اعظم خان ڈاسنا جیل سے باہر آئے، موقع پر موجود حامیوں کی بڑی تعداد نے کیا استقبال
ایڈووکیٹ محمد یاسر عباسی نے بتایا کہ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم بدھ کی سہ پہر جاری کیا۔
Published : November 18, 2026 at 8:28 PM IST
غازی آباد: سماج وادی پارٹی (ایس پی) کے سینئر لیڈر اعظم خان کو منی لانڈرنگ کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت ملنے کے بعد آج شام غازی آباد کی ڈاسنا ڈسٹرکٹ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ خان کے وکلاء نے بدھ کو غازی آباد میں قائم خصوصی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) عدالت میں ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں ان کی رہائی کے لیے درخواست دائر کی۔
ایڈووکیٹ محمد یاسر عباسی نے بتایا کہ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم بدھ کی سہ پہر جاری کیا۔ عباسی کے مطابق، عدالت نے 50 ہزار روپے کے دو ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی شرط پر ان کی رہائی کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ دفاع نے خان کا میڈیکل ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا اور درخواست کی کہ ضمانتی مچلکوں کی تصدیق کے بعد رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔
الہ آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی اگلی سماعت 10 دسمبر کو ہونے والی ہے۔اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اور ادیب اپنے والد کو لینے رام پور سے ڈاسنا جیل پہنچے۔ خان نے جیل سے نکلنے کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔
خان کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 31 اکتوبر کو ان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں حراست میں لیا تھا۔ انہیں اسی دن ایک اور فوجداری کیس کے سلسلے میں رام پور جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد اعظم خان کو غازی آباد کی ایک پی ایم ایل اے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔
12 نومبر کو ای ڈی نے اعظم کی پوچھ گچھ کے لیے چار دن کی تحویل کی درخواست کی تھی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ ان کی حراست 16 نومبر کی شام کو ختم ہوگئی، اور اسی دن انہیں عدالت میں پیش کرنے کے بعد، ای ڈی نے ان کی حراست میں توسیع کی درخواست نہیں کی، جس کے بعد انہیں دوبارہ عدالتی حراست میں ڈاسنا جیل بھیج دیا گیا۔