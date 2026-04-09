اسمبلی انتخابات 2026: آسام، کیرالہ، پڈوچیری میں سخت سکیورٹی کے درمیان پولنگ شروع
کیرالہ، آسام اور پڈوچیری میں 296 اسمبلی سیٹوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے اور 1,849 امیدوار میدان میں ہیں۔
Published : April 9, 2026 at 7:47 AM IST
حیدرآباد: آسام، کیرالہ اور پڈوچیری میں آج بروز 9 اپریل، صبح سات بجے سے سخت سکیورٹی کے بیچ پولنگ شروع ہوگئی ہے۔ ان اسمبلی انتخابات میں کروڑوں رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔
آسام کی 126، کیرالہ کی 140 اور پڈوچیری کی 30 سیٹوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہو رہے ہیں۔ ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہو چکی ہے جو شام چھ بجے تک جاری رہے گی۔ دونوں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس انتظامیہ اور سکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔
کیرالہ میں حکمراں جماعت ایل ڈی ایف، اپوزیشن یو ڈی ایف، اور بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جب کہ آسام میں انڈیا بلاک اور این ڈی اے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہیں مرکز کے زیر انتظام خطہ پڈوچیری میں ایک مختلف سیاسی منظرنامہ نظر آرہا ہے، جہاں مقابلہ این ڈی اے اور انڈیا بلاک کے درمیان ہے جب کہ وجے کی ٹی وی کے پارٹی بھی میدان میں ہے۔
ای سی آئی کے مطابق، کیرالہ میں کل 2.7 کروڑ ووٹر مختلف سیاسی جماعتوں کے 890 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، جب کہ آسام میں 2.49 کروڑ ووٹر ہیں اور 722 امیدوار میدان میں ہیں۔ وہیں پڈوچیری میں، 9.4 لاکھ ووٹر موجود ہیں اور 294 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔
کیرالہ میں، سی پی ایم کی زیر قیادت ایل ڈی ایف مسلسل تیسری مدت کے لیے نظریں جمائے ہوئے ہے اور وزیر اعلیٰ سی ایم پنارائی وجین ہیٹرک لگانے کے لیے پُرامید ہیں۔ جب کہ یو ڈی ایف سیاسی ماحول کو اپنے حق میں بدلنے کے لیے پر اعتماد ہے۔