آسٹریلیا کے دورے سے قبل پی ایم مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی، میلبورن پولیس نے شروع کی تحقیقات
آسٹریلیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق پی ایم مودی کے خلاف اس دھمکی سے آسٹریلوی سیکورٹی حکام چوکس ہو گئے ہیں۔
Published : July 4, 2026 at 9:33 PM IST
نئی دہلی/ میلبورن: وزیر اعظم نریندر مودی کو آسٹریلیا کے دورے پر روانگی سے قبل جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق پی ایم مودی کے خلاف اس دھمکی سے آسٹریلوی سیکورٹی حکام چوکس ہو گئے ہیں اور انہوں نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
واضح رہے کہ 9 جولائی کو پی ایم مودی کے آسٹریلیائی شیڈول کے مطابق وزیر اعظم آسٹریلیا میں "میلبورن میٹس مودی" پروگرام میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب میلبورن کے مارول اسٹیڈیم میں ہونے والی ہے۔ اس تقریب کے دوران پی ایم مودی پر حملہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس پروگرام کی تشہیر کرنے والی ایک پوسٹ میں پی ایم مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق مصطفیٰ نامی فیس بک اکاؤنٹ نے مبینہ طور پر پوسٹ کیا کہ ایونٹ کے دوران اسٹیڈیم کی چھت بند کردی جائے ورنہ وہ آسٹریلیا آکر مر جائے گا۔ اس معلومات کے بعد آسٹریلوی حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق اس فیس بک اکاؤنٹ سے منسلک آئی پی ایڈریس کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔