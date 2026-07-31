رکن پارلیمنٹ پپو یادو کا پارلیمنٹ کے احاطے میں علامتی سیاسی ڈرامہ، پچاری کی شکل میں چندہ کا ڈبہ لے کر بھاگتے نظر آئے

رکن پارلیمنٹ پپو یادو کا پارلیمنٹ کے احاطے میں علامتی سیاسی ڈرامہ، پچاری کی شکل میں چندہ کا ڈبہ لے کر بھاگتے نظر آئے
یہ علامتی مظاہرہ ایک اسٹریٹ پلے کی طرح کیا گیا۔ اپوزیشن کے ساتھی اراکین اسمبلی نے بھکتوں کا کردار ادا کیا۔
By ANI
Published : July 31, 2026 at 3:18 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کمپلیکس جمعہ کو احتجاج کے لیے ایک منفرد اسٹیج میں تبدیل ہو گیا، اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے مرکزی حکومت کو متعدد مسائل پر گھیرنے کے لیے اسٹریٹ ڈرامے کا سہارا لیا، جس میں رام مندر سے فنڈز کا مبینہ غبن مرکزی توجہ کا مرکز تھا۔
اپوزیشن نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے بھی جوابدہی کا مطالبہ کیا اور ان سے پارلیمنٹ کی جاری کارروائی میں شامل ہونے اور احتجاجی طلباء کے خلاف پولیس کی حالیہ کارروائی پر جواب دینے کو کہا۔
چندا چور گڈی چھوڑ، جواب تم کو دینا ہوگا اور امیت شاہ پارلیمنٹ میں آؤ جیسے نعرے پارلیمنٹ کے احاطے میں گونج رہے تھے۔ پورنیا کے رکن پارلیمنٹ پپو یادو بھگوا لباس میں ملبوس سامنے آئے، جس میں مندر کے پجاری کی تصویر تھی جو عقیدت مندوں سے چندہ جمع کر رہے تھے۔ انہوں نے ایودھیا سے بھگوان رام کی تصویر تھام رکھی تھی۔
یہ علامتی مظاہرہ ایک اسٹریٹ پلے کی طرح کیا گیا۔ اپوزیشن کے ساتھی اراکین اسمبلی نے بھکتوں کا کردار ادا کیا اور چندہ جمع کرنے والے ڈبے میں چندہ جمع کرنے کے لیے آگے آئے۔ تاہم، ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب پجاری نے رقم کو ڈبے میں رکھنے کے بجائے خفیہ طور پر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس پر ایس پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے بھکت کا کردار ادا کرتے ہوئے چندہ چوری کے لئے پجاری کی سرزنش کی۔
حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے جمعہ کو پارلیمنٹ احاطے میں مرکزی حکومت کے خلاف انوکھا احتجاج کیا، جس میں رام مندر کے فنڈز کے مبینہ غبن سمیت کئی مسائل پر جوابدہی کا مطالبہ کیا۔
اس دوران پچاری( پپو یادو) نے کسی بھی غلط کام سے انکار کرتے ہوئے، اصرار کیا کہ کوئی چندہ چوری نہیں ہوئی ہے۔اس کے بعد انہوں ناراض بھکتوں کے جارحانہ ہجوم کے ذریعے ڈرامائی انداز میں راہ فرار اختیار کیا، طنز اور علامت نگاری کے ذریعے اپوزیشن کے الزامات کی طرف توجہ مبذول کروائی۔
چندہ چوری کی اجازت نہیں دی جائے گی کے نعرے لگائے
قائد حزب اختلاف راہول گاندھی پہلے بھگوان رام کی تصویر کے سامنے جھکتے اور پھر چندہ خانے میں چندہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران دیگر اراکین پارلیمنٹ نے نعرے لگائے۔ سماج وادی پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ، دیگر پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ، چندہ باکس میں چندہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بعد میں، پپو یادو چندہ باکس لے کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب کہ کچھ رہنما علامتی طور پر ان چندہ والے ڈبے کو چھینتے نظر آتے ہیں۔