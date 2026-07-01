9 جولائی کو آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات، کھرگے اور نتن نبین اور کو ایران سے دعوت نامہ موصول
بھارتی حکومت کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ پبیترا مارگریتا اور بہار کے گورنر سید عطا حسنین شرکت کریں گے۔
Published : July 1, 2026 at 10:05 PM IST
نئی دہلی: ایران نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور کانگریس پارٹی دونوں کے سینئر رہنماؤں کو تہران میں منعقد ہونے والی سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی سرکاری تدفین میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت نامے بھیجے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، سینئر بی جے پی لیڈر مختار عباس نقوی، کانگریس لیڈر سلمان خورشید، اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی سربراہ محبوبہ مفتی کو مدعو کیا گیا ہے۔
اس اقدام کو ایران کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سرکاری تقریبات میں سے ایک سے قبل ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں تک پہنچنے کی تہران کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے کو خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے، کانگریس ذرائع نے بدھ کو بتایا کہ پارٹی کی جانب سے کوئی دیگر رہنما اس تقریب میں شرکت کریں گے۔
ذرائع نے بتایا کہ ایرانی حکومت نے کانگریس صدر کو مدعو کیا ہے۔ اس تقریب میں کانگریس کے ایک رہنما کو بھیجا جائے گا۔ خامنہ ای کی تدفین سے منسلک رسومات 5 سے 9 جولائی تک ہوں گی۔
بھارتی حکومت کی جانب سے وزیر مملکت برائے امور خارجہ پبیترا مارگریتا اور بہار کے گورنر سید عطا حسنین شرکت کریں گے۔ حکومت نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خامنہ ای کی آخری رسومات میں مدعو کیا تھا۔ بی جے پی صدر اس تقریب میں شرکت کریں گے یا نہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔
ایران کا مقدس شہر قم شیعہ مسلمانوں کا ایک اہم مذہبی مرکز ہے، جہاں پر تقریب 7 جولائی کو ہوگی۔تاہم جنازہ 9 جولائی کو خامنہ ای کے آبائی شہر مشہد میں ادا کیا جائے گا، جہاں انہیں ایک عوامی جلوس کے بعد آٹھویں شیعہ امام کے مزار میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے سبب تدفین میں تاخیر ہوئی۔ آیت اللہ خامنہ ای کو 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی فوجی مہم کے ابتدائی مرحلے کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی موت تہران میں ایک کمپاؤنڈ پر حملے میں ہوئی، جس میں کم از کم سات دیگر سینئر ایرانی رہنما بھی مارے گئے۔
جنازہ اصل میں مارچ میں طے کیا گیا تھا لیکن تنازعہ کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا، جو امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے نفاذ تک جاری رہا۔ حکمراں اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کرنے کا ایران کا فیصلہ ہندوستان کے ساتھ وسیع سفارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کی اس کی کوشش کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ ملک اس عظیم الشان سرکاری آخری رسومات کی تیاری کر رہا ہے۔