یومِ جمہوریہ کے موقع پر صدر دروپدی مرمو کا قوم سے خطاب: خود انحصاری اور سوَدیشی بھارت کے معاشی مستقبل کی بنیاد

Published : January 25, 2026 at 10:17 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 10:41 PM IST
نئی دہلی: صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے اتوار کے روز یومِ جمہوریہ کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’آتم نربھرتا‘ (خود انحصاری) اور ’سوَدیشی‘ بھارت کے معاشی مستقبل کی تشکیل کے لیے رہنما اصول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوان، کاروباری افراد، کھلاڑی، سائنسدان اور پیشہ ور افراد بھارت کو نئی توانائی فراہم کر رہے ہیں اور عالمی سطح پر اپنی شناخت قائم کر رہے ہیں۔
صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی والا ملک ہے اور یہاں کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوانوں کی امنگوں پر مبنی پالیسیاں اور پروگرام ملک کی ترقی کو نئی رفتار دیں گے اور وِکست بھارت 2047 کے ہدف کے حصول میں نوجوان کلیدی کردار ادا کریں گے۔
صدر مرمو نے اپنے خطاب میں آئینِ ہند کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا: “ہمارا آئین دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جمہوریت کی بنیادی دستاویز ہے۔ آئین میں شامل انصاف، آزادی، مساوات اور اخوت کے اصول ہماری جمہوریت کی پہچان ہیں۔ آئین سازوں نے آئینی دفعات کے ذریعے قوم پرستی اور قومی یکجہتی کی مضبوط بنیاد فراہم کی۔”
انہوں نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھارت کو متحد کیا۔ صدر مرمو نے بتایا کہ گزشتہ سال 31 اکتوبر کو قوم نے سردار پٹیل کی 150ویں یومِ پیدائش جوش و خروش سے منائی اور ان سے متعلق تقریبات آج بھی قومی اتحاد اور فخر کے جذبے کو مضبوط کر رہی ہیں۔
صدر جمہوریہ نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ سال 7 نومبر سے ’وندے ماترم‘ کی تخلیق کے 150 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قومی نغمہ بھارت ماتا کے لیے ایک دعا ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ انہوں نے عظیم شاعر سبرامنیا بھارتی، بنگال کے بنکم چندر چٹرجی اور سری اروِندو کی خدمات کا بھی ذکر کیا۔
صدر مرمو نے نیتاجی سبھاش چندر بوس کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نعرہ ’جے ہند‘ قومی فخر کا اعلان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیتاجی کی یومِ پیدائش کو 2021 سے ’پراکرَم دیوس‘ کے طور پر منایا جا رہا ہے تاکہ نوجوان ان کی بے مثال حب الوطنی سے تحریک حاصل کر سکیں۔
صدر جمہوریہ نے مسلح افواج، پولیس اور نیم فوجی دستوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ تینوں افواج مادرِ وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت چوکس ہیں۔ انہوں نے کسانوں، ڈاکٹروں، نرسوں، صحت کارکنوں، صفائی ملازمین، اساتذہ، سائنسدانوں، انجینئروں اور مزدوروں کی خدمات کو بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی خواتین مختلف شعبوں میں نئے معیار قائم کر رہی ہیں۔
صدر مرمو نے قومی یومِ رائے دہندگان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باباصاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا ماننا تھا کہ ووٹ کا حق سیاسی شعور کو فروغ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے ووٹرز بالخصوص خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت جمہوریت کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔
اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے گزشتہ سال آپریشن سندور کا بھی حوالہ دیا، جس کے تحت دہشت گردی کے ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دفاع کے شعبے میں بھارت کی خود انحصاری نے اس آپریشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا اور عوام کو ملک کی دفاعی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے۔
آخر میں صدر مرمو نے تمام شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ’نیشن فرسٹ‘ کے جذبے کے ساتھ متحد ہو کر کام کریں اور بھارت کو مزید عظیم بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ یومِ جمہوریہ ہمیں حب الوطنی کے جذبے کو مزید مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔