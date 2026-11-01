ETV Bharat / bharat

'مسلمان ہونے کی سزا': دوبارہ گرفتاری پر اعظم خان کا ردعمل، اکھلیش یادو نے بھی بی جے پی کو گھیرا

رامپور ڈسٹرکٹ جیل کے باہر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم خان نے کہاکہ "کہنے کو کیا ہے... یہ مسلمان ہونے کی سزا ہے۔"

Azam Khan arrested again as soon as he walked out of jail on bail
ضمانت پر جیل سے باہر آتے ہی اعظم خان کو پھر گرفتار کر لیا گیا (IANS screengrab)
author img

By PTI

Published : November 1, 2026 at 8:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ/رامپور: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سنیچر کے روز سماج وادی پارٹی کے قدآور رہنما اور اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر، اعظم خان کو ضمانت پر جیل سے باہر آتے ہی منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں گرفتار کر لیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ گرفتاری ان کے اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کے مبینہ دوہرے پین کارڈ کیس میں ضمانت پر رامپور جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد عمل میں آئی۔

انہوں نے بتایا کہ 78 سالہ رہنما کو اتوار کے روز غازی آباد میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ایجنسی تفتیش کے لیے ان کے ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔

اعظم خان کو ای ڈی کے لکھنؤ زون کے حکام نے مرکزی نیم فوجی دستوں اور اتر پردیش پولیس اہلکاروں کی بھاری تعیناتی کے درمیان گرفتار کیا۔

رامپور ڈسٹرکٹ جیل (جہاں وہ نومبر 2025 سے قید تھے) کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے خان نے کہا کہ "کہنے کو کیا ہے... یہ مسلمان ہونے کی سزا ہے... غلطی یہ ہے کہ ایک مسلمان نے طلبہ کے لیے یونیورسٹی اور اسکول بنا دیا..." اس دوران انہوں نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا، جو ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔

سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے لکھنؤ ایئرپورٹ کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کو بی جے پی سے انصاف ملے گا۔"

اعظم خان کے اس تبصرے کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، اکھلیش یادو نے کہا کہ سابق وزیر نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے، اور مزید کہا کہ لوگ بی جے پی سے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتے۔

خان اور ان کے بیٹے کو جمعرات کے روز الہ آباد ہائی کورٹ سے اس وقت بڑی راحت ملی تھی جب عدالت نے دوہرے پین کارڈ کیس میں ان کی سزاؤں کو معطل کر دیا تھا۔

ای ڈی نے اتر پردیش پولیس کی جانب سے اعظم خان اور ان متعلقین کے خلاف درج کی گئی 58 ایف آئی آرز کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا ہے۔

متعلقہ خبر: ای ڈی نے اعظم خان کو پین کارڈ فراڈ کیس میں جیل سے باہر آتے ہی حراست میں لے لیا

بدھ کے روز، ایجنسی نے بتایا تھا کہ اس نے انسدادِ منی لانڈرنگ قانون کے تحت رامپور میں اعظم خان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کی زمین اور عمارتوں کو قرق کر لیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق، ان اثاثوں کی موجودہ مارکیٹ ویلیو 1,170 کروڑ روپے ہے۔

ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے مختص سرکاری فنڈز کا رخ موڑ کر اس نجی یونیورسٹی کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ ایجنسی نے اعظم خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ان مبینہ بے ضابطگیوں کو آسان بنانے کے لیے ریاست کے شہری ترقی کے کابینہ وزیر اور اتر پردیش جل نگم کے چیئرمین کے طور پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔

رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جولائی میں یونیورسٹی کیمپس میں 38 عمارتوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد یونیورسٹی نے اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔

اکھلیش یادو نے حال ہی میں جیل میں اعظم خان سے ملاقات کی تھی اور بی جے پی حکومت پر اپنے سابق کابینہ وزیر کے خلاف سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔

مزید پڑھیں:

الہ آباد ہائی کورٹ سے اعظم خان اور عبداللہ اعظم کو راحت، 'دو پین کارڈز' کیس میں ضمانت منظور

’اعظم تھے، اعظم ہیں اور اعظم ہی رہیں گے‘! رامپور جیل میں اکھلیش یادو کی اعظم خان سے ملاقات: بی جے پی حکومت پر انتقامی سیاست کا الزام، اویسی پر طنز

رامپور میں اسدالدین اویسی نے کہا: عبدل دری نہیں بچھائے گا... اعظم خان کے لیے دعا کی، ایس پی، بی جے پی اور کانگریس پر کی شدید تنقید

اعظم خان کی مشکلوں میں اضافہ: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نئی ایف آئی آر کی درج

اعظم خان کے خاندان سے ملے سوامی پرساد موریہ؛ یوپی میں نئے سیاسی تانے بانے کی ہلچل تیز

TAGGED:

AZAM KHAN ARRESTED AGAIN BY ED
AZAM KHAN MONEY LAUNDERING CASE
ED ARRESTS AZAM KHAN AFTER BAIL
اعظم خان پھر گرفتار
AKHILESH REACTS ON AZAM KHAN ARREST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.