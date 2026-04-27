ٹرمپ پر حملہ جائز، ہندوستان میں بھی ایسا ہی ماحول، کانگریس لیڈر کے بیان سے بی جے پی تلملائی
کانگریس لیڈر وجے وڈیٹیوار نے ٹرمپ اور مودی کے بارے میں متنازعہ تبصرہ کیا ہے۔ ٹرمپ پر فائرنگ کے واقعے کو جائز قرار دیا ہے۔
Published : April 27, 2026 at 11:57 AM IST
نئی دہلی: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تقریب میں اتوار کو پیش آنے والے شوٹنگ کے واقعے کے حوالے سے کانگریس کے ایک لیڈر کا ایک متنازعہ بیان سامنے آیا ہے۔ کانگریس لیڈر وجے وڈیٹیوار نے ٹرمپ پر حملے کو جائز قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ، وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان کی طرف سے بیان دیتے ہوئے ٹرمپ پر حملے کو "انتہائی بدقسمتی" قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ٹرمپ محفوظ ہیں۔
بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس لیڈر کا یہ تبصرہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کو جواز فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ اس واقعہ کو اقتدار میں رہنے والوں کے خلاف عوامی غصے سے جوڑتے ہوئے، وڈیٹیوار نے کہا کہ جب لیڈر عوامی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اس طرح کا رد عمل فطری ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ اگرچہ اس وقت بھارت میں کھلے عام مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اسی طرح کا جذبہ غالب ہے- یہ کانگریس لیڈر کا ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر حکمران جماعت کی طرف سے شدید تنقید کی گئی۔
اتوار کو بات کرتے ہوئے ودیٹیوار نے کہا کہ "جب ٹرمپ اقتدار میں تھے، انھوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہر ملک میں بدامنی کے بیج بونے کی کوشش کی، انھوں نے ہر ملک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ودیٹیوار نے زور دے کر کہا کہ پوری دنیا ان (ٹرمپ) کے تابع ہے، اس عمل میں انھوں نے خود امریکہ میں تباہی مچائی۔ اس کا ایران کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، پھر بھی انھوں نے حملہ کیا۔ اپنے ایجنڈے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ٹرمپ نے پورے امریکہ کو تباہ کر دیا، یہ وہی چیز ہے جو اس وقت بھارت میں ظاہر ہو رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "امریکہ کے لوگ ٹرمپ سے ناراض تھے، اس لیے ان پر حملہ کیا گیا۔ جب کہ فی الحال یہاں [ہندوستان میں] کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے- جس کی وجہ سے ہندوستانی حکومت یہ مانتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے- یہاں کا ماحول درحقیقت کافی ملتا جلتا ہے۔"
Shocker from Congress Maharashtra Congress MLA Vijay Wadettiwar -— Shehzad Jai Hind (Chowkidar as per INC ecosystem) (@Shehzad_Ind) April 27, 2026
Prays and justifies for similar repeat of what happened in US
People of America were angry on Trump so he was fired upon. There are no protests here, so Indian Govt thinks everything is alright but the mood here… pic.twitter.com/F6FPTQSWrm
بی جے پی نے کانگریس لیڈر کے بیان کو خطرناک قرار دیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان شہزاد پونا والا نے کانگریس پر سیاسی تشدد کی حمایت اور جواز فراہم کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا، "کبھی کبھی، کانگریس اعلان کرتی ہے کہ وہ 'مودی کی قبر کھودیں گی' اور موت کی دھمکیاں جاری کرے گی۔ مسٹر کھرگے کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس 'زہریلے سانپ' ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے۔ وہ مسٹر مودی کو ایک دہشت گرد سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب، وجے وڈیٹیوار کے اس چونکا دینے والے بیان پر غور کریں جو ایک عادتاً مجرم ہے جس نے 26/11 کے حملوں کے حوالے سے پاکستان کو کلین چٹ دی تھی۔ یہ 'نفرت کے بھائی جان' ہیں، 'محبت کی دکان' نہیں۔ یہ اے این سی یعنی اینٹی نیشنل کانگریس ہے۔
'امریکہ جیسی ناراضگی' کے بارے میں وجے وڈیٹیوار کے تبصرہ کا جواب دیتے ہوئے، سی پی آئی کے جنرل سکریٹری ڈی راجہ نے کہا، "مہاراشٹر کے کسی رہنما کے اس بیان پر میرے پاس کوئی تبصرہ نہیں ہے، میں تب ہی تبصرہ پیش کر سکتا ہوں جب انڈین نیشنل کانگریس کے صدر، مسٹر کھرگے، یا پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کچھ کہتے ہیں، کانگریس پارٹی کو جواب دینا چاہیے۔"
