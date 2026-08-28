نیپال میں سیلاب کے بعد 320 ہندوستانی اب بھی لاپتہ، وزارت خارجہ
جیسوال نے کہا کہ جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے یا جو لاپتہ ہیں، ان کی تعداد فی الحال 320 ہے۔
Published : August 28, 2026 at 9:05 PM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ نے جمعہ کو کہا کہ نیپال میں سیلاب کے بعد کم از کم 320 ہندوستانی اب بھی لاپتہ ہیں اور تقریبا 400 دیگر نیپال-تبت سرحد پر سیلاب کے بعد چین کی طرف پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ ہندوستان راحت اور بچاؤ کی کوششوں میں کھٹمنڈو کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ چین کی طرف پھنسے 96 ہندوستانی شہری بحفاظت سڑک کے ذریعے نیپال پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 21 ہندوستانی جمعہ کی سہ پہر نئی دہلی پہنچے۔ وہ نیپال کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے ایک دن پہلے کھٹمنڈو پہنچے تھے۔
تمل ناڈو کے ان باشندوں کا قومی دارالحکومت کے ہوائی اڈے پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے استقبال کیا۔نیپالی حکام کی طرف سے شیئر کی گئی تازہ ترین معلومات کے مطابق بدھ کے سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 538 ہو گئی ہے۔
جیسوال نے کہا کہ جہاں تک ہندوستانیوں کی تعداد کا تعلق ہے جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے یا جو لاپتہ ہیں، ان کی تعداد فی الحال 320 ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستانی نژاد تقریباً 100 لوگ بھی ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ ہندوستانی نژاد لوگ ہیں جو کیلاش مانسروور یاترا پر گئے ہوں گے، لیکن ان کے پاس دوسرے ممالک کی شہریت ہے۔
جیسوال نے کہا کہ چین کی طرف تقریباً 400 ہندوستانی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ محفوظ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں۔ ہمارے سفارت خانے نے بھی ان میں سے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا ہے۔ ان کے خاندان کے کئی افراد نے بھی بیجنگ میں ہمارے سفارت خانے کے زیر انتظام ہیلپ لائن نمبرز کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا ہے۔
جیسوال نے کہا کہ ہمارا سفارت خانہ چین میں مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس بات پر کام کر رہا ہے کہ ان پھنسے ہوئے لوگوں کو کیسے نکالا جائے۔
دریں اثنا، جے شنکر نے سینئر حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی اور نیپال کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملاقات کے دوران لاپتہ ہندوستانیوں کی حالت معلوم کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔
کھٹمنڈو اور بیجنگ میں ہندوستانی سفیر بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شامل ہوئے۔
جے شنکر نے سوشل میڈیا پر کہا نیپال میں جاری راحت اور بچاؤ کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ کھٹمنڈو اور بیجنگ میں ہمارے سفارت خانوں نے ہندوستانی شہریوں کی حالت اور حفاظت سے متعلق تازہ ترین معلومات فراہم کیں۔