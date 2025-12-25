قوم نے اٹل بہاری واجپائی کو ان کی 101 ویں یوم پیدائش پر یاد کیا، حکمرانی کی میراث کی تعریف کی
بھارت رتن اٹل بہاری واجپائی کے 101ویں یوم پیدائش پر ملک بھر میں پروگرام منعقد کیے گئے۔
Published : December 25, 2025 at 6:19 PM IST
نئی دہلی: آج بھارت رتن سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی 101 ویں یوم پیدائش ہے۔ صدر دروپدی مرمو، نائب صدر رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، اور دیگر سرکردہ رہنماؤں نے نئی دہلی میں ان کی یادگار "سدایو اٹل" پر پھول چڑھائے۔
اس دن کو گڈ گورننس ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے انہیں ایک بصیرت والے سیاست دان کے طور پر یاد کیا جس نے ہندوستانی سیاست کو مضبوط کیا اور مودی حکومت کے "ترقی یافتہ ہندوستان" کی تعمیر کے عزم کی حوصلہ افزائی جاری رکھی۔
25 دسمبر 1924 کو گوالیار، مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے، واجپائی کو ہندوستان کے سب سے قابل احترام رہنماؤں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے تین بار وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں اور ملک کی سیاسی اور اسٹریٹجک سمت کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔
وہ ایک ایسے سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں جو سیاسی ذہانت اور اخلاقی اتھارٹی کا ایک انوکھا امتزاج رکھتے تھے۔ ان کی قیادت کا ورثہ نسلوں تک گونجتا رہے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سابق وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور ہندوستانی سیاست اور حکمرانی میں ان کے تعاون پر زور دیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، شاہ نے کہا، "اٹل جی نے، بی جے پی کے بانی کے ذریعے، ہندوستانی سیاست کو ایک سیاسی متبادل پیش کیا جس نے قومی مفاد اور ثقافتی قوم پرستی کو ترجیح دی۔ چاہے وہ ہندوستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہو یا اچھی حکمرانی کا احساس ہو، ان کی قیادت میں این ڈی اے حکومت نے ملک کو گورننس کا ایک ایسا ماڈل پیش کیا جس نے بیک وقت وراثت اور سائنس کا فائدہ اٹھایا۔" انہوں نے کہا، ’’اٹل جی ہندوستانی سیاست میں عوامی خدمت اور تنظیمی طاقت کی ایسی طاقتور علامت ہیں کہ انہیں کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا‘‘۔
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu pays floral tribute to former PM Atal Bihari Vajpayee at the 'Sadaiv Atal' memorial on his birth anniversary today— ANI (@ANI) December 25, 2025
(Source: DD) pic.twitter.com/eHztRYy4Qc
مرکزی وزیر صحت اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے واجپائی کو پارٹی کے لاکھوں کارکنوں کے لیے ایک تحریک قرار دیا اور انہیں "ہندوستانی سیاست کا غیر متنازعہ چیمپئن، اچھی حکمرانی کی علامت" قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، نڈا نے کہا، "محترم اٹل جی نے ایک مضبوط، خوشحال اور خود انحصار ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنی زندگی وقف کردی۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے قیام سے لے کر لاکھوں کارکنوں کی تشکیل تک انہوں نے قوم پرستی کا جذبہ بیدار کیا۔ وزیر اعظم کے طور پر ان کے دور میں پوکھران میں جوہری تجربات اور کارگل جنگ میں ہندوستان کی جیت نے عالمی سطح پر ہندوستان کی اسٹریٹجک طاقت کا مظاہرہ کیا۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سابق وزیر اعظم کو ہندوستانی عوامی زندگی میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر یاد کیا۔ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، جے شنکر نے کہا، "ایک قوم پرست آئیکن اور ایک مشہور سیاستدان، ہندوستان کی جمہوریت، معیشت، سیکورٹی اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں ان کی میراث کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔"