بحر ہند میں آئی آر آئی ایس دینا پر امریکی حملہ: ایران کا سخت ردِعمل، غیر مسلح بحری جہاز کو نشانہ بنانا ناقابلِ معافی قرار

بحر ہند میں آئی آر آئی ایس دینا پر امریکی حملہ: ایران کا سخت ردِعمل، غیر مسلح بحری جہاز کو نشانہ بنانا ناقابلِ معافی قرار
ایرانی حکام کے مطابق بدھ کی صبح بحرِ ہند میں ایک امریکی آبدوز کے ٹارپیڈو حملے کے نتیجے میں ایرانی فریگیٹ ڈوب گیا۔
Published : March 6, 2026 at 3:05 PM IST
نئی دہلی: ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے ایرانی جنگی جہاز آئی آر آئی ایس دینا (IRIS Dena) پر ہونے والے حملے کو بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک غیر مسلح جہاز پر حملہ کرنے والے جوابدہی سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے جمعہ کے روز نئی دہلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ نہایت افسوسناک ہے کیونکہ یہ جہاز بھارت کی میزبانی میں ہونے والی کثیر ملکی بحری مشق ملن نویل مشق (MILAN naval exercise) میں شرکت کے بعد واپس ایران جا رہا تھا اور اس وقت جنگی حالت میں بھی نہیں تھا۔
ایرانی حکام کے مطابق بدھ کی صبح بحرِ ہند میں ایک امریکی آبدوز کے ٹارپیڈو حملے کے نتیجے میں ایرانی فریگیٹ ڈوب گیا جس میں کم از کم 87 ایرانی ملاح ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ خلیج فارس سے باہر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں بڑی شدت کا باعث بنا ہے۔ خطیب زادہ اس وقت نئی دہلی میں جاری بین الاقوامی کانفرنس رائیسینا ڈائیلوگ میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاز دوست ملک بھارت کی دعوت پر ایک بین الاقوامی تقریب میں شریک تھا اور اس پر کوئی ہتھیار بھی موجود نہیں تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس حملے میں شرکت کرنے والے بہت سے نوجوان ایرانی ملاح اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کے بقول، اس طرح کا اقدام کسی صورت بغیر جوابدہی کے نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے بھارت اور ایران کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان صدیوں پرانی تہذیبی اور ثقافتی جڑیں موجود ہیں اور ایران، بھارت کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خطیب زادہ نے کہا کہ ایران اس وقت خود کو مزاحمت کی حالت میں دیکھ رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر حملہ شروع کرنے والے فریق جنگ بند کر دیں تو ایران بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ سفارت کاری کا اصل مقصد مکالمہ اور باہمی مفاہمت ہے۔ انہوں نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کو اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرنا قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران امریکی فوجی اڈوں اور ان مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے ایران کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ شہری علاقوں میں ہی کیوں نہ واقع ہوں۔
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران اس جنگ کو اپنے وجود کی جنگ سمجھتا ہے۔ ان کے مطابق اگر امریکہ اور اسرائیل ایران جیسی قدیم تہذیب کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایران کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔
واضح رہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ ایران نے اس کے بعد اسرائیل اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد حملے کیے ہیں جس سے پورے خطے میں طویل جنگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔