی نے دیگر کمپنیوں کی مصنوعات کو عام بتا کر ان کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بابا رام دیو کی کمپنی کے اشتہارات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا چیون پراش 51 سے زائد جڑی بوٹیوں سے بنا ہے، جب کہ حقیقت میں اس میں صرف 47 جڑی بوٹیاں ہیں۔ دوسری کمپنی نے عرضی میں دعویٰ کیا کہ رام دیو کی کمپنی کے پروڈکٹ میں پارہ پایا گیا، جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
