'مسلمان ہونے کی سزا': دوبارہ گرفتاری پر اعظم خان کا ردعمل، اکھلیش یادو نے بھی بی جے پی کو گھیرا
رامپور ڈسٹرکٹ جیل کے باہر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم خان نے کہاکہ "کہنے کو کیا ہے... یہ مسلمان ہونے کی سزا ہے۔"
By PTI
Published : November 1, 2026 at 8:04 AM IST
لکھنؤ/رامپور: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سنیچر کے روز سماج وادی پارٹی کے قدآور رہنما اور اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر، اعظم خان کو ضمانت پر جیل سے باہر آتے ہی منی لانڈرنگ کے ایک کیس میں گرفتار کر لیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ گرفتاری ان کے اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان کے مبینہ دوہرے پین کارڈ کیس میں ضمانت پر رامپور جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد عمل میں آئی۔
انہوں نے بتایا کہ 78 سالہ رہنما کو اتوار کے روز غازی آباد میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کی خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ایجنسی تفتیش کے لیے ان کے ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔
اعظم خان کو ای ڈی کے لکھنؤ زون کے حکام نے مرکزی نیم فوجی دستوں اور اتر پردیش پولیس اہلکاروں کی بھاری تعیناتی کے درمیان گرفتار کیا۔
رامپور ڈسٹرکٹ جیل (جہاں وہ نومبر 2025 سے قید تھے) کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے خان نے کہا کہ "کہنے کو کیا ہے... یہ مسلمان ہونے کی سزا ہے... غلطی یہ ہے کہ ایک مسلمان نے طلبہ کے لیے یونیورسٹی اور اسکول بنا دیا..." اس دوران انہوں نے اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا، جو ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔
Rampur, Uttar Pradesh: After being released from Rampur jail, Samajwadi Party leader Azam Khan says, "What is there left to say? What can I say? The law has ceased to exist. This is the punishment for being a Muslim? Our mistake was that a university was built by a Muslim. That is our crime. We built schools for children. Is that our crime?"— IANS (@ians_india) October 31, 2026
سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے لکھنؤ ایئرپورٹ کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ "یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کو بی جے پی سے انصاف ملے گا۔"
اعظم خان کے اس تبصرے کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، اکھلیش یادو نے کہا کہ سابق وزیر نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے، اور مزید کہا کہ لوگ بی جے پی سے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتے۔
आज के हुक्मरानों को याद रहे जब वक़्त बदल जाता है तो तख़्त बदल जाता है। आदरणीय आज़म ख़ान साहब के साथ मुक़दमों की जो साज़िश की जा रही है, उसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। किसी उम्र दराज़ को इस तरह के बेमानी मुक़दमों में फँसाकर बार-बार जेल में डालना एक बेहद कायराना हरकत है। आज की सत्ता जिस ग़लत रवायत को हवा दे रही है, हवा बदलने पर वो ख़ुद उसकी शिकार होगी। तब भागते नहीं बनेगा। नाइंसाफ़ी जब हद से गुज़र जाती है तो जुल्म करनेवाले के लिए ही कहर बन जाती है। बेहद निंदनीय!— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 31, 2026
خان اور ان کے بیٹے کو جمعرات کے روز الہ آباد ہائی کورٹ سے اس وقت بڑی راحت ملی تھی جب عدالت نے دوہرے پین کارڈ کیس میں ان کی سزاؤں کو معطل کر دیا تھا۔
ای ڈی نے اتر پردیش پولیس کی جانب سے اعظم خان اور ان متعلقین کے خلاف درج کی گئی 58 ایف آئی آرز کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس درج کیا ہے۔
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بدھ کے روز، ایجنسی نے بتایا تھا کہ اس نے انسدادِ منی لانڈرنگ قانون کے تحت رامپور میں اعظم خان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کی زمین اور عمارتوں کو قرق کر لیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق، ان اثاثوں کی موجودہ مارکیٹ ویلیو 1,170 کروڑ روپے ہے۔
ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے مختص سرکاری فنڈز کا رخ موڑ کر اس نجی یونیورسٹی کی تعمیر میں استعمال کیا گیا۔ ایجنسی نے اعظم خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ان مبینہ بے ضابطگیوں کو آسان بنانے کے لیے ریاست کے شہری ترقی کے کابینہ وزیر اور اتر پردیش جل نگم کے چیئرمین کے طور پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا۔
رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جولائی میں یونیورسٹی کیمپس میں 38 عمارتوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد یونیورسٹی نے اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔
اکھلیش یادو نے حال ہی میں جیل میں اعظم خان سے ملاقات کی تھی اور بی جے پی حکومت پر اپنے سابق کابینہ وزیر کے خلاف سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
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