ملک کی چھ قومی جماعتوں کی آمدنی 7960 کروڑ، صرف بی جے پی پچیاسی فیصد شیئر کے ساتھ سب سے امیر، کانگریس دوسرے نمبر پر مالدار پارٹی
ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) نے رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا، بہت سی جماعتوں کے اخراجات ان کی آمدنی سے زیادہ ہیں۔
Published : March 6, 2026 at 4:43 PM IST
حیدرآباد: سیاست میں انتخابی حکمت عملی کے ساتھ مالی محاذ بھی بہت اہم ہے۔ کسی پارٹی کے پاس جتنے زیادہ فنڈز ہوں گے، اسے اتنا ہی مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ یہ فنڈز انتخابی مہم چلانے سمیت بہت سی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی سمجھی جانے والی بھارتیہ جنتا پارٹی آمدنی کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔
ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) نے چھ قومی جماعتوں کی آمدنی اور اخراجات کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ان سیاسی جماعتوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، انڈین نیشنل کانگریس (آئی این سی)، بہوجن سماج پارٹی (بی ایس پی)، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ)، سی پی آئی (ایم)، عام آدمی پارٹی (اے اے پی)، اور نیشنل پیپلز پارٹی (این پی ای پی) شامل ہیں۔
بی جے پی کی سب سے زیادہ آمدنی
رپورٹ کے مطابق، بی جے پی کی ان تمام پارٹیوں میں سب سے زیادہ آمدنی 6769.1498 کروڑ روپے ہے۔ یہ رقم دیگر پانچ جماعتوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بی جے پی نے صرف 3774.582 کروڑ روپے یا اپنی آمدنی کا تقریباً 55.76 فیصد خرچ کیا ہے۔ اسی تناظر میں، کانگریس نے اپنی آمدنی 918.2865 کروڑ روپے بتائی ہے، جب کہ 1111.9496 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، یعنی اس نے اپنی کل آمدنی سے 193 کروڑ روپے زیادہ (21.09 فیصد) خرچ کیے ہیں۔
CPI(M)-BSP نے اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کیا
CPI(M) نے اس مالی سال (2024-25) کے لیے 172.603 کروڑ کی آمدنی کی اطلاع دی۔ اس میں سے، پارٹی نے 173.8649 کروڑ خرچ کیے، جو اس کی آمدنی سے 12.619 کروڑ (0.73 فیصد) زیادہ کے اخراجات کی نمائندگی کرتا ہے۔ بی ایس پی کی کل آمدنی 58.5887 کروڑ روپے تھی۔ پارٹی نے 106.3081 کروڑ خرچ کیے، جو اس کی کل آمدنی سے 47.7194 کروڑ (81.45 فیصد) زیادہ کے اخراجات کی نمائندگی کرتا ہے۔
AAP-NPEP نے اپنی کمائی سے کم خرچ کیا
ADR رپورٹ کے مطابق، عام آدمی پارٹی کی کل آمدنی 39.2813 کروڑ تھی۔ اس میں سے، پارٹی نے 364,639 کروڑ خرچ کیے، جو کل کا 7.17 فیصد ہے۔ این پی ای پی کی آمدنی 21,898 کروڑ تھی، جس میں سے 11,983 کروڑ خرچ ہوئے، جو کل کا 45.28 فیصد ہے۔ اس طرح، تمام چھ پارٹیوں نے مجموعی طور پر 7,960 کروڑ روپے کمائے، جس میں اکیلے بی جے پی کا 85 فیصد حصہ ہے۔
آمدنی کے لحاظ سے، بی جے پی پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد کانگریس دوسرے، سی پی آئی (ایم) تیسرے نمبر پر، بی ایس پی چوتھے نمبر پر، اور اے اے پی پانچویں نمبر پر ہے، جب کہ این پی ای پی چھٹے نمبر پر ہے۔ تمام پارٹیوں میں کانگریس کی آمدنی کا حصہ 11.53 فیصد ہے۔ NPEP کی آمدنی سب سے کم تھی، جو کل کے صرف 0.028 فیصد کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسی طرح، CPI(M) نے 2.1 فیصد، BSP نے 0.73 فیصد، اور AAP نے 0.49 فیصد خرچ کیا، جب کہ NPEP کا فیصد محض 0.02 تھا۔
کس پارٹی کی آمدنی میں اضافہ ہوا، کس تنظیم کی آمدنی میں کمی آئی؟
مالی سال 2023-24 کے مقابلے میں، مالی سال 2024-25 میں کئی جماعتوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا، جب کہ دوسروں کی آمدنی میں کمی ہوئی۔ بی جے پی نے پچھلی بار کے مقابلے 55.95 فیصد زیادہ کمائے، 2428.67 کروڑ روپے کا اضافہ کیا۔ CPI(M) کی آمدنی میں بھی 2.96 فیصد کا اضافہ ہوا، جو پچھلی بار کے مقابلے 49.67 کروڑ زیادہ ہے۔
کانگریس کی آمدنی پچھلی بار کے مقابلے 25.05 فیصد کم ہوئی ہے۔ اس پارٹی نے پچھلے انتخابات سے 306.83 کروڑ کم کمائے۔ اسی طرح، بہوجن سماج پارٹی کی کمائی میں 9.56 فیصد کی کمی ہوئی، جس سے 619.11 کروڑ روپے کم ہوئے۔ اس دوران عام آدمی پارٹی کی آمدنی میں 73.20 فیصد اضافہ ہوا۔ پارٹی کے فنڈز میں پچھلے الیکشن کے مقابلے 16.60 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ NPEP کی آمدنی میں 875.85 فیصد کا اضافہ ہوا، اور پارٹی کے فنڈز میں پچھلے انتخابات کے مقابلے 196.54 کروڑ کا اضافہ ہوا۔ یہ فیصد اضافہ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔
پارٹی کی آمدن کے ذرائع کیا تھے؟
رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعتوں کو مختلف ذرائع سے فنڈز ملے۔ اصل ذریعہ عطیات تھا۔ مالی سال 2024-25 میں، قومی جماعتوں نے عطیات اور اسکیموں سے 85.08 فیصد، یا 67.72 بلین کمائے۔ باقی 14.92 فیصد، یا 11.87 بلین، دوسرے ذرائع سے آئے۔ بی جے پی کو اپنی کل آمدنی کا 90.48 فیصد، یا 6,124 کروڑ روپے عطیات سے حاصل ہوئے۔ عام آدمی پارٹی نے اپنی کل آمدنی کا 99.85 فیصد، یا 39.22 کروڑ عطیات سے حاصل کیا۔
اس تناظر میں، NPEP نے اپنی کل آمدنی کا 97.74 فیصد (2.14 کروڑ) عطیات سے حاصل کیا۔ اس کے برعکس، بی ایس پی نے دیگر ذرائع سے اپنی آمدنی کا 100 فیصد بتایا۔ اسے کوئی عطیہ نہیں ملا۔ پارٹی نے اپنی پوری آمدنی بینک کے سود اور دیگر سرمایہ کاری سے بتائی۔ دوسری طرف، کانگریس نے عطیات کے علاوہ، کوپن کی فروخت سے بھی کافی آمدنی حاصل کی، اس سے تقریباً 350.05 کروڑ کمائے۔
کئی سیاسی جماعتوں نے اپنی رپورٹس جمع کرانے میں تاخیر کی
الیکشن کمیشن نے تمام قومی سیاسی جماعتوں کو 31 اکتوبر 2025 تک اپنی آڈٹ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ کئی سیاسی جماعتوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ صرف بی ایس پی، اے اے پی اور این پی ای پی نے وقت پر اپنی رپورٹ پیش کی۔ تاہم، بی جے پی نے اپنی رپورٹس الیکشن کمیشن کو پیش کرنے میں 56 دن، کانگریس نے 48 دن اور سی پی آئی (ایم) نے آخری تاریخ سے 18 دن کی تاخیر کی۔