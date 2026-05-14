عمان کے ساحل پر ہندوستانی پرچم والے جہاز پر حملہ، ہندوستان نے کہا یہ 'ناقابل قبول'
بھارتی حکومت نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ جہاز پر حملہ کس نے کیا۔
Published : May 14, 2026 at 7:01 PM IST
نئی دہلی: عمان کے ساحل پر ہندوستانی پرچم والے تجارتی جہاز پر حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔ وزارت خارجہ نے جمعرات کو ایک سخت بیان جاری کیا۔
وزارت خارجہ نے اس حملے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ وزارت نے کہا عمان کے ساحل پر ہندوستانی پرچم والے جہاز پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ ہم تجارتی جہازوں اور شہری سمندری جہازوں کو مسلسل نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں۔
Our statement on the attack on an Indian-flagged ship off the coast of Oman
مزید برآں وزارت خارجہ نے کہا کہ جہاز پر سوار تمام ہندوستانی عملے کے ارکان محفوظ ہیں اور ہم عمانی حکام کا ان کے بچاؤ کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہندوستان تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے اور عملے کے معصوم افراد کو خطرے میں ڈالنے یا بصورت دیگر جہاز رانی اور تجارت کی آزادی میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رہنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
حملہ کس نے کیا؟ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے
بھارتی حکومت نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ جہاز پر حملہ کس نے کیا۔ تاہم یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب آبنائے ہرمز کے ارد گرد کی صورتحال انتہائی حساس ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی، ایران امریکہ تنازعہ اور سمندری راستوں کو بڑھتے ہوئے خطرات اس خطے میں بڑھتی ہوئی عالمی تشویش کو ہوا دے رہے ہیں۔
گزشتہ ماہ ہندوستان نے باضابطہ طور پر ایران سے گہری تشویش کا اظہار کیا جب تہران نے آبنائے ہرمز میں ہندوستانی پرچم والے دو بحری جہازوں پر فائرنگ کی، جس سے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے ذریعے سمندری ٹریفک کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ نئی دہلی نے ایرانی سفیر کو ان اطلاعات کے سامنے آنے کے بعد طلب کیا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی گن بوٹس نے ہندوستانی جہازوں پر فائرنگ کی تھی۔